Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Συμφωνία στο 95% του ειρηνευτικού σχεδίου – Άλυτος γρίφος το εδαφικό

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε περίπου στις 20:30 ώρα Ελλάδας τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, στο πλαίσιο κρίσιμων συνομιλιών με στόχο την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Μεγάλη πρόοδος»

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «μεγάλη πρόοδο» στις συνομιλίες, εκτιμώντας ότι Ρωσία και Ουκρανία πλησιάζουν «πολύ κοντά» σε μια συμφωνία. Τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην «τελική τους φάση», αν και παραμένουν άλυτα ένα ή δύο «ακανθώδη ζητήματα», κυρίως σε ό,τι αφορά εδαφικά θέματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «παίρνουν πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο επίτευξης ειρήνης. «Πιστεύω πως και ο Ουκρανός και ο Ρώσος πρόεδρος θέλουν να πετύχουν μια συμφωνία», ανέφερε.

«Νομίζω πως σε μερικές εβδομάδες, θα ξέρουμε ή το ένα ή το άλλο» -αν η διαπραγμάτευση θα φέρει καρπούς ή όχι-, είπε ο ρεπουμπλικάνος μετά τη συνάντησή του στη Φλόριντα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για «πολύ δύσκολες» συνομιλίες.

Ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενη επίσκεψή του στην Ουκρανία, ο Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό, δηλώνοντας πως «πρότεινα να πάω και να μιλήσω στο κοινοβούλιό τους». Έκανε λόγο για «πολλές προόδους» στη συνάντησή του με τον ομόλογό του Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι εδαφικά ζητήματα παρέμειναν άλυτα, εκτιμώντας ότι θα επιλυθούν. Υπάρχουν ένα ή δύο ακανθώδη ζητήματα στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, ανέφερε ο ένοικος του Λευκού Οίκου. Τόνισε πως ότι το Κίεβο και η Μόσχα πλησιάζουν σε μια λύση για το καθεστώς του Ντονμπάς. «Έχουμε πλησιάσει πολύ» σε συμφωνία για το Ντονμπάς, διαβεβαίωσε ο Τραμπ.

«Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» με ευρωπαϊκή συμμετοχή

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας η Ουκρανία θα λάβει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας, στις οποίες θα συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό και ευρωπαϊκές χώρες.

«Θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτές θα είναι ισχυρές. Και οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν έχει θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

«Η δική μου προθεσμία είναι να τερματίσω τον πόλεμο», είπε χαρακτηριστικά.

Επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες

Μετά τη συνάντηση, ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ουκρανός ομόλογός του είχαν κοινή τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι προγραμματίζεται νέα συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες εντός Ιανουαρίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι «υπάρξει 100% συμφωνία στις εγγυήσεις ασφαλείας» μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, με τον Τραμπ να μιλά για συμφωνία στο «95%».

Επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν

Λίγο πριν από τη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, την οποία χαρακτήρισε «καλή και πολύ παραγωγική» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την επικοινωνία, αναφέροντας ότι πραγματοποιήθηκε σε «φιλικό κλίμα» και διήρκεσε 1 ώρα και 15 λεπτά.

Λίγο πριν από την έναρξη της συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα καλεί το Κίεβο να «λάβει μια θαρραλέα απόφαση» αποσύροντας τα ουκρανικά στρατεύματα από το Ντονμπάς, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Ουσακόφ πρόσθεσε ότι Ουάσινγκτον και Μόσχα συμμερίζονται την άποψη πως μια προσωρινή εκεχειρία, όπως έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία, θα οδηγούσε απλώς στην παράταση της σύγκρουσης.