Κρεμλίνο: Νέα τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Πούτιν «πολύ σύντομα»

Τι απαντάει η Μόσχα για πιθανό τηλεφώνημα Πούτιν - Ζελένσκι 

Newsbomb

Κρεμλίνο: Νέα τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Πούτιν «πολύ σύντομα»

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα πραγματοποιήσουν άλλη μια τηλεφωνική συνομιλία «πολύ σύντομα», όπως ανέφερε το Skynews επικαλούμενο πηγές από το Κρεμλίνο μετά τις συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα χθες το βράδυ.

Ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα πραγματοποιήσουν άλλη μια τηλεφωνική συνομιλία «πολύ σύντομα» μετά τη χθεσινή τους συζήτηση, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «παραγωγική»

Οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν τηλεφωνική συνομιλία πριν ο Τραμπ συναντηθεί με τον Ζελένσκι, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι θα μιλήσει ξανά με τον Ρώσο ομόλογό του μετά τις συζητήσεις με την Ουκρανία.

Θα μιλήσει ο Πούτιν με τον Ζελένσκι;

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας και ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν.

Χθες το Fox News, επικαλούμενο πηγή, μετέδωσε ότι χθεσινές συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πρώτη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του ηγέτη του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν εδώ και περισσότερα από πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με την πηγή του καναλιού, η οργάνωση απευθείας τηλεφωνικών συνομιλιών μεταξύ των προέδρων της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα αποτελούσε «διπλωματική νίκη» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι ήταν στις 26 Ιουλίου 2020.

Θα υπάρξει κατάπαυση πυρός;

Ερωτηθείς ο Πεσκόφ αν το Κρεμλίνο συμφωνεί με την άποψη του Τραμπ ότι η ειρήνη είναι πιο κοντά και οι συνομιλίες φτάνουν στο τελικό στάδιο, ο Πεσκόφ απάντησε: «Φυσικά».
Ωστόσο, το Κρεμλίνο επανέλαβε το αίτημά του προς την Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της από την περιοχή του Ντονμπάς, προκειμένου να σταματήσουν οι μάχες.

Από την πλευρά του ο Ζελένσκι δεν σκοπεύει να ακυρώσει την επιστράτευση μετά την κατάπαυση του πυρός χωρίς να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας. Συγκεκριμένα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν θα άρει τον στρατιωτικό νόμο και την επιστράτευση στην Ουκρανία μετά την έναρξη μιας πιθανής εκεχειρίας, αλλά θα το πράξει μόνο αφού λάβει εγγυήσεις ασφαλείας.

«Μια εκεχειρία χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας δεν σημαίνει το τέλος του πολέμου. Οι εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν την παρακολούθηση και την παρουσία εταίρων και να επιτυγχάνονται ταυτόχρονα με συμφωνίες για τον τερματισμό του πολέμου», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι υπό συζήτηση εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ, οι οποίες συμφωνήθηκαν από τις ομάδες και εγκρίθηκαν από τον Τραμπ, έχουν διάρκεια 15 ετών με δυνατότητα παράτασης. Ο Ζελένσκι έχει προτείνει την έγκρισή τους για 30-50 χρόνια, αλλά ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα το εξετάσει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:17ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη σε ηλικία γάτα στον κόσμο έγινε σήμερα 30 ετών - Δείτε βίντεο

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Πτολεμαΐδα: Αγρότες πέταξαν κοπριά έξω από το γραφείο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Τι δώρο έκανε ο Πούτιν στη Ζαχάροβα για τα γενέθλιά της

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδονησία: 16 νεκροί από πυρκαγιά που ξέσπασε σε γηροκομείο - Τρεις τραυματίες

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη ταλαιπωρία για ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη: Έχασαν το καράβι για Χανιά και την… έβγαλαν στο λεωφορείο

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας απέτρεψε την απαγωγή της κόρης του τα Χριστούγεννα - Την έσωσε ο γονικός έλεγχος στο κινητό

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σκανδιναβικό ψύχος -αστραπή στο φινάλε του 2025»

12:33ΚΟΣΜΟΣ

H Κίνα «περικύκλωσε» την Ταϊβάν με πολεμικά πλοία και αεροπλάνα- Συναγερμός από την επιχείρηση «Αποστολή Δικαιοσύνης 2025»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Νέα τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Πούτιν «πολύ σύντομα»

12:29LIFESTYLE

«The Voice»: Απόψε ο μεγάλος τελικός στον ΣΚΑΪ - Οι εκπλήξεις και οι διαγωνιζόμενοι

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια Τρίπολης ώστε να απολογηθεί για την ενδοοικογενειακή απειλή – «Φοβάμαι να τον αφήσω μόνο με τα παιδιά μου»

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

12:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιοι «έπιασαν» 20άρια και ποιοι μονοψήφια την τελευταία Κυριακή του χρόνου

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών – Κόβουν την Ελλάδα στα δύο στις 16:00

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα του Αγίου Νικολάου που «μετράει» 1.700 χρόνια - Το μπέρδεμα με τον «Άγιο Βασίλη»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμά της

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδρά το ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Γεωργιάδη – Πλεύρη κατά των… «αριστεροκρατούμενων» Διεθνών Δικαστηρίων

11:36ΚΟΣΜΟΣ

2025: Οι 10 φωτογραφίες που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει και οι ιστορίες πίσω από τα «κλικ»

11:22ΕΛΛΑΔΑ

«Είστε καλικάντζαροι» , «καθοδηγείστε κομματικά»: Διαφωνία αγροτών για τον διάλογο με την κυβέρνηση

11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φάληρο: Εντοπίστηκε σορός 84χρονου άνδρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

11:36ΚΟΣΜΟΣ

2025: Οι 10 φωτογραφίες που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει και οι ιστορίες πίσω από τα «κλικ»

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου» - Ο συγκλονιστικός τελευταίος διάλογος μητέρας και κόρης πριν την τραγωδία στα Βαρδούσια

08:49ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Ποδαρικό» με πολική αέρια μάζα - Πού «βλέπει» χιόνια παραμονή Πρωτοχρονιάς

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών – Κόβουν την Ελλάδα στα δύο στις 16:00

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια Τρίπολης ώστε να απολογηθεί για την ενδοοικογενειακή απειλή – «Φοβάμαι να τον αφήσω μόνο με τα παιδιά μου»

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

11:22ΕΛΛΑΔΑ

«Είστε καλικάντζαροι» , «καθοδηγείστε κομματικά»: Διαφωνία αγροτών για τον διάλογο με την κυβέρνηση

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου με τη Ζωή, το plan B της κυβέρνησης για τα μπλόκα, ποιον θα διαγράψει πρώτο ο Ανδρουλάκης, ο Ανεστίδης και η αρπαχτή από ιδιοκτήτρια ΚΥΔ, το αλαλούμ με τις Συνελεύσεις ΕΧΑΕ, τα όργανα διαγραφών και η απορία για τις ίδιες ομολογίες

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Τι δώρο έκανε ο Πούτιν στη Ζαχάροβα για τα γενέθλιά της

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Απατεώνας με «χίλια πρόσωπα»: Πώς δρούσε ανενόχλητος 16 χρόνια και «έφαγε» 500.000 από τα θύματά του

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία οδηγού στο Newsbomb.gr για την ταλαιπωρία στην Εθνική: Θεσσαλονίκη - Θήβα πάνω από 8 ώρες!

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας απέτρεψε την απαγωγή της κόρης του τα Χριστούγεννα - Την έσωσε ο γονικός έλεγχος στο κινητό

08:33ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρο Σάββατο»: Με σκληρό βίντεο 11 λεπτών απάντησε το Ισραήλ στην έκθεση της Χαμάς ότι δεν στόχευσε αμάχους

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Σήμερα στο αυτόφωρο - Βαριές κατηγορίες από την εν διαστάσει σύζυγό του

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Έσωσαν άνθρωπο από δηλητηριώδες φίδι και τώρα απειλούνται με κυρώσεις

10:44ΠΑΙΔΕΙΑ

Παραιτήθηκε ο Κοσμήτορας της σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τις διαγραφές φοιτητών

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Είμαι διαθέσιμος να πάω στα μπλόκα για διάλογο, αρκεί να υπάρχει διάθεση από τους αγρότες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ