Από τη σύσκεψη στην Επανομή Θεσσαλονίκης έλειπαν εκπρόσωποι μεγάλων αγροτικών μπλόκων όπως αυτών της Νίκαιας, των Μαλγάρων, της Σιάτιστας και του Προμαχώνα.

Αγρότες: «Δεν αλλάζει το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων» - «Έτοιμα» για διάλογο 18 μπλόκα

Έτοιμοι να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της κυβέρνησης για ουσιαστικό διάλογο προκειμένου να βρεθεί λύση στα αιτήματά τους δηλώνουν αγρότες από 18 μπλόκα που είχαν σύσκεψη το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12) στην Επανομή Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι τα ζητήματα που έχουν ανακύψει δεν αφορούν μόνο τον αγροτικό κόσμο, αλλά «μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία», επισημαίνοντας την ανάγκη να τεθούν άμεσα επί τάπητος τα προβλήματα όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί στην κυβέρνηση.

Παράλληλα, τονίζεται η αναγκαιότητα έναρξης ενός ουσιαστικού και γόνιμου διαλόγου με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν ότι απορρίπτουν «σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις» που, όπως αναφέρουν, προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης.

Από την σύσκεψη έλειπαν εκπρόσωποι μεγάλων αγροτικών μπλόκων όπως αυτών της Νίκαιας, των Μαλγάρων, της Σιάτιστας και του Προμαχώνα.

«Δεν θέλουμε να μείνουμε αιώνια εδώ πέρα»

«Εντός των ημερών θα ανταποκριθούμε στο κάλεσμα της κυβέρνησης. Συζητάμε και πιστεύω ότι βήμα βήμα θα φτάσουμε στο τραπέζι του διαλόγου», ανέφερε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο αγρότης Χρήστος Τσιλιάς.

«Κάποια στιγμή θα πρέπει όλο αυτό που έχει στηθεί να έχει και μια προοπτική. Πρέπει να δούμε πού σκαλώνει αυτή η ιστορία, να δούμε αν μας φταίει όντως η ΑΑΔΕ και από εκεί και πέρα να αρχίσει ένας διάλογος και αυτά που είναι να δώσει η πολιτεία να θεσμοθετηθούν», τόνισε από την πλευρά ο αγροσυνδικαλιστής, Γιάννης Βογιατζής.

«Δεν θέλουμε να κάνουμε ένα αγώνα στον αγώνα και να μείνουμε αιώνια εδώ πέρα. Και εμείς μέχρι να πάρουμε κάποια πράγματα από αυτά που ζητάμε δεν φεύγουμε αλλά στον διάλογο πρέπει να πάμε», ανέφερε ο Δημήτρης Τσιλιάς, μέλος συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια.

