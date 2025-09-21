Pink: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με την 14χρονη κόρη της - Το ντουέτο που συγκίνησε το κοινό - Βίντεο

Το μήλο κάτω από την μηλιά θα πέσει και η κόρη της Pink επιβεβαίωσε την παροιμία, σε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση που έκανε με την μητέρα της.

Η 14χρονη Willow εμφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου στην εκπομπή του Hugh Jackman «From New York With Love» και τραγούδησε ντουέτο με την μητέρα της, χαρίζοντας στο κοινό μία συγκινητική ερμηνεία.

Η κόρη της διάσημης τραγουδίστριας απέδειξε ότι πέρα από την απίστευτη ομοιότητα με την μητέρα της, έχει κληρονομήσει και το φωνητικό της ταλέντο, αφού κατάφερε να μαγέψει με την σκηνική της παρουσία.

Φορώντας ένα στράπλες μαύρο φόρεμα στολισμένο με λαμπερές πούλιες, η Pink ερμήνευσε με την κόρη της το «A Million Dreams».

Η Willow εμφανίστηκε με ένα κόκκινο φόρεμα με ανοιχτούς ώμους και ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς και ξεσήκωσε το κοινό με τη δυναμική της ερμηνεία.

Δακρυσμένη η Pink κοιτούσε με περηφάνια την κόρη της, βάζοντας το δεξί της χέρι πάνω στην καρδιά της.

