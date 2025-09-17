ΗΠΑ: Η Fed μειώνει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες, για πρώτη φορά το 2025, μετά και την πίεση Τραμπ

Στη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, όπως είχε προεξοφληθεί από τις αγορές, προχώρησε η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ.

Με αυτή τη μείωση η FED ικανοποίησε μερικώς το αίτημα του προέδρου Τραμπ και έστειλε μήνυμα στις αγορές για συνέχιση της χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής έως το τέλος της χρονιάς.

Η μείωση αυτή οφείλεται εν μέρει στην αύξηση της ανεργίας στις ΗΠΑ.

Αυτή είναι η πρώτη φορά μέσα στο 2025, από την ανάληψη της διακυβέρνησης Τραμπ, που η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μειώνει τα επιτόκια. Η προηγούμενη φορά που είχε προβεί σε ανάλογη κίνηση ήταν τον Δεκέμβριο του 2024.

Η συνεδρίαση της Fed πραγματοποιήθηκε σε ένα πρωτοφανές κλίμα έντασης, που χαρακτηρίστηκε από την παρουσία του νεοδιορισμένου συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ και ενός διοικητή που σχεδόν αποκλείστηκε.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ και τα περισσότερα μέλη της τράπεζας ήταν αντίθετοι μέχρι σήμερα με τη μείωση των επιτοκίων, λόγω του φόβου για επιστροφή των πληθωριστικών πιέσεων.

Κύριος ρόλος της κεντρικής τράπεζζς είναι να διατηρεί τη σταθερότητα των τιμών, στηρίζοντας παράλληλα την πλήρη απασχόληση. Ωστόσο, σήμερα μια διπλή πρόκληση: η πληθωριστική πίεση παραμένει υψηλή, ενώ η αγορά εργασίας βρίσκεται σε στασιμότητα.

Με βάση τις εκτιμήσεις της αγοράς, η κεντρική τράπεζα αναμένεται να προβεί σε δύο ακόμα μειώσεις 25 μονάδων βάσης εντός του 2025.

