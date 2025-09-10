Βασιλιάς Κάρολος - Πρίγκιπας Χάρι: «Συνάντηση κορυφής» στο Clarence House μετά από 1,5 χρόνο

Ο πρίγκιπας Χάρι εθεάθη να μπαίνει στο Clarence House, εν μέσω φημών για συνάντηση με τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο.

Όπως αναφέρει το BBC, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη επιβεβαίωση από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ή τους εκπροσώπους του Δούκα του Σάσεξ, αλλά ο βασιλιάς εθεάθη την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου να μπαίνει στο Clarence House, μια βασιλική κατοικία στο Mall.

Πιστεύεται ότι ο βασιλιάς ταξίδεψε στο Λονδίνο από τη Σκωτία το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία συνάντηση μεταξύ πατέρα και γιου από τον Φεβρουάριο του 2024, με τον πρίγκιπα Χάρι να δηλώνει σε συνέντευξη στο BBC τον Μάιο του 2025: «Θα ήθελα πολύ να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου».

Η τελευταία φορά που πατέρας και γιος συναντήθηκαν ήταν αμέσως μετά τη διάγνωση του βασιλιά με καρκίνο, όταν ο πρίγκιπας Χάρι ταξίδεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια σύντομη συνάντηση.

Από τότε, ο πρίγκιπας Χάρι έχει επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων για δικαστικές υποθέσεις, αλλά δεν είχε δει τον πατέρα του.

Ο δούκας του Σάσσεξ επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο τη Δευτέρα και πραγματοποίησε μια σειρά από φιλανθρωπικές εκδηλώσεις στο Λονδίνο και το Νότιγχαμ.

Θα αναχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη, επιστρέφοντας στις ΗΠΑ για να δει τη Μέγκαν και τα παιδιά τους, τα οποία δεν τον συνόδευσαν σε αυτό το ταξίδι.

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει εκφράσει στο παρελθόν την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν μπορεί να μιλήσει με τον πατέρα του, ιδίως όταν υπήρχαν ανησυχίες για την υγεία του.

«Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε να μαλώνουμε, η ζωή είναι πολύτιμη», δήλωσε ο Χάρι σε συνέντευξή του στο BBC.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποια συνάντηση με τον αδελφό του, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο οποίος πραγματοποίησε μια σειρά από δικές του εκδηλώσεις αυτή την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων και εκδηλώσεις για την επέτειο των τριών ετών από τον θάνατο της γιαγιάς του, της βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

