Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Ετοιμάζουν την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ενδέχεται να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως άφησε να εννοηθεί ο δούκας του Σάσεξ, κατά τη διάρκεια συνομιλίας με την Joss Stone στα βραβεία WellChild στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα.

Η 38χρονη τραγουδίστρια δήλωσε τη Δευτέρα στο περιοδικό Hello! ότι ο 41χρονος πρίγκιπας της μίλησε για την πρόσφατη επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Μου έλεγε πόσο υπέροχα είναι τα σχολεία εδώ και πόσο σημαντική είναι η κοινότητα για τα παιδιά», θυμήθηκε η νικήτρια των Grammy. «Ήταν ωραίο να το μοιραστώ μαζί του, γιατί ακριβώς γι' αυτό αισθανθήκαμε την ανάγκη να επιστρέψουμε».

«Ρώτησε πώς τα πηγαίναμε με την επανεγκατάσταση», σημείωσε η γνωστή καλλιτέχνης. «Είναι πολύ ζεστός και προσγειωμένος, όπως πάντα. Ίσως και ο Χάρι να επιστρέψει. Αυτό θα ήταν ωραίο», πρόσθεσε στη συνέντευξή της στο Hello!.

Ο Χάρι έφυγε από την Αγγλία το 2020 με την Μαρκλ, 44 ετών, και τον τώρα 6χρονο γιο τους, τον πρίγκιπα Άρτσι.

Μετά από μια σύντομη παραμονή στο Λος Άντζελες και τον Καναδά, το ζευγάρι μετακόμισε σε μια έπαυλη στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, όπου παραμένουν με τον γιο τους και την 4χρονη κόρη τους, την πριγκίπισσα Λιλιμπέτ.

