Η μεγαλύτερη σε ηλικία γάτα στον κόσμο έγινε σήμερα 30 ετών - Δείτε βίντεο
Η Flossie, είναι από καιρό καταχωρημένη στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες για την εξαιρετική μακροζωία της
00.00/
1'
1 ΣΧΟΛΙΑ
Η Flossie, η μεγαλύτερη σε ηλικία γάτα στον κόσμο, σήμερα έκλεισε τα 30 έτη!
Η μεγάλη πλέον γάτα γεννήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 1995, πράγμα που σημαίνει ότι είναι περίπου 140-150 χρονών εάν υπολογίσουμε την ηλικία της σε ανθρώπινα χρόνια.
Η Flossie, είναι από καιρό καταχωρημένη στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες για την εξαιρετική μακροζωία της. Παρά την προχωρημένη της ηλικία, η Flossie παραμένει ενεργητική: ξυπνάει νωρίς για να φάει πρωινό και μετά περνάει την ημέρα της παίζοντας παιχνίδια και χουζουρεύοντας κάτω από τον ζεστό ήλιο.
Δείτε βίντεο της Flossie:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια (1)
Trending
Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;
ΑΠΟΨΕΙΣ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:16 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νέα Ιωνία: Μπετονιέρα τραυμάτισε σοβαρά ηλικιωμένη
13:34 ∙ LIFESTYLE
Νίκος Οικονομόπουλος: «Δεν διατηρώ σχέση με την Μελίνα Νικολαΐδη»
10:26 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;
13:04 ∙ ΚΟΣΜΟΣ