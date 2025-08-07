Βραζιλία: Κατασχέθηκε παράνομο φορτίο χρυσού - 103 κιλά αξίας 11 εκατ. δολαρίων

Η αστυνομία αυτοκινητοδρόμων της Βραζιλίας προχώρησε στη μεγαλύτερη κατάσχεση παράνομου χρυσού που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, κατασχώντας 103 κιλά χρυσού στον Αμαζόνιο .

Το φορτίο, αξίας περίπου 11 εκατομμυρίων δολαρίων, πιθανώς προοριζόταν για τη Βενεζουέλα ή τη Γουιάνα , σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

Οι αστυνομικοί βρήκαν περισσότερες από 100 ράβδους χρυσού κρυμμένες σε ένα βαν κατά τη διάρκεια ελέγχου τη Δευτέρα στα περίχωρα της Μπόα Βίστα.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε μετά από εντοπισμό ασυνεπειών στα έγγραφα του οχήματος , τα οποία δεν ήταν καταχωρημένα στο όνομα του οδηγού, ενός 30χρονου άνδρα που ταξίδευε με τη σύζυγό του και ένα μωρό.

Αφού ανακάλυψαν μια μικρή ποσότητα χρυσού, οι αστυνομικοί έψαξαν περαιτέρω και « βρήκαν περισσότερες από εκατό ράβδους κρυμμένες στο ταμπλό του οχήματος », με αποτέλεσμα ο οδηγός να συλληφθεί επ' αυτοφώρω .

Ο κατασχεμένος χρυσός στάλθηκε στην Ομοσπονδιακή Αστυνομία , η οποία θα συνεχίσει την έρευνά της για να προσδιορίσει την προέλευση, τον προορισμό και την ιδιοκτησία του.

Η παράνομη εξόρυξη αποτελεί σημαντική απειλή για τον Αμαζόνιο της Βραζιλίας , λόγω των συνεπειών της όσον αφορά την αποψίλωση των δασών, τη ρύπανση των ποταμών και τον εκτοπισμό των τοπικών κοινοτήτων, εκτός από τις σχέσεις της με το παράνομο εμπόριο ορυκτών.

Η χρήση βαρέων μετάλλων στην παράνομη εξόρυξη χρυσού έχει μολύνει ποτάμια και έχει οδηγήσει στην καταστροφή του τροπικού δάσους του Αμαζονίου, προκαλώντας δεκάδες θανάτους μεταξύ των ιθαγενών Γιανομάμι τα τελευταία χρόνια λόγω υποσιτισμού, πνευμονίας και διάρροιας.

Η κυβέρνηση του Λούλα ντα Σίλβα ξεκίνησε μια επίθεση κατά της παράνομης εξόρυξης στον Αμαζόνιο , με ιδιαίτερη έμφαση στη γη των Γιανομάμι , κατά τις πρώτες εβδομάδες της τρίτης θητείας του. Παρά την αυξημένη επιτήρηση, η παράνομη εξορυκτική δραστηριότητα συνεχίζεται στην περιοχή.