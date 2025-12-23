ΤτΕ: «Ψηφίζουν» επέκταση οι ελληνικές τράπεζες – Πτώση επιτοκίων και άνοδος των καταθέσεων

Με «καύσιμα» την υψηλή κερδοφορία και το Ταμείο Ανάκαμψης, οι ελληνικές τράπεζες πρωταγωνιστούν στην Ευρωζώνη με ρυθμό ανάπτυξης δανείων στο 16%.

ΤτΕ: «Ψηφίζουν» επέκταση οι ελληνικές τράπεζες – Πτώση επιτοκίων και άνοδος των καταθέσεων
Σε τροχιά εξωστρέφειας και νέων συνεργασιών εισέρχεται ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος, καθώς η ισχυρή κερδοφορία και η ανθεκτικότητα του 2025 ανοίγουν τον δρόμο για εξαγορές και συγχωνεύσεις στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα όχι μόνο άντεξε στις διεθνείς αβεβαιότητες, αλλά κατέγραψε επιδόσεις που το τοποθετούν στην κορυφή της Ευρωζώνης.

Επιχειρήσεις: Άλμα 16% στις χρηματοδοτήσεις

Η «ακτινογραφία» του δεκαμήνου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 δείχνει εντυπωσιακή επιτάχυνση στους ρυθμούς δανειοδότησης:

  • Ρυθμός αύξησης: Εκτινάχθηκε στο 16% έναντι 8,5% το 2024.

  • Καταλύτης: Η άνοδος της οικονομικής δραστηριότητας και η αποκλιμάκωση των επιτοκίων.

  • Στήριξη: Το 1/3 των νέων δανείων συνδέεται με τα προγράμματα του RRF (Ταμείο Ανάκαμψης), της ΕΤΕπ και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ειδικά για τις ΜμΕ, το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 40%, προσφέροντας φθηνότερο χρήμα και λιγότερες εξασφαλίσεις.

Νοικοκυριά: Τέλος σε μια «πέτρινη» 15ετία

Η είδηση-σταθμός της έκθεσης αφορά στα νοικοκυριά. Για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2010, η πιστωτική επέκταση επέστρεψε σε θετικό έδαφος. Η ανάκαμψη του διαθέσιμου εισοδήματος και η βελτίωση των όρων δανεισμού φαίνεται πως «ξεκλείδωσαν» ξανά την εμπιστοσύνη των ιδιωτών προς το τραπεζικό σύστημα.

«Βουτιά» στο κόστος δανεισμού

Η ΤτΕ καταγράφει θεαματική υποχώρηση των επιτοκίων, η οποία έχει ήδη καλύψει το 70% της ανόδου που είχε προηγηθεί κατά τον κύκλο σύσφιξης της ΕΚΤ.

  • Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων υποχώρησε στο 3,9% τον Οκτώβριο (πτώση 110 μ.β. από το τέλος του '24).

  • Η «ψαλίδα» με την Ευρωζώνη κλείνει: Η απόκλιση μειώθηκε στις μόλις 36 μονάδες βάσης για τις επιχειρήσεις και στις 21 μονάδες βάσης για τα στεγαστικά δάνεια.

Θωρακισμένοι ισολογισμοί και γεμάτα ταμεία

Παρά την πιστωτική επέκταση, οι τράπεζες διατηρούν την υγεία τους:

  1. Καταθέσεις: Αυξήθηκαν κατά 3,1 δισ. ευρώ το 10μηνο, φτάνοντας συνολικά τα 206 δισ. ευρώ.

  2. Κόκκινα Δάνεια (NPEs): Ο δείκτης υποχώρησε στο 3,6% (από 4,6% πέρυσι), πλησιάζοντας ολοένα και περισσότερο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (2,2%).

  3. Ποιοτική υπεροχή: Το ποσοστό των δανείων με αυξημένο κίνδυνο (Stage 2) στην Ελλάδα είναι πλέον χαμηλότερο από αυτό της Ευρωζώνης (6,5% έναντι 9,6%).

Η ΤτΕ αναμένει περαιτέρω ελάφρυνση του κόστους δανεισμού στο άμεσο μέλλον, καθώς οι μειώσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ συνεχίζουν να μετακυλίονται στην πραγματική οικονομία.

