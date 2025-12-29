Κρεμλίνο: Νέα τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Πούτιν «πολύ σύντομα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα πραγματοποιήσουν άλλη μια τηλεφωνική συνομιλία «πολύ σύντομα», όπως ανέφερε το Skynews επικαλούμενο πηγές από το Κρεμλίνο μετά τις συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα χθες το βράδυ.

Ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα πραγματοποιήσουν άλλη μια τηλεφωνική συνομιλία «πολύ σύντομα» μετά τη χθεσινή τους συζήτηση, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «παραγωγική»

Οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν τηλεφωνική συνομιλία πριν ο Τραμπ συναντηθεί με τον Ζελένσκι, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι θα μιλήσει ξανά με τον Ρώσο ομόλογό του μετά τις συζητήσεις με την Ουκρανία.

Θα μιλήσει ο Πούτιν με τον Ζελένσκι;

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας και ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν.

Χθες το Fox News, επικαλούμενο πηγή, μετέδωσε ότι χθεσινές συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πρώτη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του ηγέτη του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν εδώ και περισσότερα από πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με την πηγή του καναλιού, η οργάνωση απευθείας τηλεφωνικών συνομιλιών μεταξύ των προέδρων της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα αποτελούσε «διπλωματική νίκη» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι ήταν στις 26 Ιουλίου 2020.

Θα υπάρξει κατάπαυση πυρός;

Ερωτηθείς ο Πεσκόφ αν το Κρεμλίνο συμφωνεί με την άποψη του Τραμπ ότι η ειρήνη είναι πιο κοντά και οι συνομιλίες φτάνουν στο τελικό στάδιο, ο Πεσκόφ απάντησε: «Φυσικά».

Ωστόσο, το Κρεμλίνο επανέλαβε το αίτημά του προς την Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της από την περιοχή του Ντονμπάς, προκειμένου να σταματήσουν οι μάχες.

Από την πλευρά του ο Ζελένσκι δεν σκοπεύει να ακυρώσει την επιστράτευση μετά την κατάπαυση του πυρός χωρίς να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας. Συγκεκριμένα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν θα άρει τον στρατιωτικό νόμο και την επιστράτευση στην Ουκρανία μετά την έναρξη μιας πιθανής εκεχειρίας, αλλά θα το πράξει μόνο αφού λάβει εγγυήσεις ασφαλείας.

«Μια εκεχειρία χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας δεν σημαίνει το τέλος του πολέμου. Οι εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν την παρακολούθηση και την παρουσία εταίρων και να επιτυγχάνονται ταυτόχρονα με συμφωνίες για τον τερματισμό του πολέμου», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι υπό συζήτηση εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ, οι οποίες συμφωνήθηκαν από τις ομάδες και εγκρίθηκαν από τον Τραμπ, έχουν διάρκεια 15 ετών με δυνατότητα παράτασης. Ο Ζελένσκι έχει προτείνει την έγκρισή τους για 30-50 χρόνια, αλλά ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα το εξετάσει.

