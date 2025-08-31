Πρίγκιπας Χάρι: Η βρετανική του προφορά «κόλλησε» στα παιδιά του - Η λέξη που τους «πρόδωσε»

Η Μέγκαν Μαρκλ μοιράζεται μια τρυφερή λεπτομέρεια από τη ζωή με τον Πρίγκιπα Χάρι και τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, που κατοικούν στο Καλίνιο της Καλιφόρνιας. Στην καινούργια σεζόν του Netflix show της «With Love, Meghan», αποκάλυψε με χαμόγελο πως τα παιδιά μερικές φορές λένε ορισμένες λέξεις με βρετανική προφορά και η πιο χαρακτηριστική εξ αυτών είναι η λέξη «zebra».

Αντί για το αμερικανικό «zee‑bra», λένε «zeh‑bra», όπως ο μπαμπάς τους, αποδεικνύοντας πόσο πολύ τον μιμούνται.

https://www.instagram.com/p/DJhM82sRK2f/



Αυτή η μικρή, γλυκιά λεπτομέρεια είχε ήδη γίνει viral όταν η Μέγκαν μιλούσε στην εκπομπή The Drew Barrymore Show τον Μάρτιο, όταν η παρουσιάστρια τη ρώτησε ποιο χαρακτηριστικό των παιδιών της τη θυμίζει… τον πατέρα τους. Αυτή η απλή απάντηση έφερε εκατομμύρια θαυμαστές ένα βήμα πιο κοντά στη ζεστασιά της οικογενειακής ζωής τους.

Η Μέγκαν αποκάλυψε επίσης ότι εκείνη και ο Harry προφέρουν διαφορετικά το «herb», με εκείνη να το λέει με ένα σιωπηλό «h» στην αρχή. «Ο σύζυγός μου πάντα γελάει όταν λέω αυτή τη λέξη. 'Είσαι τόσο Αμερικανίδα μου λέει».

Πρόσθεσε ότι τα παιδιά τους χρησιμοποιούν την αμερικανική προφορά σε όρους της μαγειρικής επειδή «ο μπαμπάς δεν μαγειρεύει τόσο πολύ».

Υπενθυμίζεται πως αφού αποχώρησαν από τον βασιλικό τους ρόλο στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2020, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν μετακόμισαν στην πατρίδα της, την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όταν ο πρίγκιπας Άρτσι ήταν μωρό. Τελικά εγκαταστάθηκαν στον θύλακα Montecito της Σάντα Μπάρμπαρα και η οικογένειά τους διευρύνθηκε όταν γεννήθηκε η πριγκίπισσα Lilibet το 2021.