Sky News: «Η αντίδραση του Ζελένσκι στον Τραμπ τα είπε όλα»

Η συνάντηση Τραμπ- Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο δεν άλλαξε ουσιαστικά τα πράγματα, φώτισε ωστόσο κάποιες σημαντικές πτυχές, ενώ δεν υπήρξε καμία μεγάλη αψιμαχία όπως είχε γίνει κατά την διαβόητη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο.

Newsbomb

Sky News: «Η αντίδραση του Ζελένσκι στον Τραμπ τα είπε όλα»
O πρόεδρος Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το γεγονός ότι δεν σημειωθηκε οπισθοχώρηση είναι μια νίκη. Δεδομένης της τεταμένης σχέσης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αυτό είναι σημαντικό. Η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο δεν προώθησε ουσιαστικά τα πράγματα, αλλά ούτε υπήρξε κάποια αναστάτωση όπως είχε γίνει κατά την διαβόητη συνάντηση των δύο ηγετών στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο.

Υπήρξαν, ωστόσο, μερικά αξιοσημείωτα συμπεράσματα. Πρώτον, οι εκφράσεις του προσώπου του Ζελένσκι. Κατά καιρούς φαινόταν εξοργισμένος - όπως όταν ο Τραμπ υποβάθμισε μια εξαιρετικά σημαντική διαπραγμάτευση μιλώντας για το φαγητό του Mαρ-α-Λάγκο και τη σωματική διάπλαση των στρατηγών του Ουκρανού ηγέτη. Πράγματα που θύμιζαν παιδική χαρά.

Υπήρξε μια αξέχαστη στιγμή όταν η γκριμάτσα του Ζελένσκι εξαφανίστηκε. Σήκωσε τους ώμους του και μετά γέλασε καθώς ο Τραμπ είπε: « Η Ρωσία θέλει η Ουκρανία να πετύχει».

Τι αστοχία από το στόμα του Αμερικανού προέδρου. Δείτε τις πράξεις του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ακούστε τα λόγια του. Είναι δύσκολο μερικές φορές να καταλάβει κανείς αν ο Τραμπ είναι απλώς αδαής, αν δεν λαμβάνει υπόψη τις λεπτομέρειες ή αν είναι στην πραγματικότητα στην τσέπη του Πούτιν. Ο Ζελένσκι πιθανώς έχει άποψη, αλλά κατάφερε, απλώς, να διατηρήσει την ευπρέπειά του.

Πέρα από το θέαμα του προσώπου του Ζελένσκι, υπήρχαν και κάποιες άλλες σημαντικές στιγμές - έστω και μόνο επειδή θα λειτουργήσουν ως δείκτες όταν ο Τραμπ αλλάξει τη θέση του, όπως έχει κάνει τόσες πολλές φορές.

Σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ, ο Ζελένσκι φάνηκε να είναι καθησυχασμένος ότι η Αμερική του Τραμπ θα παρείχε κάποιο είδος στρατιωτικού υπόβαθρου - για να αντιμετωπίσει μια ανανεωμένη ρωσική επιθετικότητα στο μέλλον. Αλλά κανένας από τους δύο ηγέτες δεν διευκρίνισε πώς θα γινόταν αυτό.

Ουκρανικές πηγές ανέφεραν ότι η δέσμευση του Τραμπ να εκφράσει την υποστήριξή του προς την Ουκρανία με εγγυήσεις ασφαλείας είναι ένα βασικό σημείο (ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι ο Τραμπ το έκανε αυτό πριν από μήνες και στη συνέχεια υπαναχώρησε).

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν επίσης ότι η φαινομενική προθυμία του Τραμπ να μεταβεί στην Ουκρανία και να απευθυνθεί στο κοινοβούλιο εκεί, την οποία εξέφρασε για πρώτη φορά, αποτελεί μια θετική δέσμευση. Ας δούμε αν θα το τηρήσει ή αν θα αλλάξει γνώμη ξανά, και αν θα τηρήσει τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Η πιο εύγλωττη στιγμή από την περιπετειώδη και συγκεχυμένη συνέντευξη Τύπου προήλθε από τον Ζελένσκι, όταν κατέγραψε την πρόοδο με ποσοστά. Είπε:

  • «Ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, έχουμε συμφωνήσει στο 90%»
  • «Εγγυήσεις ασφαλείας ΗΠΑ-Ουκρανίας, έχουμε συμφωνήσει στο 100%»
  • «Έχουμε σχεδόν συμφωνήσει στις εγγυήσεις ασφαλείας ΗΠΑ-Ευρώπης-Ουκρανίας»

Αυτό, λοιπόν, επιβεβαιώνει ότι ο Ζελένσκι έχει αποδεχθεί τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά δείχνει ότι απαιτείται περισσότερη δουλειά για να καθοριστούν ορισμένα στοιχεία στη συνεργασία ασφαλείας ΗΠΑ-Ευρώπης.

Αυτό είναι το κλειδί επειδή περιλαμβάνει την προοπτική ευρωπαϊκών στρατευμάτων επί τόπου στην Ουκρανία. Είναι μια ρωσική κόκκινη γραμμή - και ο Τραμπ το γνωρίζει αυτό. Είναι εύκολο να χαθείς σε όλα αυτά: την πρόοδο, τις θέσεις, τα σχέδια πολλαπλών σημείων και την περιστροφή.

Αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου μερικά βασικά πράγματα. Πρώτον, ο Τραμπ μπορεί να θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά δεν τον νοιάζει πώς θα συμβεί. Δεύτερον, ο Πούτιν δεν έχει δείξει κανένα πραγματικό σημάδι ότι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος. Τρίτον, η Ουκρανία δεν θέλει να εξαναγκαστεί σε μια υποτακτική παράδοση.

Πριν από λίγες εβδομάδες, οι Αμερικανοί παρουσίασαν ένα σχέδιο 26 σημείων. Κατέληγε σε μια ρωσική λίστα επιθυμιών. Έκτοτε, οι Ουκρανοί, με τους Ευρωπαίους και σε συντονισμό με τους Αμερικανούς, το έχουν βελτιώσει. Τώρα έχει 20 σημεία και μέσα σε αυτά υπάρχουν πολλές ουκρανικές παραχωρήσεις.

Η Ευρώπη και η Ουκρανία αναμένουν τώρα από τον Τραμπ να επικεντρώσει την πίεση στη Μόσχα και να δεσμεύσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν με τρόπο που θα τον κινητοποιήσει. Μην κρατάτε την αναπνοή σας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:41ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Έχασε στον τζόγο και έσπασε το κατάστημα με βαριοπούλα – Δείτε βίντεο

08:33ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρο Σάββατο»: Με σκληρό βίντεο 11 λεπτών απάντησε το Ισραήλ στην έκθεση της Χαμάς ότι δεν στόχευσε αμάχους

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Κοκορίκος: Στη Ριτσώνα, την Τετάρτη το «τελευταίο αντίο» - Η επιθυμία της οικογένειας

08:16LIFESTYLE

Μαίρη Συνατσάκη: Γιατί έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου

08:06ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BMW πατεντάρει βίδες που δεν ανοίγουν χωρίς ειδικό εργαλείο

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Πενσιλβάνια: Έφηβος πυροβόλησε και σκότωσε τη μητέρα του την επομένη των Χριστουγένννων

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Eκτόξευσε δύο πυραύλους κρουζ μακρού βεληνεκούς - «Οι πυρηνικές δυνάμεις μας θα αναπτυχθούν απεριόριστα»

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: «Είναι εύκολο να χαθεί κανείς σε σχέδια πολλαπλών σημείων, αλλά η αντίδραση του Ζελένσκι στον Τραμπ τα είπε όλα»

07:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτόν τον ρόλο «έχασε» ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα οδηγούσε πατίνι έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το όριο – Πήρε το όχημα ο γερανός

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Δεκεμβρίου

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου με τη Ζωή, το plan B της κυβέρνησης για τα μπλόκα, ποιον θα διαγράψει πρώτο ο Ανδρουλάκης, ο Ανεστίδης και η αρπαχτή από ιδιοκτήτρια ΚΥΔ, το αλαλούμ με τις Συνελεύσεις ΕΧΑΕ, τα όργανα διαγραφών και η απορία για τις ίδιες ομολογίες

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης και έπεται συνέχεια στην ελληνική ενίσχυση

06:39ΕΛΛΑΔΑ

Ακόμη και 12 ώρες στον δρόμο λόγω των μπλόκων των αγροτών - Πρωτοφανής ταλαιπωρία όσων επέστρεψαν την Κυριακή στην Αθήνα

06:36LIFESTYLE

Η Νικολούλη με το έκτακτο «Φως στο τούνελ» και το «Voice» σπάνε τη μονοτονία της βραδινής ζώνης

06:32LIFESTYLE

Από τα bohemian φορέματα στις ψηλές μπότες: Όταν η Μπριζίτ Μπαρντό «χάραξε» τη μόδα της εποχής

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται η δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Αθηναίων - Δίκτυο 291 στάσεων και 72 χλμ. προτείνει στον ΟΑΣΑ ο Δούκας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου» - Ο συγκλονιστικός τελευταίος διάλογος μητέρας και κόρης πριν την τραγωδία στα Βαρδούσια

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών ο θάνατος των δύο αδελφών στη Ναύπακτο: Οι πέντε ύποπτες διαθήκες και το σενάριο διπλής δολοφονίας

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Μελάς: Η θυσία του για τη Μακεδονία και η παρακαταθήκη του

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου με τη Ζωή, το plan B της κυβέρνησης για τα μπλόκα, ποιον θα διαγράψει πρώτο ο Ανδρουλάκης, ο Ανεστίδης και η αρπαχτή από ιδιοκτήτρια ΚΥΔ, το αλαλούμ με τις Συνελεύσεις ΕΧΑΕ, τα όργανα διαγραφών και η απορία για τις ίδιες ομολογίες

21:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Λαγουβάρδος: Πρωτοχρονιά με επέλαση ψύχους - Προειδοποίηση για 4 περιοχές

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 28/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.000.000 ευρώ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις, τα τρακτέρ αποκλείουν και παραδρόμους - Τι επιλογές έχουν οι ταξιδιώτες

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Το λεωφορείο που μετατρέπει την καθημερινή διαδρομή σε γιορτή

06:32LIFESTYLE

Από τα bohemian φορέματα στις ψηλές μπότες: Όταν η Μπριζίτ Μπαρντό «χάραξε» τη μόδα της εποχής

19:31LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Η ταραχώδης σχέση με τον γιο της - Η μισητή εγκυμοσύνη, η δικαστική διαμάχη και η συμφιλίωση

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νέος αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας τη Δευτέρα (29/12)

06:39ΕΛΛΑΔΑ

Ακόμη και 12 ώρες στον δρόμο λόγω των μπλόκων των αγροτών - Πρωτοφανής ταλαιπωρία όσων επέστρεψαν την Κυριακή στην Αθήνα

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: «Είναι εύκολο να χαθεί κανείς σε σχέδια πολλαπλών σημείων, αλλά η αντίδραση του Ζελένσκι στον Τραμπ τα είπε όλα»

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται η δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Αθηναίων - Δίκτυο 291 στάσεων και 72 χλμ. προτείνει στον ΟΑΣΑ ο Δούκας

06:50LIFESTYLE

Όσα έρχονται στην TV το 2026 – Αναλυτικός οδηγός για σειρές και ριάλιτι

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Μισθός 30.000 ευρώ για 6 μήνες: Ζητούνται άτομα για εργασία σε έρημο νησί

17:46LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Μία ζωή γεμάτη πάθος - Έρωτες, γάμοι και μυστικές σχέσεις

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Συμφωνία στο 95% του ειρηνευτικού σχεδίου – Άλυτος γρίφος το εδαφικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ