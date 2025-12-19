Τράπεζες και αναλυτές για το deal Allwyn – ΟΠΑΠ: Θετικό βήμα η απαλοιφή των προνομιούχων μετοχών

Ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη χαρακτηρίζουν την αφαίρεση των προνομιούχων μετοχών από το deal Allwyn – ΟΠΑΠ που ανακοινώθηκε πρόσφατα, κορυφαίες επενδυτικές τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες.

Τράπεζες και αναλυτές για το deal Allwyn – ΟΠΑΠ: Θετικό βήμα η απαλοιφή των προνομιούχων μετοχών
Στα reports που έβγαλαν το πρώτο εικοσιτετράωρο μετά τη σχετική ανακοίνωση, επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη απόφαση υπογραμμίζει τη δέσμευση της Allwyn και του ΟΠΑΠ να συνεχίσουν τη μακροπρόθεσμη σχέση με τους υφιστάμενους επενδυτές. Τονίζεται, μάλιστα, ότι η αλλαγή των όρων αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της κοινής, σταθερής πορείας με τους μετόχους στη νέα εποχή και τη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο, η οποία θα παραμείνει στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Όπως υπογραμμίζει η Citi, η έκδοση προνομιούχων μετοχών ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούσαν τους επενδυτές και γι αυτό η αφαίρεσή τους πιθανότατα θα αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα έγκρισης της συμφωνίας.

Με θετικό πρόσημο αξιολόγησε την αφαίρεση των προνομιούχων μετοχών και η Eurobank Equities. Όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά, «η κίνηση αυτή είναι σαφώς θετική για την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς εξαλείφει την πολυπλοκότητα και τις ασυμμετρίες στα οικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα ελέγχου». Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η αξιολόγηση της Piraeus Securities, η οποία υπογραμμίζει ότι η τροποποίηση των όρων της προτεινόμενης συνένωσης μεταξύ ΟΠΑΠ και Allwyn σχετικά με την έκδοση προνομιούχων μετοχών αίρει ένα από τα βασικά εμπόδια για τη συμφωνία, αυξάνοντας τις πιθανότητες ολοκλήρωσης του deal.

Από την πλευρά της, η NBG Securities τονίζει πως η τροποποίηση αυτή αποδεικνύει τη δέσμευση της Allwyn και του ΟΠΑΠ για συνέχιση της μακροχρόνιας συνεργασίας τους με τους υφιστάμενους επενδυτές. Με την αφαίρεση των προνομιούχων μετοχών, ο αριθμός των κοινών μετοχών που έλαβε η Allwyn θα προσαρμοστεί ανάλογα για να διατηρηθεί το οικονομικό συμφέρον 78,5% χωρίς να επηρεαστεί η αξία της Συναλλαγής.

«Η Allwyn και ο ΟΠΑΠ αφουγκράστηκαν την επενδυτική κοινότητα και εξάλειψαν ένα από τα κύρια σημεία ανησυχίας σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση» προσθέτει η Pantelakis Securities, την ώρα που η Wood χαρακτηρίζει την τροποποίηση των όρων συναλλαγής ως «θετική και ουσιώδη».

Ως θετικό βήμα για την ολοκλήρωση του deal, είδε την αφαίρεση των προνομιούχων μετοχών και η Alpha Finance. Όπως σχολιάζει, η Allwyn θα λάβει μόνο κοινές μετοχές του ΟΠΑΠ ως αντάλλαγμα για την εισφορά του ενεργητικού και του παθητικού της στον ΟΠΑΠ, ευθυγραμμίζοντας τα δικαιώματα ψήφου και τα οικονομικά δικαιώματα για όλους τους μετόχους και αντιμετωπίζοντας ζητήματα διακυβέρνησης που είχαν προκύψει γύρω από τη συναλλαγή. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη δομή, το αναμενόμενο ποσοστό της Allwyn θα διατηρηθεί στο 78,5%, ενώ η KKCG θα συνεχίσει να κατέχει το 75,1% του μετοχικού κεφαλαίου.

Την ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων ψήφου και των οικονομικών δικαιωμάτων των μετόχων, ως αποτέλεσμα της τροποποίησης στους όρους της συναλλαγής, επεσήμανε θετικά και η Beta Securities.

