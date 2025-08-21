Η αντίδραση του πρίγκιπα Φίλιππου μετά τον γάμο του Χάρι με τη Μέγκαν και το «thank f... it's over»

Ο πρίγκιπας Χάρι, δούκας του Σάσεξ, και η Μέγκαν, δούκισσα του Σάσεξ, στο Windsor, στις 19 Μαΐου 2018, μετά την τελετή του γάμου τους.

Ο αποβιώσας πρίγκιπας Φίλιππος ένιωσε μεγάλη ανακούφιση όταν τελείωσε ο γάμος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, σύμφωνα με έναν βιογράφο της βασιλικής οικογένειας.

«Μόλις τελείωσαν όλες οι τυπικές διαδικασίες, παρακολουθήσαμε το ευτυχισμένο ζευγάρι και, στη συνέχεια, τα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας να βγαίνουν από την εκκλησία», γράφει ο πρώην βασιλικός μπάτλερ, Γκραντ Χάρολντ, σε ένα βιβλίο - το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος, σύμφωνα με ένα απόσπασμα που δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα The Telegraph.

Σύμφωνα με τον Γκραντ Χάρολντ: «Όταν ο πρίγκιπας Φίλιππος βγήκε από την εκκλησία, γύρισε προς τη βασίλισσα και είπε: "Ευτυχώς γ**ώ που τελείωσε"», στα αγγλικά «thank f...k it's over».

Το βιβλίο του Χάρολντ, «The Royal Butler», θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος, δούκας του Εδιμβούργου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Βρετανικό Κήπο στην πλατεία Χάνοβερ της Νέας Υόρκης, τον Ιούνιο του 2010. AP

Ο γάμος του βασιλικού ζεύγους

Το βασιλικό ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια πολυτελή τελετή το 2018 που πραγματοποιήθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Windsor, με την παρουσία τόσο της βασίλισσας Ελισάβετ — που απεβίωσε το 2022 — όσο και του πρίγκιπα Φίλιππου, που απεβίωσε το 2021.

Σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ανακοίνωσαν τελικά την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από τα καθήκοντά τους ως μέλη της βασιλικής οικογένειας το 2020 και να μετακομίσουν στην Καλιφόρνια, όπου σήμερα μεγαλώνουν τα παιδιά τους, τον 6χρονο πρίγκιπα Άρτσι και την 4χρονη πριγκίπισσα Λιλιμπέτ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενώ ο πρίγκιπας Φίλιππος φέρεται να μην συμφωνούσε με την απόφαση του πρίγκιπα Χάρι, απέφυγε να εμπλακεί. «Ο Φίλιππος κατανοούσε ότι οι άνθρωποι πρέπει να ζουν τη ζωή τους όπως θεωρούν καλύτερο», ανέφερε η βρετανική εφημερίδα The Sun το 2021, επικαλούμενη τον βασιλικό βιογράφο Γκάιλς Μπράντρεθ.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος φέρεται επίσης να θεωρούσε τον Χάρι «καλό άνθρωπο» και ήταν συμπονετικός προς την ανάγκη του να «κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο», σύμφωνα με τον Μπράντρεθ.

Όσον αφορά την σχέση του πρίγκιπα Φιλίππου με την Μέγκαν Μάρκλ, ο ίδιος την «υποδέχτηκε» θερμά, όταν αυτή παντρεύτηκε μέλος της βασιλικής οικογένειας, όπως αναφέρει το Us Weekly. «Ήταν πολύ φιλόξενος προς τη Μέγκαν, γιατί, φυσικά, ήταν μια νεοφερμένη και πολύ διαφορετική από αυτά που είχαν συνηθίσει», είχε δηλώσει η βιογράφος της βασιλικής οικογένειας Ίνγκριντ Σιούαρντ στο περιοδικό το 2021.

Διαβάστε επίσης