Μπλόκα: Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών – Κόβουν την Ελλάδα στα δύο στις 16:00

Πορεία με τα τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας από τους αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας - Κλειστός ο Ε65 και η Ιονία Οδός - Συμβολικοί αποκλεισμοί στα τελωνεία

Σωτήρης Σκουλούδης

Μπλόκα: Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών – Κόβουν την Ελλάδα στα δύο στις 16:00
Συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα. Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 (EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών στα μπλόκα στους δρόμους με νέους καθολικούς αποκλεισμούς στην εθνική οδό.

Στις 4 το απόγευμα και για τρεις ώρες (έως τις 7) σχεδιάζουν να κλείσουν και την παλιά εθνική οδό στον κόμβο της Νίκαιας οι αγρότες της Λάρισας, διακόπτοντας εντελώς την κυκλοφορία στον άξονα Αθήνας - Θεσσαλονίκης και «κόβοντας την Ελλάδα στα δύο». Με πομπή των τρακτέρ τους, σχεδιάζουν να φτάσουν στην πόλη της Λάρισας αμέσως μετά, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα τους και εμμένοντας στη θέση τους πως δεν είναι ακόμη η ώρα για διάλογο.

Από αύριο Τρίτη θα επιτραπεί εκ νέου η κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Νίκαιας, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων ενόψει των εορτών.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους. Μάλιστα οι αγρότες της Καρδίτσας σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συνέλευση στο χώρο του μπλόκου όπου θα κάνουν μια αποτίμηση της κινητοποίησης ενώ θα συζητήσουν κι άλλες μορφές δράσεων. Οι αγρότες των Τρικάλων μετά τη χθεσινή τους συνέλευση θα προχωρήσουν και σε άλλες μορφές δράσεων που θα ανακοινωθούν επίσημα.

Μετά την πολύωρη ταλαιπωρία των ταξιδιωτών το απόγευμα της Κυριακής, το μεσημέρι της Δευτέρας ο δρόμος πέριξ του μπλόκου των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας είναι ανοιχτός. Όπως λένε εκπρόσωποι των αγροτών στο Newsbomb.gr, δεν σκοπεύουν να προβούν σε κινητοποιήσεις τις επόμενες ώρες. Η κυκλοφορία διεξάγεται απρόσκοπτα, καθώς η κίνηση αυτή την ώρα είναι ελάχιστη.

Μπλόκο Κάστρο Βοιωτίας
Μπόλο κάστρο βοιωτιας Δευτέρα 29/12

Κανονικά διεξαγόταν στις 12 το μεσημέρι η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων, εν αναμονή των αποφάσεων που θα λάβουν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην προγραμματισμένη γενική συνέλευσή τους, σε σχέση με το αν θα αποκλείσουν εκ νέου την κίνηση στην ΠΑΘΕ. Παραταγμένα στην περιοχή των «Πράσινων Φαναριών» παραμένουν τα τρακτέρ των αγροτών στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου θα είναι και σήμερα, από τις 12.00 έως και τις 16.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο θα διέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ). Με ανακοίνωσή τους, οι συγκεντρωμένοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς δηλώνουν αμετακίνητοι και σταθεροί στις θέσεις τους και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να φύγουν από τα μπλόκα, εάν δεν δικαιωθούν.

Με την προσέλευση τρακτέρ από τους δήμους Ηράκλειας και Σιδηροκάστρου ενισχύεται σήμερα το μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα. Οι συγκεντρωμένοι αγρότες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεών τους κατά τη διάρκεια της γενικής τους συνέλευσης, στις δύο μετά το μεσημέρι. Εν αναμονή της απόφασης, στις 11 το πρωί η διέλευση ήταν ελεύθερη για όλα τα οχήματα, φορτηγά και επιβατικά.

Κλειστός για τα φορτηγά παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00- να δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι την Τρίτη, οπότε και τα μπλόκα θα ανοίξουν για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη, της τάξης των 500 μέτρων.

Στη Χαλκηδόνα οι αγρότες θα κλείσουν τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου από τις δύο μετά το μεσημέρι έως και τις πέντε το απόγευμα, για όλα τα οχήματα, εξαιρουμένων αστικών λεωφορείων και επείγοντων περιστατικών.

Έκλεισε η κυκλοφορία στην Ιονία Οδό στο Αγγελόκαστρο

Στις 12 το μεσημέρι, αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας απέκλεισαν την κυκλοφορία στην Ιονία Οδό στο ύψος των διοδίων στο Αγγελόκαστρο. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες, ενώ για αύριο Τρίτη έχουν ανακοινώσει πως θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από βουλευτικά γραφεία στο Αγρίνιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:17ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη σε ηλικία γάτα στον κόσμο έγινε σήμερα 30 ετών - Δείτε βίντεο

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Πτολεμαΐδα: Αγρότες πέταξαν κοπριά έξω από το γραφείο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Τι δώρο έκανε ο Πούτιν στη Ζαχάροβα για τα γενέθλιά της

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδονησία: 16 νεκροί από πυρκαγιά που ξέσπασε σε γηροκομείο - Τρεις τραυματίες

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη ταλαιπωρία για ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη: Έχασαν το καράβι για Χανιά και την… έβγαλαν στο λεωφορείο

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας απέτρεψε την απαγωγή της κόρης του τα Χριστούγεννα - Την έσωσε ο γονικός έλεγχος στο κινητό

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σκανδιναβικό ψύχος -αστραπή στο φινάλε του 2025»

12:33ΚΟΣΜΟΣ

H Κίνα «περικύκλωσε» την Ταϊβάν με πολεμικά πλοία και αεροπλάνα- Συναγερμός από την επιχείρηση «Αποστολή Δικαιοσύνης 2025»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Νέα τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Πούτιν «πολύ σύντομα»

12:29LIFESTYLE

«The Voice»: Απόψε ο μεγάλος τελικός στον ΣΚΑΪ - Οι εκπλήξεις και οι διαγωνιζόμενοι

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια Τρίπολης ώστε να απολογηθεί για την ενδοοικογενειακή απειλή – «Φοβάμαι να τον αφήσω μόνο με τα παιδιά μου»

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

12:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιοι «έπιασαν» 20άρια και ποιοι μονοψήφια την τελευταία Κυριακή του χρόνου

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών – Κόβουν την Ελλάδα στα δύο στις 16:00

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα του Αγίου Νικολάου που «μετράει» 1.700 χρόνια - Το μπέρδεμα με τον «Άγιο Βασίλη»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμά της

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδρά το ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Γεωργιάδη – Πλεύρη κατά των… «αριστεροκρατούμενων» Διεθνών Δικαστηρίων

11:36ΚΟΣΜΟΣ

2025: Οι 10 φωτογραφίες που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει και οι ιστορίες πίσω από τα «κλικ»

11:22ΕΛΛΑΔΑ

«Είστε καλικάντζαροι» , «καθοδηγείστε κομματικά»: Διαφωνία αγροτών για τον διάλογο με την κυβέρνηση

11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φάληρο: Εντοπίστηκε σορός 84χρονου άνδρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου» - Ο συγκλονιστικός τελευταίος διάλογος μητέρας και κόρης πριν την τραγωδία στα Βαρδούσια

11:36ΚΟΣΜΟΣ

2025: Οι 10 φωτογραφίες που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει και οι ιστορίες πίσω από τα «κλικ»

08:49ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Ποδαρικό» με πολική αέρια μάζα - Πού «βλέπει» χιόνια παραμονή Πρωτοχρονιάς

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών – Κόβουν την Ελλάδα στα δύο στις 16:00

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια Τρίπολης ώστε να απολογηθεί για την ενδοοικογενειακή απειλή – «Φοβάμαι να τον αφήσω μόνο με τα παιδιά μου»

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

11:22ΕΛΛΑΔΑ

«Είστε καλικάντζαροι» , «καθοδηγείστε κομματικά»: Διαφωνία αγροτών για τον διάλογο με την κυβέρνηση

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας απέτρεψε την απαγωγή της κόρης του τα Χριστούγεννα - Την έσωσε ο γονικός έλεγχος στο κινητό

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Απατεώνας με «χίλια πρόσωπα»: Πώς δρούσε ανενόχλητος 16 χρόνια και «έφαγε» 500.000 από τα θύματά του

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου με τη Ζωή, το plan B της κυβέρνησης για τα μπλόκα, ποιον θα διαγράψει πρώτο ο Ανδρουλάκης, ο Ανεστίδης και η αρπαχτή από ιδιοκτήτρια ΚΥΔ, το αλαλούμ με τις Συνελεύσεις ΕΧΑΕ, τα όργανα διαγραφών και η απορία για τις ίδιες ομολογίες

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία οδηγού στο Newsbomb.gr για την ταλαιπωρία στην Εθνική: Θεσσαλονίκη - Θήβα πάνω από 8 ώρες!

08:33ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρο Σάββατο»: Με σκληρό βίντεο 11 λεπτών απάντησε το Ισραήλ στην έκθεση της Χαμάς ότι δεν στόχευσε αμάχους

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Αυτά είναι όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς για απόδραση, περιπέτεια και ανανέωση

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Είμαι διαθέσιμος να πάω στα μπλόκα για διάλογο, αρκεί να υπάρχει διάθεση από τους αγρότες»

09:10LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Σήκωσε τη Νατάσσα Θεοδωρίδου και του σκίστηκε το παντελόνι στην πίστα

07:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτόν τον ρόλο «έχασε» ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμά της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ