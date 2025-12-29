Μπλόκα: Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών – Κόβουν την Ελλάδα στα δύο στις 16:00

Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών στα μπλόκα στους δρόμους με νέους καθολικούς αποκλεισμούς στην εθνική οδό.

Στις 4 το απόγευμα και για τρεις ώρες (έως τις 7) σχεδιάζουν να κλείσουν και την παλιά εθνική οδό στον κόμβο της Νίκαιας οι αγρότες της Λάρισας, διακόπτοντας εντελώς την κυκλοφορία στον άξονα Αθήνας - Θεσσαλονίκης και «κόβοντας την Ελλάδα στα δύο». Με πομπή των τρακτέρ τους, σχεδιάζουν να φτάσουν στην πόλη της Λάρισας αμέσως μετά, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα τους και εμμένοντας στη θέση τους πως δεν είναι ακόμη η ώρα για διάλογο.

Από αύριο Τρίτη θα επιτραπεί εκ νέου η κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Νίκαιας, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων ενόψει των εορτών.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους. Μάλιστα οι αγρότες της Καρδίτσας σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συνέλευση στο χώρο του μπλόκου όπου θα κάνουν μια αποτίμηση της κινητοποίησης ενώ θα συζητήσουν κι άλλες μορφές δράσεων. Οι αγρότες των Τρικάλων μετά τη χθεσινή τους συνέλευση θα προχωρήσουν και σε άλλες μορφές δράσεων που θα ανακοινωθούν επίσημα.

Μετά την πολύωρη ταλαιπωρία των ταξιδιωτών το απόγευμα της Κυριακής, το μεσημέρι της Δευτέρας ο δρόμος πέριξ του μπλόκου των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας είναι ανοιχτός. Όπως λένε εκπρόσωποι των αγροτών στο Newsbomb.gr, δεν σκοπεύουν να προβούν σε κινητοποιήσεις τις επόμενες ώρες. Η κυκλοφορία διεξάγεται απρόσκοπτα, καθώς η κίνηση αυτή την ώρα είναι ελάχιστη.

Κανονικά διεξαγόταν στις 12 το μεσημέρι η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων, εν αναμονή των αποφάσεων που θα λάβουν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην προγραμματισμένη γενική συνέλευσή τους, σε σχέση με το αν θα αποκλείσουν εκ νέου την κίνηση στην ΠΑΘΕ. Παραταγμένα στην περιοχή των «Πράσινων Φαναριών» παραμένουν τα τρακτέρ των αγροτών στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου θα είναι και σήμερα, από τις 12.00 έως και τις 16.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο θα διέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ). Με ανακοίνωσή τους, οι συγκεντρωμένοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς δηλώνουν αμετακίνητοι και σταθεροί στις θέσεις τους και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να φύγουν από τα μπλόκα, εάν δεν δικαιωθούν.

Με την προσέλευση τρακτέρ από τους δήμους Ηράκλειας και Σιδηροκάστρου ενισχύεται σήμερα το μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα. Οι συγκεντρωμένοι αγρότες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεών τους κατά τη διάρκεια της γενικής τους συνέλευσης, στις δύο μετά το μεσημέρι. Εν αναμονή της απόφασης, στις 11 το πρωί η διέλευση ήταν ελεύθερη για όλα τα οχήματα, φορτηγά και επιβατικά.

Κλειστός για τα φορτηγά παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00- να δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι την Τρίτη, οπότε και τα μπλόκα θα ανοίξουν για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη, της τάξης των 500 μέτρων.

Στη Χαλκηδόνα οι αγρότες θα κλείσουν τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου από τις δύο μετά το μεσημέρι έως και τις πέντε το απόγευμα, για όλα τα οχήματα, εξαιρουμένων αστικών λεωφορείων και επείγοντων περιστατικών.

Έκλεισε η κυκλοφορία στην Ιονία Οδό στο Αγγελόκαστρο

Στις 12 το μεσημέρι, αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας απέκλεισαν την κυκλοφορία στην Ιονία Οδό στο ύψος των διοδίων στο Αγγελόκαστρο. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες, ενώ για αύριο Τρίτη έχουν ανακοινώσει πως θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από βουλευτικά γραφεία στο Αγρίνιο.

