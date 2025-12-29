Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Συμφωνία στο 95% του ειρηνευτικού σχεδίου – Άλυτος γρίφος το εδαφικό

Αισιόδοξα μηνύματα για τον τερματισμό του πολέμου μετά τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

Newsbomb

Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Συμφωνία στο 95% του ειρηνευτικού σχεδίου – Άλυτος γρίφος το εδαφικό
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε περίπου στις 20:30 ώρα Ελλάδας τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, στο πλαίσιο κρίσιμων συνομιλιών με στόχο την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Μεγάλη πρόοδος»

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «μεγάλη πρόοδο» στις συνομιλίες, εκτιμώντας ότι Ρωσία και Ουκρανία πλησιάζουν «πολύ κοντά» σε μια συμφωνία. Τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην «τελική τους φάση», αν και παραμένουν άλυτα ένα ή δύο «ακανθώδη ζητήματα», κυρίως σε ό,τι αφορά εδαφικά θέματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «παίρνουν πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο επίτευξης ειρήνης. «Πιστεύω πως και ο Ουκρανός και ο Ρώσος πρόεδρος θέλουν να πετύχουν μια συμφωνία», ανέφερε.

«Νομίζω πως σε μερικές εβδομάδες, θα ξέρουμε ή το ένα ή το άλλο» -αν η διαπραγμάτευση θα φέρει καρπούς ή όχι-, είπε ο ρεπουμπλικάνος μετά τη συνάντησή του στη Φλόριντα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για «πολύ δύσκολες» συνομιλίες.

Ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενη επίσκεψή του στην Ουκρανία, ο Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό, δηλώνοντας πως «πρότεινα να πάω και να μιλήσω στο κοινοβούλιό τους». Έκανε λόγο για «πολλές προόδους» στη συνάντησή του με τον ομόλογό του Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι εδαφικά ζητήματα παρέμειναν άλυτα, εκτιμώντας ότι θα επιλυθούν. Υπάρχουν ένα ή δύο ακανθώδη ζητήματα στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, ανέφερε ο ένοικος του Λευκού Οίκου. Τόνισε πως ότι το Κίεβο και η Μόσχα πλησιάζουν σε μια λύση για το καθεστώς του Ντονμπάς. «Έχουμε πλησιάσει πολύ» σε συμφωνία για το Ντονμπάς, διαβεβαίωσε ο Τραμπ.

«Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» με ευρωπαϊκή συμμετοχή

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας η Ουκρανία θα λάβει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας, στις οποίες θα συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό και ευρωπαϊκές χώρες.

«Θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτές θα είναι ισχυρές. Και οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν έχει θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

«Η δική μου προθεσμία είναι να τερματίσω τον πόλεμο», είπε χαρακτηριστικά.

Επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες

Μετά τη συνάντηση, ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ουκρανός ομόλογός του είχαν κοινή τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι προγραμματίζεται νέα συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες εντός Ιανουαρίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι «υπάρξει 100% συμφωνία στις εγγυήσεις ασφαλείας» μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, με τον Τραμπ να μιλά για συμφωνία στο «95%».

Επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν

Λίγο πριν από τη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, την οποία χαρακτήρισε «καλή και πολύ παραγωγική» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την επικοινωνία, αναφέροντας ότι πραγματοποιήθηκε σε «φιλικό κλίμα» και διήρκεσε 1 ώρα και 15 λεπτά.

Λίγο πριν από την έναρξη της συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα καλεί το Κίεβο να «λάβει μια θαρραλέα απόφαση» αποσύροντας τα ουκρανικά στρατεύματα από το Ντονμπάς, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Ουσακόφ πρόσθεσε ότι Ουάσινγκτον και Μόσχα συμμερίζονται την άποψη πως μια προσωρινή εκεχειρία, όπως έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία, θα οδηγούσε απλώς στην παράταση της σύγκρουσης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:04ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Δεκεμβρίου

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου με τη Ζωή, το plan B της κυβέρνησης για τα μπλόκα, ποιον θα διαγράψει πρώτο ο Ανδρουλάκης, ο Ανεστίδης και η αρπαχτή από ιδιοκτήτρια ΚΥΔ, το αλαλούμ με τις Συνελεύσεις ΕΧΑΕ, τα όργανα διαγραφών και η απορία για τις ίδιες ομολογίες

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης και έπεται συνέχει στην ελληνική ενίσχυση

06:39ΕΛΛΑΔΑ

Ακόμη και 12 ώρες στον δρόμο λόγω των μπλόκων των αγροτών - Πρωτοφανής ταλαιπωρία όσων επέστρεψαν την Κυριακή στην Αθήνα

06:36LIFESTYLE

Η Νικολούλη με το έκτακτο «Φως στο τούνελ» και το «Voice» σπάνε τη μονοτονία της βραδινής ζώνης

06:32LIFESTYLE

Από τα bohemian φορέματα στις ψηλές μπότες: Όταν η Μπριζίτ Μπαρντό «χάραξε» τη μόδα της εποχής

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται η δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Αθηναίων - Δίκτυο 291 στάσεων και 72 χλμ. προτείνει στον ΟΑΣΑ ο Δούκας

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητα και μηχανές στο Γαλάτσι - Ζημιές και στην είσοδο πολυκατοικίας

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Μελάς: Η θυσία του για τη Μακεδονία και η παρακαταθήκη του

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Ανοίγει νωρίτερα η πλατφόρμα - Τι αλλάζει και πώς θα πάρετε το voucher

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών ο θάνατος των δύο αδελφών στη Ναύπακτο: Οι πέντε ύποπτες διαθήκες και το σενάριο διπλής δολοφονίας

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου» - Ο συγκλονιστικός τελευταίος διάλογος μητέρας και κόρης πριν την τραγωδία στα Βαρδούσια

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Άκουγα φωνές»: Επίθεση με μαχαίρι και αυτοκτονία στου Γκύζη - Το δράμα πίσω από τις κλειστές πόρτες

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Συμφωνία στο 95% του ειρηνευτικού σχεδίου – Άλυτος γρίφος το εδαφικό

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις, τα τρακτέρ αποκλείουν και παραδρόμους - Τι επιλογές έχουν οι ταξιδιώτες

05:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με κρύο και ηλιοφάνεια η Δευτέρα – Πρωτοχρονιά με παγωνιά

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:04WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 29 Δεκεμβρίου

04:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 30.450 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 2 Ιανουαρίου

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Τουλάχιστον 25 τραυματίες από τον σεισμό των 6 Ρίχτερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου» - Ο συγκλονιστικός τελευταίος διάλογος μητέρας και κόρης πριν την τραγωδία στα Βαρδούσια

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 28/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.000.000 ευρώ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις, τα τρακτέρ αποκλείουν και παραδρόμους - Τι επιλογές έχουν οι ταξιδιώτες

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Άκουγα φωνές»: Επίθεση με μαχαίρι και αυτοκτονία στου Γκύζη - Το δράμα πίσω από τις κλειστές πόρτες

19:31LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Η ταραχώδης σχέση με τον γιο της - Η μισητή εγκυμοσύνη, η δικαστική διαμάχη και η συμφιλίωση

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Το λεωφορείο που μετατρέπει την καθημερινή διαδρομή σε γιορτή

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών ο θάνατος των δύο αδελφών στη Ναύπακτο: Οι πέντε ύποπτες διαθήκες και το σενάριο διπλής δολοφονίας

21:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Λαγουβάρδος: Πρωτοχρονιά με επέλαση ψύχους - Προειδοποίηση για 4 περιοχές

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Μελάς: Η θυσία του για τη Μακεδονία και η παρακαταθήκη του

17:46LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Μία ζωή γεμάτη πάθος - Έρωτες, γάμοι και μυστικές σχέσεις

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητα και μηχανές στο Γαλάτσι - Ζημιές και στην είσοδο πολυκατοικίας

05:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με κρύο και ηλιοφάνεια η Δευτέρα – Πρωτοχρονιά με παγωνιά

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ο Τραμπ παραβιάζει το πρωτόκολλο στη συνάντηση με τον Ζελένσκι - Βίντεο

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νέος αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας τη Δευτέρα (29/12)

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Μισθός 30.000 ευρώ για 6 μήνες: Ζητούνται άτομα για εργασία σε έρημο νησί

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:50LIFESTYLE

Όσα έρχονται στην TV το 2026 – Αναλυτικός οδηγός για σειρές και ριάλιτι

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Το εκρηκτικό μάμπο στην ταινία που εκτόξευσε το άστρο και τον μύθο της - Βίντεο

06:32LIFESTYLE

Από τα bohemian φορέματα στις ψηλές μπότες: Όταν η Μπριζίτ Μπαρντό «χάραξε» τη μόδα της εποχής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ