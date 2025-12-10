ΗΠΑ: Η Fed προχώρησε στην τρίτη μείωση των επιτοκίων για το 2025

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ανακοίνωσε την τελική της απόφαση για τα επιτόκια του έτους, την οποία αναμενόταν με ανυπομονησία από τις αγορές.

Η Fed μείωσε το επιτόκιο πολιτικής της κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος 3,50-3,75.

Η Fed εισήλθε στο 2025 με εύρος επιτοκίων 4,25-4,50%. Η πρώτη μείωση του επιτοκίου του έτους έγινε τον Σεπτέμβριο κατά 25 μονάδες βάσης. Ακολούθησε μια ακόμη μείωση τον Οκτώβριο. Με τη μείωση του Δεκεμβρίου, η Fed προέβη σε τρεις μειώσεις επιτοκίων το 2025, ανεβάζοντας τη συνολική μείωση των επιτοκίων στις 75 μονάδες βάσης.

Οι μακροοικονομικοί δείκτες στις ΗΠΑ είχαν δώσει ανάμεικτα μηνύματα ενόψει της συνεδρίασης της Fed τον Δεκέμβριο. Ενώ οι απολύσεις μειώθηκαν τον Νοέμβριο, ορισμένες μεγάλες αμερικανικές εταιρείες όπως η Amazon.com και η Verizon έγιναν πρωτοσέλιδα με τα σχέδιά τους για μειώσεις εργατικού δυναμικού.

Οι καταναλωτικές δαπάνες δεν άλλαξαν σημαντικά τον Σεπτέμβριο, αλλά ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed αυξήθηκε στο 2,8%, παραμένοντας σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα πάνω από τον στόχο της τράπεζας.

Οι οικονομικοί δείκτες, μαζί με δηλώσεις, είχαν δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα που άσκησε πίεση στην Fed.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης στενά τον Λευκό Οίκο για μια ανακοίνωση σχετικά με το ποιον θα επιλέξει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να αντικαταστήσει τον Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο. Ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Τραμπ, θεωρείται ο ισχυρότερος υποψήφιος, αν και μια επίσημη υποψηφιότητα είναι απίθανη μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους.

Πρόσφατα σχόλια από τον Hassett έχουν επίσης αυξήσει την πίεση στην Fed να υιοθετήσει μια πιο ήπια στάση.

Ο Χάσετ δήλωσε ότι η Fed έχει άφθονο περιθώριο να μειώσει σημαντικά το βασικό της επιτόκιο. Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Χάσετ, τον οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ως τον επόμενο πρόεδρο της Fed, ρωτήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Συμβουλίου Διευθύνοντων Συμβούλων της Wall Street Journal την Τρίτη αν θα υποστήριζε επιθετικές μειώσεις επιτοκίων εάν εκλεγεί. «Εάν τα δεδομένα δείξουν ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, τότε νομίζω ότι υπάρχει άφθονο περιθώριο να το κάνουμε», είπε ο Χάσετ. Όταν ρωτήθηκε αν αυτό σήμαινε μείωση άνω των 25 μονάδων βάσης, απάντησε «ναι».

