Μπλόκα: Ακόμη και 12 ώρες στον δρόμο - Πρωτοφανής ταλαιπωρία όσων επέστρεψαν την Κυριακή στην Αθήνα

Ακόμη και 12 ώρες στον δρόμο χρειάστηκε να υπομείνουν όσοι επέλεξαν να αναχωρήσουν το μεσημέρι της Κυριακής από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα λόγω των μπλόκων των αγροτών. Ειδικά το τμήμα από τη Λαμία προς την Αττική ήταν σχεδόν απροσπέλαστο με ουρές χιλιομέτρων να σχηματίζονται επί ώρες, τόσο στην εθνική, στα σημεία όπου βρίσκονταν παρατεταγμένα τα τρακτέρ, όσο και στις παρακαμπτήριες οδούς, από τις οποίες κατηύθυνε τα οχήματα η τροχαία στα σημεία που ήταν απαραίτητο.

Οδηγοί που μίλησαν στο newsbomb.gr αποκάλυψαν πως χρειάστηκαν 9,5 ώρες για το ταξίδι Θεσσαλονίκη – Αθήνα, με αναχώρηση στις 11:00 το πρωί και άφιξη στις 20:45 το βράδυ!

Στο τμήμα μετά τη Λαμία και μέχρι το Κάστρο Βοιωτίας, η κατάσταση ήταν απελπιστική, ενώ το ίδιο συνέβαινε και πέριξ της Θήβας, περί τις 7 το απόγευμα: Τα οχήματα χρειάζονταν περίπου 3 ώρες για να διανύσουν την απόσταση αυτή, που υπό κανονικές συνθήκες, απαιτείται περίπου το μισό.

Σε άλλη περίπτωση, οικογένεια με μικρά παιδιά που αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 12 το μεσημέρι, μετά τις 9 το βράδυ βρίσκονταν στο ύψος του Μαρτίνου, με τις οδηγίες από το GPS να δίνουν άφιξη στην Αθήνα περί τις 23:30.

Σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, οδηγοί και επιβάτες έβγαιναν από τα οχήματά τους, πλησιάζοντας τους ανθρώπους της Τροχαίας που βρίσκονταν σε πολλά σημεία του δρόμου, αναζητώντας ευθύνες αλλά και… ελπίδα για το πώς θα φτάσουν στον προορισμό τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η κατάσταση δεν εξομαλύνθηκε ούτε αργά το βράδυ της Κυριακής: Εικόνα του newsbomb.gr που τραβήχθηκε στις 23:45 στο ύψος της Μαλεσίνας, δείχνει ακινητοποιημένα οχήματα – τόσο επιβατηγά όσο και φορτηγά, καθώς επετράπη η κυκλοφορία και των βαρέων οχημάτων.

Το γεγονός επιδείνωσε την κυκλοφορία, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως οδηγοί έλεγαν ότι σε όλη τη διαδρομή έβλεπαν μεν τα τρακτέρ παρατεταγμένα στην άκρη του δρόμου, να καταλαμβάνουν μία και δύο λωρίδες στο οδόστρωμα, χωρίς όμως να υπάρχουν εκεί αγρότες, έστω ως συμπαράσταση στους ταλαιπωρημένους ταξιδιώτες.

Ουρές χιλιομέτρων στην εθνική οδό. Newsbomb.gr

