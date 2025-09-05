Ο χρυσός σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

Ο χρυσός καταγράφει έντονη άνοδο την Παρασκευή, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι θα κινηθεί σύντομα προς νέα ιστορικά υψηλά, με τη Goldman Sachs να «βλέπει» την τιμή να εκτοξεύεται έως τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά.

Τα συμβόλαια Δεκεμβρίου σημείωναν κέρδη 0,28% στα 3.616 δολάρια, ενώ η spot τιμή ανέβαινε 0,34% στα 3.557 δολάρια. Σε εβδομαδιαία βάση, τα κέρδη ξεπερνούν το 4%.

Έχοντας σπάσει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο από την αρχή της εβδομάδας, ο χρυσός έφρασε σε νέα υψηλά σήμερα, μετά τη δημοσίευση των στοιχείων μισθοδοσίας εκτός γεωργίας της απασχόλησης στις ΗΠΑ που ανέβηκε στο 4,3% έναντι προβλέψεων για 4,2%

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι επενδυτές αποδίδουν πιθανότητες άνω του 99% σε μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου.

Τα χθεσινά στοιχεία για τις νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας ενίσχυσαν τις προσδοκίες για πιο χαλαρή νομισματική πολιτική.

Σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και αυξημένης αβεβαιότητας, το πολύτιμο μέταλλο γίνεται όλο και πιο ελκυστικό, παρά το γεγονός ότι δεν αποφέρει απόδοση.

Η Standard Chartered προβλέπει ότι η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια θα διατηρηθεί ισχυρή, υπό το βάρος εμπορικών εντάσεων και πολιτικής αστάθειας στις ΗΠΑ.

Η αβεβαιότητα επιτείνεται από τις σφοδρές επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Fed, αλλά και την απόφασή του να απομακρύνει τη διοικητή της τράπεζας, Λίζα Κουκ, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

