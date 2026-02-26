Pink και Carey Hart χωρίζουν έπειτα από 20 χρόνια γάμου

Η Pink και ο σύζυγός της, Carey Hart, φέρεται να χωρίζουν, ύστερα από δύο δεκαετίες γάμου, σύμφωνα με πληροφορίες του People.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Κόστα Ρίκα τον Ιανουάριο του 2006 και έχει αποκτήσει δύο παιδιά, την κόρη τους Willow Sage και τον γιο τους Jameson Moon.

Η είδηση του χωρισμού έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την επέτειο του γάμου τους. Σε αντίθεση με την περσινή συγκινητική ανάρτηση της Pink για τον Carey Hart, φέτος η διάσημη τραγουδίστρια δεν προχώρησε σε καμία δημοσίευση.

Ο Carey Hart και η Pink / AP

Στις 7 Ιανουαρίου 2025, η τραγουδίστρια είχε δημοσιεύσει στα social media μια χαμογελαστή selfie από χιονοδρομικό τοπίο, όπου οι δυο τους, ντυμένοι με χειμερινό εξοπλισμό, είχαν τα κεφάλια τους ενωμένα μπροστά σε ένα χιονισμένο βουνό με πεύκα στο φόντο.

Στη λεζάντα είχε γράψει: «Πριν από 19 χρόνια, σε μια παραλία στην Κόστα Ρίκα, πήραμε και οι δύο ένα ρίσκο σε κάτι που δεν ήμασταν καν σίγουροι ότι πιστεύαμε. Είμαι τόσο χαρούμενη που το κάναμε. Είμαι μαζί σου περισσότερο απ’ όσο ποτέ. Ήσουν η μία μου σταθερά. Με αγάπησες, με μίσησες και με αγάπησες ξανά. Αγαπώ την ιστορία μας, ό,τι κι αν γραφτεί. Είναι σκληρή και γλυκιά μαζί. Σε ευχαριστώ που στάθηκες δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια. Θα σε αγαπώ για πάντα @hartluck».

Η τραγουδίστρια είχε γνωρίσει τον Carey Hart στα «Summer X Games» του 2001 στη Φιλαδέλφεια. Το ζευγάρι διατηρούσε μια on-off σχέση για αρκετά χρόνια, μέχρι που εκείνος της έκανε πρόταση γάμου το 2005.

Η Pink και ο Carey Hart / AP

Η κοινή τους πορεία δεν ήταν πάντα στρωμένη με ροδοπέταλα. Το 2008 είχαν ανακοινώσει ξανά τον χωρισμό τους, ωστόσο την άνοιξη του 2009 αποκάλυψαν ότι τα ξαναβρήκαν, ακυρώνοντας οριστικά το διαζύγιο.

Μέχρι στιγμής, ούτε η Pink ούτε ο Carey Hart έχουν τοποθετηθεί δημόσια για τον φημολογούμενο νέο χωρισμό τους.

