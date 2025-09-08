Από ρεκόρ σε ρεκόρ ο χρυσός – Ο ρόλος της Fed

Σε νέα ιστορικά επίπεδα εκτινάχθηκε η τιμή του χρυσού, καθώς η αυξανόμενη αισιοδοξία για επικείμενες μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve, σε συνδυασμό με τα αδύναμα στοιχεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας, ενίσχυσαν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο.

Η τιμή spot του χρυσού ξεπέρασε τα 2.360 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο περίπου 0,5% και καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί την περασμένη εβδομάδα.

Η ώθηση στην τιμή προήλθε κυρίως από την τελευταία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ, η οποία κατέδειξε επιβράδυνση στις προσλήψεις και αύξηση της ανεργίας στο 4,3%, το υψηλότερο ποσοστό από το 2021. Τα δεδομένα αυτά ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις των επενδυτών ότι η Fed θα προχωρήσει σε τρεις μειώσεις επιτοκίων έως το τέλος του έτους, μειώνοντας το κόστος δανεισμού και καθιστώντας τον χρυσό πιο ελκυστικό έναντι άλλων επενδυτικών επιλογών.

Η αγορά παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα επερχόμενα στοιχεία για την απασχόληση, καθώς και τις ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό παραγωγών και καταναλωτών στις ΗΠΑ, που αναμένονται εντός της εβδομάδας. Παράλληλα, οι δημοπρασίες αμερικανικών ομολόγων θα αποτελέσουν βαρόμετρο για τη διάθεση των επενδυτών απέναντι στα κρατικά χρεόγραφα, σε μια περίοδο που η αβεβαιότητα για τη νομισματική πολιτική παραμένει έντονη.

Η γεωπολιτική αστάθεια, οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed και οι κινήσεις της Κίνας να αυξήσει τα αποθέματά της σε χρυσό για δέκατο συνεχόμενο μήνα, ενισχύουν περαιτέρω τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την εξαίρεση των χρυσών ράβδων από τους δασμούς, διευκολύνοντας τις εισαγωγές και ενισχύοντας τη ρευστότητα στην αγορά.

Σύμφωνα με αναλυτές της Goldman Sachs, η τιμή του χρυσού θα μπορούσε να εκτοξευθεί ακόμη και στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, εφόσον κλονιστεί η ανεξαρτησία της Fed και οι επενδυτές αναζητήσουν εναλλακτικές τοποθετήσεις εκτός κρατικών ομολόγων. Σε αυτό το περιβάλλον, ο χρυσός διατηρεί τον ρόλο του ως βασικό αντιστάθμισμα κινδύνου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον τόσο θεσμικών όσο και ιδιωτών επενδυτών παγκοσμίως.