Τσιάρας: «Είμαι διαθέσιμος να πάω στα μπλόκα για διάλογο, αρκεί να υπάρχει διάθεση από τους αγρότες»

«Απεμπλέκουμε τα ΑΦΜ από τα αγροτεμάχια», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλώνοντας διαθέσιμος να πάει στα μπλόκα για διάλογο με τους αγρότες ώστε να λήξουν οι κινητοποιήσεις

EUROKINISSI.
«Το μπαλάκι είναι αποκλειστικά στην πλευρά των αγροτών. Η κυβέρνηση έκανε τα βήματα, απαντήσαμε στα αιτήματα. Προφανώς είμαι διαθέσιμος να πάω στα μπλόκα για διάλογο, αρκεί να υπάρχει διάθεση κι από την άλλη πλευρά», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας σήμερα (29/12) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ενόσω οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραμένουν στους δρόμους.

Δείτε στον χάρτη την κατάσταση με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα:

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε πως «ικανοποιούμε τα αιτήματα για το αγροτικό πετρέλαιο. Πρέπει να γίνει ο επαναπροσδιορισμός των ποσοτήτων. Η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι χωρίς πλαφόν. Από πέρυσι είχαμε δεσμευτεί ότι όποιο είναι το ύψος των αιτούμενων ποσοτήτων, αυτό θα καλυφθεί απολύτως από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τι άλλο είχε ζητηθεί από τους αγρότες; Να υπάρχει αποζημίωση 100% από τον ΕΛΓΑ· και αυτό το ικανοποιούμε».

Για τις τιμές στα προϊόντα και το πλαφόν που ζητούν οι παραγωγοί, απάντησε ότι «πρώτος μπορώ να δεχτώ ότι τα 17 – 18 λεπτά / κιλό σιτάρι ή τα 36, 37, 38 λεπτά το βαμβάκι είναι τιμές που πραγματικά διαλύουν τον παραγωγό. Ωστόσο, πρέπει να δει κανείς τη μεγάλη εικόνα. Πρώτον, είπαμε ότι πρόθεσή μας είναι να στηρίξουμε κι άλλα προϊόντα, όπως το ρύζι. Το βαμβάκι έχει ήδη ενταχθεί στο Μέτρο 23 και έχει αποζημιωθεί. Προφανώς είμαστε ανοικτοί να δούμε και όποια άλλα προϊόντα χρειάζονται στήριξη, πάντοτε όμως μέσα στα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αντοχές του ελληνικού προϋπολογισμού».

