Πρίγκιπας Χάρι: Επιστρέφει στο Λονδίνο - Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφιλίωσης με τη βασιλική οικογένεια

Ο πρίγκιπας Χάρι θα ταξιδέψει στο Λονδίνο τον επόμενο μήνα για να παραστεί στην 20ή τελετή απονομής των βραβείων WellChild, όπως ανακοίνωσε η φιλανθρωπική οργάνωση που στηρίζει παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Θα είναι η πρώτη επίσκεψη του δούκα στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Απρίλιο, όταν είχε παραστεί σε ακρόαση στο Λονδίνο για να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με το ζήτημα της ασφάλειάς του στη χώρα.

Στη συνέχεια έδωσε μια συνέντευξη στο BBC, όπου δήλωσε ότι θα «ήθελε πολύ μια συμφιλίωση» με την βασιλική οικογένεια.

Τα βραβεία, με την υποστήριξη της GSK, θα λάβουν χώρα στο Λονδίνο στις 8 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε επίσης