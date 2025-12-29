Αγροτικά μπλόκα: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις, τα τρακτέρ αποκλείουν και παραδρόμους

Η πρωτοφανής ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων, με πολλούς οδηγούς και επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ΙΧ τους ακόμα και 10 ώρες την Κυριακή, λόγω των αγροτικών μπλόκων, αναμένεται να επαναληφθεί και τις επόμενες ημέρες, ενώ οι αγρότες κλιμακώνουν τον αγώνα τους.

Το μέτωπο των κινητοποιήσεων βρίσκεται άλλωστε στην πιο κρίσιμη φάση του, καθώς εντείνεται η πίεση προς την κυβέρνηση και αυξάνονται τα μπλόκα σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου.

Οι αγρότες προαναγγέλλουν νέες αποφάσεις μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ οι οδηγοί οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ενημερώνονται νωρίτερα για τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν, με την κατάσταση να είναι ρευστή, καθώς αναμένονται νέες συνελεύσεις, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε μπλόκο ακολουθεί διαφορετική τακτική -φιλική ή λιγότερο φιλική προς τους οδηγούς.

Για το ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη, οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα κι όπως αναφέρουν αγροτοσυνδικαλιστές στο Newsbomb, στη Θήβα, ο κόμβος παραμένει ανοιχτός, με τους αγρότες να έχουν προγραμματίσει το πρωί συνέλευση, όπου θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της εθνικής οδού. Για την ώρα, οι μετακινήσεις διεξάγονται κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις.

Στο Κάστρο Βοιωτίας ωστόσο, και σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, οι αγρότες αναμένεται να προβούν σε αποκλεισμό τόσο της εθνικής οδού όσο και των παραδρόμων, καθιστώντας τη διέλευση ιδιαίτερα δύσκολη. Οι οδηγοί που κινούνται προς Λαμία ή Αθήνα καλό είναι να αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές μέσω Λειβαδιάς ή Ορχομενού, αναλόγως και των οδηγιών των αστυνομικών αρχών.

Λίγο πιο βόρεια η Αταλάντη παραμένει ανοιχτή, αλλά στον κόμβο του Μπράλου θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκλεισμός από τις 2 έως τις 4 το μεσημέρι, περιλαμβανομένων και των παραδρόμων, οπότε καλό είναι οι οδηγοί να αποφύγουν τουλάχιστον το συγκεκριμένο διάστημα.

Στην Εύβοια οι αγρότες θα προχωρήσουν σε εκ νέου αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας, μία εκ των δύο χερσαίων προσβάσεων του νησιού, από τις 18.00 έως τις 20.00.

Στο μπλόκο των Σοφάδων της Καρδίτσας σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι οδηγοί δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα.

Στα Μάλγαρα, το κλίμα είναι πιο τεταμένο, καθώς οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι το μπλόκο θα κλείσει τις επόμενες ώρες, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στη σύνδεση Θεσσαλονίκης – Αθήνας. Οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται πριν το ταξίδι τους, καθώς ενδέχεται να επιλεγούν εναλλακτικές διαδρομές μέσω Εγνατίας Οδού ή παλαιάς εθνικής.

Στον Προμαχώνα τέλος, η διέλευση παραμένει ανοιχτή για τα ΙΧ, αλλά κλειστή για τα φορτηγά, δημιουργώντας ουρές στα σύνορα. Οι επαγγελματίες οδηγοί πρέπει να υπολογίζουν καθυστερήσεις, ενώ τα ελαφρά οχήματα εξακολουθούν να περνούν χωρίς προβλήματα.

Συνολικά, η εικόνα του οδικού δικτύου σήμερα χαρακτηρίζεται από μεμονωμένα αλλά κρίσιμα κλεισίματα, ενώ οι αγρότες αφήνουν να εννοηθεί πως οι κινητοποιήσεις τους θα κλιμακωθούν ενόψει των επόμενων ημερών.

Η Τροχαία συνιστά στους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά στα σημεία όπου υπάρχουν εν εξελίξει συνελεύσεις και συγκεντρώσεις.

Διαβάστε επίσης