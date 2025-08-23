Ο πρίγκιπας Χάρι εξόργισε τους οικολόγους: Έκανε σερφ σε... τεχνητή πισίνα, δείτε το βίντεο

Ο πρίγκιπας Χάρι έξω από το Βασιλικό Δικαστήριο στο Λονδίνο, Τετάρτη 9 Απριλίου 2025.

Οι οικολογικές... πεποιθήσεις του πρίγκιπα Χάρι τέθηκαν υπό αμφισβήτηση αφού η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ο πρίγκιπας εμφανίζεται να κάνει σέρφινγκ σε μια τεχνητή πισίνα.

Στο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο Instagram, ο δούκας του Σάσεξ κάνει σέρφινγκ φορώντας ένα καπέλο του μπέιζμπολ, με την Δούκισσα του Σάσεξ να γράφει στη λεζάντα του βίντεο: «Διακόπτουμε το κανονικό μας πρόγραμμα για να σας μεταδώσουμε αυτό το σημαντικό μήνυμα».

Ωστόσο, λάτρεις του σέρφινγκ αμφισβήτησαν τη στάση του Χάρι όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς επισήμαναν ότι οδήγησε χιλιόμετρα μακριά από το παραθαλάσσιο σπίτι του στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας, για να κάνει σερφ σε μια τεχνητή σχολή σέρφινγκ.

«Ο οικολογικός "πολεμιστής" Χάρι, που ζει στην ακτή της Καλιφόρνιας, οδηγεί προς την ενδοχώρα σε μια τεχνητή σχολή σέρφινγκ που χρησιμοποιεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας για να δημιουργήσει κύματα», σχολίασε ένας χρήστης.

«Αυτό δεν είναι σέρφινγκ, είναι απλά κρουαζιέρα σε μια τεχνητή μηχανή κυμάτων», σχολίασε κάποιος άλλος, με έναν τρίτο χρήστη να προσθέτει: «Ουάου, σέρφινγκ σε τεχνητό κύμα ενός μέτρου. Φοβερό, φίλε!».