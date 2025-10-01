Fed: Παραμένει στο διοικητικό συμβούλιο η απολυμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ Λίζα Κουκ

Την υπόθεση θα εξετάσει το Ανώτατο Δικαστήριο τον ΗΠΑ τον Ιανουάριο

Newsbomb

Fed: Παραμένει στο διοικητικό συμβούλιο η απολυμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ Λίζα Κουκ

FILE - Federal Reserve Board of Governors member Lisa Cook listens during an open meeting of the Board of Governors, June 25, 2025, in Washington. (AP Photo/Mark Schiefelbein, File)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Λίζα Κουκ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed), την απόλυση της οποίας επιδιώκει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα παραμείνει προς το παρόν στη θέση της, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε σήμερα να εξετάσει με τη διαδικασία του επείγοντος την υπόθεση.

Το Δικαστήριο, όπου πλειοψηφούν οι συντηρητικοί δικαστές, γνωστοποίησε ότι θα ακούσει τα επιχειρήματα των δύο πλευρών τον Ιανουάριο του 2026.

Ο πρόεδρος Τραμπ θεωρούσε ότι έχει το δικαίωμα να απολύσει αμέσως τη διοικήτρια, την οποία κατηγορεί ότι κατέθεσε ψευδή στοιχεία σε τράπεζες όταν ζήτησε να λάβει προσωπικό, στεγαστικό δάνειο, πριν από τον διορισμό της στη Fed. Η Κουκ φέρεται ότι παρουσίασε δύο ξεχωριστά σπίτια, σε διαφορετικές Πολιτείες, ως πρώτη κατοικία της.

Η πρώτη Αφροαμερικανή που διορίστηκε στη θέση αυτή από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, προσέφυγε αμέσως στα δικαστήρια για να παραμείνει στη θέση της. Ο Λευκός Οίκος στη συνέχεια προσπάθησε να την εμποδίσει να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Fed που θα συζητούσε τη μείωση των επιτοκίων, στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σε εκείνη τη συνεδρίαση η επιτροπή που αποφασίζει τη νομισματική πολιτική μείωσε τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας και η Κουκ ήταν μεταξύ εκείνων που ψήφισαν υπέρ.

Ο Τραμπ ζητά επίμονα, εδώ και μήνες, να μειωθούν τα επιτόκια.

Το θέμα της απόλυσης της Κουκ αφορά ευρύτερα τα όρια της προεδρικής εξουσίας απέναντι σε έναν ανεξάρτητο θεσμό που δεν ελέγχεται από τον Λευκό Οίκο. Όταν ιδρύθηκε η Fed το 1913, το Κογκρέσο ψήφισε τον Νόμο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve Act) που ορίζει ότι ένας πρόεδρος μπορεί να απολύσει έναν από τους διοικητές μόνο για «βάσιμο λόγο», χωρίς να διευκρινίζει ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός.

Οι δικηγόροι της Κουκ θεωρούν ότι το θέμα των στεγαστικών δανείων της είναι ένα πρόσχημα για να την απολύσουν και να βάλουν στη θέση της στη Fed κάποιον διοικητή προσκείμενο στον Τραμπ.

Μια ομάδα 18 πρώην στελεχών της Fed, υπουργών Οικονομικών και άλλων αξιωματούχων που υπηρέτησαν τόσο επί Ρεπουμπλικάνων όσο και επί Δημοκρατικών προέδρων, προέτρεψαν το Ανώτατο Δικαστήριο να μην επιτρέψει την απόλυση της Κουκ. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται και οι τρεις πρώην πρόεδροι της Fed, η Τζάνετ Γέλεν, ο Μπεν Μπερνάνκι και ο Άλαν Γκρίνσπαν. Στην επιστολή τους προς το δικαστήριο επισημαίνουν ότι η απόλυση θα απειλούσε την ανεξαρτησία της Fed και θα υπέσκαπτε την εμπιστοσύνη των πολιτών στον θεσμό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:17ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε η ισραηλινή αναχαίτιση του «Στόλου για τη Γάζα» - «Μπλακάουτ» επικοινωνιών σε πολλά πλοία - Live εικόνα

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Δήλωση Ερντογάν για τα F-35 και τη συνάντηση Τραμπ: «Υπενθύμισα ότι του δώσαμε χρήματα»

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Ταξίδεψε από την Κύθνο στη Σίφνο με καγιάκ για να διαμαρτυρηθεί για την ακτοπλοϊκή σύνδεση

21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

NBA: Πέθανε ο Λόρενς Μότεν - Είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Εκατοντάδες ιθαγενείς διαδηλώνουν κατά της βίας στα σύνορα με τη Βενεζουέλα

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ο σπαραγμός του πρώτου εξαδέλφου του νεκρού 53χρονου που έψαχνε για λίρες: «Τον παρέσυραν, ποτέ δεν είχε αναφέρει για θησαυρούς»

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Όραμά μας είναι μια Ελλάδα για όλους, που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Fed: Παραμένει στο διοικητικό συμβούλιο η απολυμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ Λίζα Κουκ

20:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ, Λουτσέσκου: «Δεν είμαστε σε κρίση, κάνετε λες και είμαστε στη ζώνη του υποβιβασμού»

20:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε αυτές τις περιοχές θα πέσει πολύ νερό τις επόμενες ώρες

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Μπιλιράκης και Φαραντούρης φέρνουν στο αμερικάνικο Κογκρέσο τις απειλές κατά της Μονής Σινά

20:18ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Δεν έχει δικαίωμα ακόμα να ασκήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμφώνησαν οι ηγέτες στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη, έπειτα από δύο ώρες αντιπαραθέσεων

20:15LIFESTYLE

Η Γη της Eλιάς spoiler: Πυροβολούν τη Βασιλική και χαροπαλεύει

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Αρτα: Επιβεβαιώνει το αναφυλακτικό σοκ το νοσοκομείο, μετά τη χορήγηση αντιβιωτικού

20:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντέσερς με Γκόου Αχεντ Ινγκς – Εκτός κι ο Πελίστρι

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Από το Νεπάλ μέχρι το Μαρόκο: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις της Gen Z - Εκατοντάδες αστυνομικοί και 20 πολίτες τραυματίστηκαν

20:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Γύρισε εισιτήρια η Μπαρτσελόνα, διαθέσιμα για τους φιλάθλους του Τριφυλλιού

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Μπορακάι: Ρωσικό πλοίο-φάντασμα έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Κοπεγχάγης

19:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Να μην πέσουμε στην παγίδα το ρυθμού τους – Ήρθαμε για το αποτέλεσμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Αρτα: Επιβεβαιώνει το αναφυλακτικό σοκ το νοσοκομείο, μετά τη χορήγηση αντιβιωτικού

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Live εικόνα από τον «Στόλο για τη Γάζα»: Σε κατάσταση συναγερμού τα σκάφη - Εντός της ώρας αναμένουν την ισραηλινή επίθεση οι ακτιβιστές

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατηγορούμενος και ο Νίκος Κοκλώνης για τα εικονικά τιμολόγια - Αποκαλυπτική η δικογραφία

19:06ΚΑΙΡΟΣ

Πότε θα σαρώσουν την Αττική οι καταιγίδες - Τι φέρνει η 48ωρη κακοκαιρία

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ο σπαραγμός του πρώτου εξαδέλφου του νεκρού 53χρονου που έψαχνε για λίρες: «Τον παρέσυραν, ποτέ δεν είχε αναφέρει για θησαυρούς»

20:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε αυτές τις περιοχές θα πέσει πολύ νερό τις επόμενες ώρες

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Σοβαρό περιστατικό σε κατάστημα ρολογιών — Υπεύθυνος απείλησε πελάτη με όπλο!

17:55LIFESTYLE

Γυμνή στη Νέα Υόρκη η Δήμητρα Ματσούκα: Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram

14:06LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ» - Το σχόλιο για την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη - Βίντεο

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοπλοκίες και συνωμοσίες για τη διαδοχή Ερντογάν: Το σκάνδαλο με το ανοικτό μικρόφωνο στον Λευκό Οίκο, οι δηλώσεις Φιντάν, το πήραμε τα αρ...α μας και η απόλυση του δημοσιογράφου

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Από αλλεργικό σοκ πέθανε η 27χρονη έγκυος - Της χορηγήθηκε αντιβίωση

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Χόλιγουντ με την «ηθοποιό» τεχνητής νοημοσύνης Tilly Norwood - «Η δημιουργικότητα είναι και πρέπει να παραμείνει ανθρωποκεντρική»

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: «Χρωστούσε σε όποιον μιλούσε ελληνικά» λέει ο γιος της 62χρονης - «Το αυτοάνοσο μας κατέστρεψε οικονομικά»

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της ζωής: Ισραηλινή γέννησε το παιδί του στρατιώτη συζύγου της που σκοτώθηκε στη Γάζα, 19 μήνες μετά τον θάνατό του

17:52ΚΥΠΡΟΣ

Ελληνικά F- 16 Viper διασχίζουν τον ουρανό της Κύπρου - Πέταξαν πάνω από την παρέλαση - Βίντεο

21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

NBA: Πέθανε ο Λόρενς Μότεν - Είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς ο 53χρονος βρέθηκε να ψάχνει λίρες - Ο μύθος για χρυσό που τον οδήγησε στον θάνατο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ