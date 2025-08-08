HΠΑ: Ξαφνικός δασμός σε ράβδους χρυσού ενός κιλού - Πλήγμα για την Ελβετία

Δασμούς στις εισαγωγές ράβδων χρυσού ενός κιλού επέβαλαν οι ΗΠΑ, προκαλώντας νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πολυτίμων μετάλλων και πλήττοντας σοβαρά την Ελβετία, που αποτελεί κόμβο του διεθνούς εμπορίου χρυσού

HΠΑ: Ξαφνικός δασμός σε ράβδους χρυσού ενός κιλού - Πλήγμα για την Ελβετία
Οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς στις εισαγωγές χρυσού ενός κιλού, σε μια κίνηση που απειλεί να ανατρέψει την παγκόσμια αγορά χρυσού και να προκαλέσει νέο πλήγμα στην Ελβετία, τον μεγαλύτερο κόμβο διύλισης στον κόσμο.

Η υπηρεσία Τελωνειακής Προστασίας των Συνόρων (CBP) δήλωσε ότι οι ράβδοι χρυσού ενός κιλού και των 100 ουγγιών θα πρέπει να ταξινομούνται σε τελωνειακό κώδικα που υπόκειται σε δασμούς, σύμφωνα με μια επιστολή στην οποία περιγράφεται η απόφαση με ημερομηνία 31 Ιουλίου, την οποία είδαν οι Financial Times. Οι έμποροι του πολύτιμου μετάλλου περίμεναν ότι οι ράβδοι χρυσού ενός κιλού ή 100 ουγγιών θα εξαιρούνταν από τους άλλους δασμούς του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του σοκαριστικού συντελεστή 39% που επέβαλε στην Ελβετία.

Οι ράβδοι ενός κιλού είναι η πιο κοινή μορφή που διαπραγματεύεται στο Comex, τη μεγαλύτερη αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στον κόσμο, και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών χρυσού της Ελβετίας προς τις ΗΠΑ.
Οι σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Βέρνης έχουν επιδεινωθεί αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα δασμό 39% στις εισαγωγές από τη χώρα. Ο χρυσός είναι μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγές της Ελβετίας προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία.

Η δασμολογική απόφαση επέφερε «ένα ακόμη πλήγμα» στο εμπόριο χρυσού της Ελβετίας με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Κρίστοφ Γουάιλντ, πρόεδρος του Ελβετικού Συνδέσμου Κατασκευαστών και Εμπόρων Πολύτιμων Μετάλλων. Ο δασμός πρόσθεσε θα δυσκόλευε την κάλυψη της ζήτησης για το κίτρινο μέταλλο. Νωρίτερα φέτος, οι έμποροι έσπευσαν να φέρουν χρυσό στις ΗΠΑ ενόψει των δασμών της «Ημέρας της Απελευθέρωσης» του Τραμπ, δημιουργώντας ρεκόρ αποθεμάτων στο Comex και οδηγώντας σε προσωρινή έλλειψη χρυσού στο Λονδίνο.

Ωστόσο, όταν ανακοινώθηκαν αυτοί οι δασμοί, περιελάμβαναν εξαιρέσεις για πολλά εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένης μιας συγκεκριμένης κατηγορίας χρυσού, η οποία ερμηνεύτηκε ευρέως ότι καλύπτει μεγάλες ράβδους χρυσού. Η παγκόσμια ροή εμπορίου για το χρυσό είναι συνήθως τριγωνική: μεγάλες ράβδοι χρυσού ταξιδεύουν μεταξύ Λονδίνου και Νέας Υόρκης, μέσω Ελβετίας, όπου αναδιαμορφώνονται σε διαφορετικά μεγέθη. Οι δύο αγορές σημειωτέον χρησιμοποιούν ράβδους διαφορετικού μεγέθους, με το Λονδίνο να χρησιμοποιεί μια ράβδο 400 ουγγιών, η οποία έχει περίπου το μέγεθος ενός τούβλου, ενώ η ράβδος ενός κιλού, περίπου στο μέγεθος ενός smartphone, προτιμάται στη Νέα Υόρκη.

Η τιμή του χρυσού έχει σημειώσει ιστορικό ράλι φέτος, σημειώνοντας άνοδο 27% από το τέλος του 2024 και αγγίζοντας για λίγο τα 3.500 δολάρια ανά ουγγιά. Οι φόβοι για τον πληθωρισμό, οι ανησυχίες για τα επίπεδα του δημόσιου χρέους και η πτώση του δολαρίου έχουν συμβάλει στην άνοδο του πολύτιμου μετάλλου.

Η Ελβετία εξήγαγε χρυσό 61,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του χρόνου που έληξε τον Ιούνιο. Ο ίδιος όγκος θα υπόκειται τώρα σε επιπλέον δασμούς 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων βάσει του δασμολογικού συντελεστή 39% της Ελβετίας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την Πέμπτη.

«Η επικρατούσα άποψη ήταν ότι τα πολύτιμα μέταλλα που έχουν βγει από τα ελβετικά διυλιστήρια και εξάγονται στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποσταλούν χωρίς δασμούς», δήλωσε ο Γουάιλντ. «Ωστόσο, η ταξινόμηση κωδικών τελωνείου για διαφορετικά προϊόντα χρυσού δεν είναι πάντα ακριβής». Αρκετά ελβετικά διυλιστήρια χρυσού δήλωσαν ότι είχαν περάσει μήνες με δικηγόρους για να καθορίσουν ποια είδη προϊόντων χρυσού θα μπορούσαν να εξαιρεθούν ή όχι. Δύο διυλιστήρια δήλωσαν στους FT ότι είχαν προσωρινά μειώσει ή αναστείλει τις αποστολές προς τις ΗΠΑ λόγω της αβεβαιότητας.

Οι διευθυντές δύο μεγάλων διυλιστηρίων χρυσού στην Ασία, που ζήτησαν ανωνυμία λόγω της ευαισθησίας του θέματος, έχουν αναστείλει τις αποστολές προς τις ΗΠΑ έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τους δασμούς. Τον περασμένο μήνα σημειωτέον τα συμβόλαια χαλκού στις ΗΠΑ κατέρρευσαν, αφού ο Λευκός Οίκος εξαιρέσει αιφνιδιαστικά το εξευγενισμένο μέταλλο — το προϊόν με τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα — από τον φόρο.

