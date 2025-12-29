Στουρνάρας: «Τα επιτόκια της ΕΚΤ είναι κατάλληλα διαμορφωμένα, αλλά πρέπει να είμαστε ευέλικτοι»

«Πρέπει να διατηρήσουμε την ευελιξία και να είμαστε έτοιμοι να μετακινήσουμε τα επιτόκια πολιτικής μας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση», επεσήμανε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

EUROKINISSI.
Τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι κατάλληλα διαμορφωμένα στα υφιστάμενα επίπεδα, σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, υπογραμμίζοντας ότι «είναι πρόωρο να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων», σε συνέντευξη στο Econostream.

«Τα σημερινά επίπεδα των επιτοκίων της ΕΚΤ είναι κατάλληλα διαμορφωμένα και πλήρως συμβατά με την απαρέγκλιτη δέσμευσή μας στον συμμετρικό στόχο του 2% για τον πληθωρισμό», τόνισε.

Το επιτόκιο καταθέσεων διαμορφώνεται στο 2%, ενώ, το επιτόκιο στις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης ανέρχεται στο 2,15%. Τέλος, το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης βρίσκεται 2,4%.

«Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να παραμείνει σε ετοιμότητα να προσαρμόσει τα επιτόκιά της είτε προς τα άνω είτε προς τα κάτω ανάλογα με τις περιστάσεις», συμπλήρωσε ο κ. Στουρνάρας και συμπλήρωσε ότι «επί του παρόντος η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι η ενδεδειγμένη δεδομένου ότι ο πληθωρισμός παραμένει σε πορεία προσέγγισης του στόχου μας 2% μεσοπρόθεσμα, αν και οι προβολές δείχνουν μία ελαφρά προς τα κάτω απόκλιση το 2026 και το 2027. Το βασικό συμπέρασμα από τις προβολές είναι ότι η οικονομία της Ευρωζώνης επιδεικνύει ανθεκτικότητα».

Παρ’ όλα αυτά, παρατήρησε πως «το γεγονός ότι “η κατεύθυνση της νομισματικής μας πολιτικής είναι η ενδεδειγμένη”, δεν σημαίνει ότι τα βασικά επιτόκια είναι κλειδωμένα». Οι νομισματικές αρχές παρακολουθούν τους κινδύνους για τον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα και είναι έτοιμες να αντιδράσουν άμεσα, όπως ανέφερε.

«Πρέπει να διατηρήσουμε τις επιλογές μας ανοιχτές και να είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε τα βασικά επιτόκια είτε προς τα άνω είτε προς τα κάτω, διατηρώντας μία προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και λαμβάνοντας αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση», επεσήμανε.

«Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουμε να βασίζουμε τις αποφάσεις μας σε όλες τις εισερχόμενες πληροφορίες, χωρίς να δεσμευόμαστε εκ των προτέρων σε μία συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων. Σε περίπτωση που βρεθούμε σε καλύτερη ή δυσμενέστερη θέση απ’ ό,τι αναμενόταν, θα ενεργήσουμε αναλόγως», προσέθεσε.

Τέλος κ. Στουρνάρας εξέφρασε αισιοδοξία σχετικά με την ανάπτυξη στη Ευρωζώνη. «Υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι οι οικονομικές προοπτικές θα ενισχυθούν περαιτέρω. Η οικονομία μας έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και αναμένεται να αναπτυχθεί με σταθερούς ρυθμούς τα επόμενα χρόνια», σχολίασε.

«Η ανάπτυξη υποστηρίζεται από την εύρωστη εγχώρια ζήτηση και τον ακμαίο τομέα των υπηρεσιών. Οι επενδύσεις στην τεχνολογική και ψηφιακή καινοτομία, καθώς και οι μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, πιθανόν να συμβάλουν επίσης στην ανάπτυξη στο μέλλον», σημείωσε ο κ. Στουρνάρας.

«Παράλληλα, οι υψηλές δημόσιες επενδύσεις στην άμυνα και τις υποδομές αναμένεται να δώσουν σημαντική ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα», εκτίμησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας.

