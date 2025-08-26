Μέγκαν Μαρκλ: Αποκάλυψε ποιος είπε πρώτος «σ' αγαπώ» όταν γνώρισε τον πρίγκιπα Χάρι

Η Μέγκαν Μαρκλ αποκάλυψε κάποια πράγματα για τη γνωριμία της με τον πρίγκιπα Χάρι και το πώς εξελίχθηκε ο έρωτάς τους.

Στη δεύτερη σεζόν της εκπομπής στο Netflix, «With Love, Meghan», η Μέγκαν Μαρκλ αποκάλυψε ποιος είπε πρώτος το «σ' αγαπώ».

Η Μέγκαν Μαρκλ αποκάλυψε δηλαδή ότι ήταν ο δούκας του Σάσεξ που της είπε πρώτος «Σ' αγαπώ».

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο Πρίγκιπας Χάρι Netflix

Η Μέγκαν Μαρκλ μάλιστα είπε ακόμη ότι συνειδητοποίησε πως είναι ερωτευμένη κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου ταξιδιού σαφάρι που είχαν κάνει στην Μποτσουάνα το 2016. «Ερωτεύτηκες στο πρώτο σου ραντεβού;» ρώτησε ο οικοδεσπότης του «Next in Fashion».

«Γνωριστήκαμε στην Μποτσουάνα και κατασκηνώσαμε για πέντε ημέρες μαζί», δήλωσε η Markle. «Πραγματικά γνωρίζεις ο ένας τον άλλον όταν είσαι σε μια μικρή σκηνή μαζί και είναι σαν – τι είναι αυτό έξω από τη σκηνή;».

Η Μέγκαν Μαρκλ με τον πρίγκιπα Χάρι Netflix

