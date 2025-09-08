Πρίγκιπας Χάρι: Στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ - Εικασίες συνάντησης με Κάρολο μετά από 18 μήνες

Ο πρίγκιπας Χάρι επισκέφθηκε τον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' λίγες ώρες μετά την προσγείωση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Prince Harry has been pictured at Los Angeles International Airport as he heads to the UK for a four-day visit. pic.twitter.com/UkJYqDbl51 — HARRY AND MEGHAN (@TerezaMatoukov4) September 8, 2025

Ο δούκας θα βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο έως την Πέμπτη στο πλαίσιο δεσμεύσεών του με αρχή την παρουσία του στα απόψε στα βραβεία WellChild.

Ο πρίγκιπας Χάρι, επισκέφθηκε τον τόπο ταφής της εκλιπούσας βασίλισσας στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ για να υποβάλει τα σέβη του ιδιωτικά και να καταθέσει στεφάνι με λουλούδια, τρία χρόνια μετά τον θάνατό της.

Prince Harry has landed at Heathrow airport this morning pic.twitter.com/NvxdLYRm4P — HARRY AND MEGHAN (@TerezaMatoukov4) September 8, 2025

Η βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε στο κάστρο Μπάλρμοραλ στη Σκωτία στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 96 ετών. Κηδεύτηκε δίπλα στον επί 73 χρόνια σύζυγό της, πρίγκιπα Φίλιππο, κατά τη διάρκεια ιδιωτικής ταφής στο παρεκκλήσι King George VI Memorial Chapel εντός του κάστρου του Ουίνδσορ στις 19 Σεπτεμβρίου μετά την κρατική κηδεία της.

Η παραμονή του δούκα του Σάσεξ εγείρει εικασίες ότι μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τον χρόνο για να συναντηθεί με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά μετά από περισσότερους από 18 μήνες.

Λόγω της αποξένωσής τους, που επιδεινώθηκε από μια δικαστική μάχη και μία συνέντευξη του Χάρι με αφορμή την απομάκρυνση της επίσημης ασφάλειάς του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Χάρι και Κάρολος έχουν να συναντηθούν προσωπικά από τον Φεβρουάριο του 2024, αμέσως αφότου ο Βασιλιάς αποκάλυψε ότι λάμβανε θεραπεία για έναν άγνωστο καρκίνο.

Αλλά ο πρίγκιπας Χάρι δεν έχει κρύψει την επιθυμία του για επανένωση με την οικογένειά του, λέγοντας στο BBC News τον περασμένο Μάιο ότι θα ήθελε πολύ τη συμφιλίωση με την οικογένειά του.

