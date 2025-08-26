Μέγκαν Μαρκλ: Αποκάλυψε ποιος είπε πρώτος «σ' αγαπώ» όταν γνώρισε τον πρίγκιπα Χάρι

Στη δεύτερη σεζόν της εκπομπής στο Netflix, «With Love, Meghan», η Μέγκαν Μαρκλ αποκάλυψε ποιος είπε πρώτος το «σ' αγαπώ»

Newsbomb

Μέγκαν Μαρκλ: Αποκάλυψε ποιος είπε πρώτος «σ' αγαπώ» όταν γνώρισε τον πρίγκιπα Χάρι
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μέγκαν Μαρκλ αποκάλυψε κάποια πράγματα για τη γνωριμία της με τον πρίγκιπα Χάρι και το πώς εξελίχθηκε ο έρωτάς τους.

Στη δεύτερη σεζόν της εκπομπής στο Netflix, «With Love, Meghan», η Μέγκαν Μαρκλ αποκάλυψε ποιος είπε πρώτος το «σ' αγαπώ».

Η Μέγκαν Μαρκλ αποκάλυψε δηλαδή ότι ήταν ο δούκας του Σάσεξ που της είπε πρώτος «Σ' αγαπώ».

meghan-markle-prince-hari.jpg

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο Πρίγκιπας Χάρι

Netflix

Η Μέγκαν Μαρκλ μάλιστα είπε ακόμη ότι συνειδητοποίησε πως είναι ερωτευμένη κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου ταξιδιού σαφάρι που είχαν κάνει στην Μποτσουάνα το 2016. «Ερωτεύτηκες στο πρώτο σου ραντεβού;» ρώτησε ο οικοδεσπότης του «Next in Fashion».

«Γνωριστήκαμε στην Μποτσουάνα και κατασκηνώσαμε για πέντε ημέρες μαζί», δήλωσε η Markle. «Πραγματικά γνωρίζεις ο ένας τον άλλον όταν είσαι σε μια μικρή σκηνή μαζί και είναι σαν – τι είναι αυτό έξω από τη σκηνή;».

meghan-markle-prigkipas-hari.jpg

Η Μέγκαν Μαρκλ με τον πρίγκιπα Χάρι

Netflix

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:29ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Άγριο ξύλο οδηγού με επιβάτη σε αστικό λεωφορείο στη Βάρη - «Μα...α θα σε ισοπεδώσω»

12:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι αγορές «πυροβολούν» τα γαλλικά assets – Yπό πίεση μετοχές και ομόλογα

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Εθνική Οδό Διστόμου -Λιβαδειάς

12:12ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Υφαντής: Η στρατηγική συμφωνία με τη Νίκας και η ηγετική θέση στον κλάδο των αλλαντικών

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Μιντιακοί κολοσσοί της Ιαπωνίας εναντίον ΑΙ: Nikkei και Asahi μήνυσαν την Perplexity για λογοκλοπή

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμες εικόνες στην Αριζόνα: Τεράστια αμμοθύελλα «κατάπιε» το Φοίνιξ - Δείτε βίντεο

12:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Οι αγώνες ρεβάνς των ελληνικών ομάδων με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Ισπανίδα ηθοποιός Βερόνικα Ετσεγκί σε ηλικία 42 ετών

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Βέτο στα επιδόματα για Ουκρανούς πρόσφυγες άσκησε ο πρόεδρος της Πολωνίας

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Αποκάλυψε ποιος είπε πρώτος «σ' αγαπώ» όταν γνώρισε τον πρίγκιπα Χάρι

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει ο αφρικανικός αντικυκλώνας τον Σεπτέμβριο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Ανθρωποκυνηγητό στην Αυστραλία: Ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς - Τους έστησε ενέδρα - Διέφυγε μαζί με μέλη της οικογένειάς του

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Φανούριος: Ο νεοφανής άγιος της Εκκλησίας μας, τα θαύματά του και η φανουρόπιτα

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Κρυμμένο βιβλίο της CIA αποκαλύπτει πότε και πώς θα τελειώσει ο κόσμος - Η θεωρία της καταστροφής

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληξη από την αστυνομία του Έξετερ: Επετειακό σήμα με UFO για τα 60 χρόνια από τον «θρύλο»του 1965

11:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Μεταγραφές: Πρόταση στην Τζένοα για τον Βολιάκο

11:15ΚΟΣΜΟΣ

«Πρόθυμος» για συνάντηση και με τον Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ - «Έχουμε εξαιρετική σχέση»

11:13LIFESTYLE

Αναστασία: Ξεφαντώνει με Ικαριώτικο στην Πάρο σε νυχτερινή της έξοδο - Βίντεο

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

11:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη: Ανοίγουμε δημοτικό σχολείο στην Ψέριμο για τους δύο μαθητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:29ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Φανούριος: Ο νεοφανής άγιος της Εκκλησίας μας, τα θαύματά του και η φανουρόπιτα

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Ισπανίδα ηθοποιός Βερόνικα Ετσεγκί σε ηλικία 42 ετών

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Κρυμμένο βιβλίο της CIA αποκαλύπτει πότε και πώς θα τελειώσει ο κόσμος - Η θεωρία της καταστροφής

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Πατέρας έχει εξαφανιστεί εδώ και τρία χρόνια μαζί με τα παιδιά του - Κρύβεται στην άγρια φύση - Η απίστευτη ιστορία του «ανθρώπου των θάμνων»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Εθνική Οδό Διστόμου -Λιβαδειάς

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Γυναίκα έχασε τη ζωή της γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας - Η απάντηση Γεωργιάδη

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Λιμενικοί «δίνουν μάχη» να σταματήσουν τους απονεριστές που βουτούν πίσω από τα πλοία - Δείτε βίντεο

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει ο αφρικανικός αντικυκλώνας τον Σεπτέμβριο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

10:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καισαριανή: Εντοπίστηκε ολόκληρο οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων - Έρευνες της Ασφάλειας για το πρόσωπο που είχε το υλικό

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμες εικόνες στην Αριζόνα: Τεράστια αμμοθύελλα «κατάπιε» το Φοίνιξ - Δείτε βίντεο

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Μοντέλο δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία από μετανάστες ενώ προστάτευε γυναίκες: «Πού είναι ο νόμος; Πού είναι το κράτος;», φώναζε

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχονται θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία και καταιγίδες

08:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως 400 ευρώ περισσότερα σε μισθωτούς και συνταξιούχους - Τι ισχύει με τις εισφορές

12:12ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Υφαντής: Η στρατηγική συμφωνία με τη Νίκας και η ηγετική θέση στον κλάδο των αλλαντικών

10:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα χέρια της Υφαντής η αλλαντοβιομηχανία Νίκας - Ανακοινώθηκε η συμφωνία

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις κληρονομιές - Όσα πρέπει να ξέρετε για τις διαθήκες

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σήμερα η κηδεία της - Η επιθυμία της οικογένειας

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: 40χρονη μάνα έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας (vid & pics)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ