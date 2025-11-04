Η Tuborg Pink στήριξε και φέτος το «Άλμα Ζωής» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Newsbomb

Η Tuborg Pink στήριξε και φέτος το «Άλμα Ζωής» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για ακόμη μια χρονιά η Tuborg, κορυφαία μάρκα mixer & αναψυκτικών, στήριξε ενεργά τις πρωτοβουλίες των Μη Κερδοσκοπικών Σωματείων «Άλμα Ζωής» σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση για την ενημέρωση και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Με το χαρακτηριστικό της ροζ χρώμα, η Tuborg Pink έδωσε δυναμικό «παρών» σε όλες
τις μεγάλες διοργανώσεις:

  • Αθήνα - Περισσότεροι από 60.000 συμμετέχοντες σουσες πήραν μέρος στο «17ο Greece Race for the Cure®», τη δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® παγκοσμίως. Ο αγώνας, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο με
    αφετηρία το Ζάππειο από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», σε συνδιοργάνωση με τον ΟΠΑΝΔΑ, πλημμύρισε το κέντρο της πόλης με χαμόγελα και αισιοδοξία.
  • Θεσσαλονίκη - Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης διοργάνωσε το «Pink Together» τον Οκτώβριο, γεμίζοντας τη Νέα Παραλία ζωή και θετική διάθεση, ενώ οι συμμετέχοντες/σουσες ενώθηκαν γύρω από το μήνυμα της δύναμης και της ελπίδας.
  • Πάτρα - Πιστή στο ραντεβού της, βρέθηκε και στο «13ο Pink the City Ν. Αχαΐας», μια διοργάνωση του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας, ενισχύοντας τη συλλογική ενέργεια της πόλης.
tuborg

Το αγαπημένο brand στάθηκε στο πλευρό όλων των συμμετεχόντων/σών, προσφέροντας σε δρομείς, επισκέπτες/τριες, καθώς και survivors την Tuborg Pink
Grapefruit & Σαγκουίνι, που χάρισε ανάσες δροσιάς με την ισορροπημένη, φρουτώδη γεύση και το πλούσιο ανθρακικό της.

Στους αγώνες δρόμου συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι νες της Ολυμπιακής
Ζυθοποιίας, μεταφέροντας το μήνυμα της πρόληψης, της συλλογικότητας και
επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δέσμευση της μάρκας σε έναν σκοπό με σημαντικό
κοινωνικό αντίκτυπο.

Η Σοφία Μαυραντζούλη, Brand Manager Premium &amp; Non Beer της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, δήλωσε: «Αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή και χαρά που για ακόμη μια χρονιά
υποστηρίξαμε τον πιο pink σκοπό και είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε στο πλευρό του
«Άλμα Ζωής» στηρίζοντας πρωτοβουλίες που μας υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη σώζει
ζωές. Οι δράσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα μας συσπείρωσαν γύρω από
έναν σημαντικό σκοπό: Να ενισχύσουμε κάθε προσπάθεια για συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για την έγκαιρη διάγνωση για τον καρκίνου του μαστού. Η συνεργασία μας με το Άλμα Ζωής συνεχίζεται, στηρίζοντας μια πρωτοβουλία που έχει ιδιαίτερη σημασία για κάθε γυναίκα, αποδεικνύοντας ότι το pink είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα χρώμα!».

Ακολούθησε την Tuborg:

Facebook: @tuborg.greece
Instagram: @tuborg_greece

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:28ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Οκτώ συλλήψεις για παραβίαση των μέτρων βιοασφάλειας

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Νέα τραγωδία μετά το χτύπημα του τυφώνα που άφησε πίσω 40 νεκρούς - Έπεσε ελικόπτερο με διασώστες - Έξι οι νεκροί

17:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός, Γιαννακόπουλος: «Τα βρήκαμε και με Σλούκα, μένει να πάρουμε και έναν ψηλό»

17:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 5 περιοχές

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Σωτήρης Κοντιζάς: Από τις κουζίνες στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Εγώ τον βρήκα νεκρό μέσα στο αυτοκίνητο» λέει η χήρα του 39χρονου Φανούρη

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Ντικ Τσέινι: Από τι πέθανε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ που επέζησε από πέντε εμφράγματα - Τι λέει η οικογένεια του

16:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βολές κατά ρυπάς» από την αντιπολίτευση για Τσιάρα και ΟΠΕΚΕΠΕ

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Την είδα πεσμένη κάτω, φώναζα "Βαγγελιώ μου"» - Ανατριχιαστική η περιγραφή από την αδελφή της νεκρής 57χρονης

16:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Για πάντα με το «τριφύλλι» στην καρδιά: Ανανέωσε ο Σλούκας

16:48ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: «Εγώ είμαι εδώ», ξεκαθάρισε ο Σάκοτα – Εκτός προπόνησης Γκρέι και Σίλβα

16:36ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ορίστηκε ο μεταβατικός CEO - Ποιος είναι ο Μάριος Τέμπος

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει την αθλήτρια Έλενα Παπασταματοπούλου στην πορεία της προς το 2028

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Το «Trump Effect»: Έρχεται συμφωνία για «ανθρωπιστική εκεχειρία» στο Σουδάν - Μένουν οι «λεπτομέρειες» για να σταματήσει η πιο αιματηρή σύγκρουση στον πλανήτη

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Erika Kirk: Δεν δέχεται τη συγγνώμη του Jimmy Kimmel για τα σχόλιά του για τον δολοφονημένο Charlie

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Να σταματήσει ο κύκλος αίματος» - Συγκλονίζουν τα λόγια του ιερέα στην κηδεία της 57χρονης

16:03ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Tuborg Pink στήριξε και φέτος το «Άλμα Ζωής» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Τουριστικό λεωφορείο εγκλωβίστηκε λόγω πεζογέφυρας - Κυκλοφοριακό κομφούζιο

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Ώρα Δικαιοσύνης για τον Γιώργο Λυγγερίδη: Αύριο ξεκινά η δίκη σε αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Η γερμανική αστυνομία «συλλαμβάνει» κύκνο και το βίντεο γίνεται viral

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια:Η «σύσκεψη» στο κελί των φυλακών Αλικαρνασσού λίγες ώρες πριν την τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού - Τι ειπώθηκε

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Εγώ τον βρήκα νεκρό μέσα στο αυτοκίνητο» λέει η χήρα του 39χρονου Φανούρη

12:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο 23χρονος που μαχαιρώθηκε θανάσιμα σε συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα - Πώς συνελήφθη ο εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

17:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 5 περιοχές

15:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού βρέχει αυτήν την ώρα - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία, τι λέει ο Τσατραφύλλιας για «καρεκλοπόδαρα»

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αν δεν πληρώσει υπέρογκο ποσό, θα εκτελέσουν «παιδί - νύφη» που δολοφόνησε τον άντρα της - Η δραματική ιστορία της Γκόλι Κούχκαν

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Να σταματήσει ο κύκλος αίματος» - Συγκλονίζουν τα λόγια του ιερέα στην κηδεία της 57χρονης

16:36ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ορίστηκε ο μεταβατικός CEO - Ποιος είναι ο Μάριος Τέμπος

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Την είδα πεσμένη κάτω, φώναζα "Βαγγελιώ μου"» - Ανατριχιαστική η περιγραφή από την αδελφή της νεκρής 57χρονης

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Υπήρχε μεγάλη προσμονή για την άφιξή σας - Γκιλφόιλ: «Έχω πάει Μύκονο και Σαντορίνη» - Επέδωσε τα διαπιστευτήριά της η νέα πρέσβης των ΗΠΑ

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότισσα συγκλονίζει με την εξομολόγησή της για το δράμα της ευλογιάς: «Εγώ το σκληρό καρύδι, πήγα σε ψυχολόγο για τα πρόβατά μου»

10:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα: Οπαδοί της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού στο επεισόδιο - Συνελήφθη εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

16:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Για πάντα με το «τριφύλλι» στην καρδιά: Ανανέωσε ο Σλούκας

14:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Νέα αύξηση στις τιμές της σοκολάτας - Πού μειώθηκε το κόστος για τους καταναλωτές - Τι δείχνει έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τον Οκτώβριο

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

17:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός, Γιαννακόπουλος: «Τα βρήκαμε και με Σλούκα, μένει να πάρουμε και έναν ψηλό»

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονα καιρικά φαινόμενα έως μέσα Νοεμβρίου - Ποιες περιοχές θα είναι στο «κόκκινο» την Τρίτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ