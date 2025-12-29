Η μεγαλύτερη σε ηλικία γάτα στον κόσμο έγινε σήμερα 30 ετών - Δείτε βίντεο

Η Flossie, η μεγαλύτερη σε ηλικία γάτα στον κόσμο, σήμερα έκλεισε τα 30 έτη!

Η μεγάλη πλέον γάτα γεννήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 1995, πράγμα που σημαίνει ότι είναι περίπου 140-150 χρονών εάν υπολογίσουμε την ηλικία της σε ανθρώπινα χρόνια.

Η Flossie, είναι από καιρό καταχωρημένη στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες για την εξαιρετική μακροζωία της. Παρά την προχωρημένη της ηλικία, η Flossie παραμένει ενεργητική: ξυπνάει νωρίς για να φάει πρωινό και μετά περνάει την ημέρα της παίζοντας παιχνίδια και χουζουρεύοντας κάτω από τον ζεστό ήλιο.

