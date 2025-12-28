Επιστροφή ενοικίου:Μέχρι την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου η δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις

Μετά την ολοκλήρωση και αυτών των διασταυρώσεων, το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι θα αποδοθεί στους δικαιούχους το πρόσθετο ποσό που δικαιούνται

Newsbomb

Επιστροφή ενοικίου:Μέχρι την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου η δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις
SOOC.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεύτερη ευκαιρία να διορθώσουν τα λάθη τους, υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση, έχουν όσοι έλαβαν χαμηλότερο ποσό από την επιστροφή ενοικίου.

Δεδομένου ότι το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, είχε δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να διορθώσουν τα στοιχεία τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, η διαδικασία ανέδειξε περιπτώσεις όπου η εσφαλμένη δήλωση δεν διορθώθηκε εγκαίρως.

Για τον λόγο αυτό, δίνεται τώρα μια δεύτερη, και πιθανόν τελευταία, δυνατότητα διόρθωσης. Οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε1 (στους κωδικούς 811-816 για κύρια κατοικία ή 817-822 για φοιτητική κατοικία) έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Μετά την ολοκλήρωση και αυτών των διασταυρώσεων, το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι θα αποδοθεί στους δικαιούχους το πρόσθετο ποσό που δικαιούνται, διορθώνοντας τις αρχικές, λανθασμένες καταβολές.

Παράλληλα, στελέχη του υπουργείου τονίζουν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις που προέκυψαν χαμηλότερες καταβολές, η αιτία εντοπίζεται σε εσφαλμένη ή ελλιπή δήλωση της ετήσιας δαπάνης ενοικίου από τον ίδιο τον ενοικιαστή. Η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά τα ποσά που δηλώθηκαν ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται κατόπιν διασταύρωσης με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια.

Παράταση για τροποποιητικές δηλώσεις

Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ καλούνται να το πράξουν άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή. Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατή η απόδοση ενίσχυσης για ενοίκια που δεν έχουν δηλωθεί και ότι η ακριβής καταγραφή της πραγματικής δαπάνης ενοικίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου και την προστασία του συμφέροντος των πολιτών.

Πώς υπολογίζεται η ενίσχυση

Η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση (Ε1) του μισθωτή για το φορολογικό έτος 2024, δηλαδή στη δήλωση που υποβλήθηκε το 2025.

Υπάρχουν ανώτατα όρια επιστροφής:

  • 800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα
  • 850 ευρώ με ένα τέκνο
  • 900 ευρώ με δύο τέκνα
  • και +50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Το πλαφόν ενεργοποιείται μόνο εφόσον το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο ξεπερνά αυτά τα ποσά , διαφορετικά εφαρμόζεται το 1/12 της πραγματικής δαπάνης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης φοιτητικής κατοικίας λαμβάνεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά φοιτητική κατοικία.

Πλήρης διασταύρωση στοιχείων

Οι δηλώσεις των μισθωτών διασταυρώνονται:

  • με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, και
  • με τη φορολογική δήλωση του εκμισθωτή.

Σε περίπτωση που στη δήλωση Ε1 του μισθωτή το ποσό είναι μεγαλύτερο και από αυτό που υπάρχει στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο και από αυτό που υπάρχει στη δήλωση του εκμισθωτή, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και της δήλωσης του εκμισθωτή, δηλαδή η πιο ευνοϊκή λύση για τον ενοικιαστή.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του ποσού που έχει δηλώσει ο ενοικιαστής στη φορολογική δήλωση Ε1. Σημειώνονται ότι στο Ε1 δηλώνονται οι ετήσιες δαπάνες που κατέβαλε ο μισθωτής.

Μικρό ποσοστό ενοικιαστών έλαβαν χαμηλά ποσά (20–30 ευρώ)

Με βάση τα δεδομένα των πληρωμών, η πλειονότητα των δικαιούχων (78,5%) έλαβε ενίσχυση άνω των 100 ευρώ και έφτασε έως και 1.500 ευρώ. Ωστόσο υπήρχε ένα ποσοστό 3,9% των ενοικιαστών που έλαβε μικρή ενίσχυση έως 30 ευρώ και 17,6% που έλαβε ενίσχυση μεταξύ 30 και 100 ευρώ.

Σημαντικός αριθμός από αυτούς που έλαβε μικρή ενίσχυση είτε μοιραζόταν το ενοίκιο με άλλους αντισυμβαλλόμενους στο μισθωτήριο, είτε είχε ενοικιάσει κατοικία μόνο για λίγους μήνες το 2024, άρα το 1/12 της ετήσιας δαπάνης αντιστοιχούσε στο ποσό αυτό.

Για παράδειγμα φορολογούμενος νοίκιασε διαμέρισμα από την 1η Σεπτεμβρίου 2024, με μηνιαίο μίσθωμα 200 ευρώ. Συνεπώς η ετήσια δαπάνη του ήταν για 4 μόνο μήνες, δηλαδή 800 ευρώ και η ενίσχυση που αναλογεί ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ανέρχεται σε 67 ευρώ.

Ακραίες περιπτώσεις δηλωθέντων ποσών

Υπήρχαν και ακραίες περιπτώσεις με πολύ μικρά δηλωθέντα ενοίκια. Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα όπου δηλώθηκαν εξαιρετικά μικρά ποσά τόσο στο Ε1 όσο και στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο:

  • Αιγάλεω: 88 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ
  • ⁠Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης: 66 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ
  • ⁠Γαλάτσι: 62 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 25 ευρώ
  • ⁠Ίλιον: 75 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 20 ευρώ
  • ⁠Άγιος Δημήτριος: 30 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ
  • ⁠Ηλιούπολη: 133 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 20 ευρώ
  • ⁠Χαλάνδρι: 119 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 30 ευρώ
  • ⁠Νέα Κυδωνία (Χανιά): 107 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 5 ευρώ
  • ⁠Περιστέρι: 111 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ

Πού απευθύνονται οι πολίτες

Από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, οι δικαιούχοι μπορούν να καλούν στο 1521 της ΑΑΔΕ για διευκρινίσεις.

Όσοι πολίτες θεωρούν ότι έχουν υποβάλλει λανθασμένα στοιχεία στη δήλωση Ε1 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική άμεσα ώστε να συμπεριληφθούν στις επόμενες καταβολές.

Η επιστροφή καταβάλλεται αυτόματα στον ΙΒΑΝ που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Επιπλέον όσοι δικαιούχοι δεν είχαν δηλώσει ΙΒΑΝ μπορούν να το πράξουν άμεσα ώστε να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές καταβολές.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:25ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος στην Ιερά Επισκοπή Χώρας

02:57ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συμφωνία με αφρικανικές χώρες για επιστροφές παρανόμων μεταναστών

02:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου:Μέχρι την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου η δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Χειρουργική επέμβαση στον πρώην πρόεδρο Μπολσονάρου για «επίμονο λόξυγγα»

01:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούχοι πληρώνονται έως τις 2 Ιανουαρίου

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Κακοκαιρία Γιοχάνες: Δύο νεκροί και δεκάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα σε Σουηδία και Φινλανδία

00:44ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ και ΝΑΤΟ εκφράζουν την στηριξή τους στην Ουκρανία

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Συνομιλίες με Ευρωπαίους μετά την συνάντηση με Τραμπ

23:58ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Ζητά τον σεβασμό της κυριαρχίας της Σομαλίας, μετά την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Η Γιουβέντους στο… κόλπο για το πρωτάθλημα

23:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε ανήλικο για κατοχή ναρκωτικών

23:36LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης επιβεβαίωσαν την σχέση τους στα social media

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή (28/12): Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα

23:16ΕΛΛΑΔΑ

To σφάξιμο του χοίρου: Το κρητικό έθιμο την επομένη των Χριστουγέννων που εξασφάλιζε κρέας μέχρι το καλοκαίρι

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Ουρές χιλιομέτρων σε παραδρόμους της Βοιωτίας: Μεγάλη ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες - Δείτε βίντεο

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Μείωση 60% του χρόνου εξυπηρέτησης ασθενών στα ΤΕΠ σε ένα έτος

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Νεκρός 30χρονος από το τροχαίο στην παλαιά εθνική ανήμερα των Χριστουγέννων - Η οικογένεια δώρησε τα όργανά του

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αγροκτηνοτρόφοι μοίρασαν δωρεάν φαγητό στην πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Drone χτύπησε κτίριο στην Οδησσό - Βίντεο

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πρόγραμμα για την προσέλκυση νέων στις ένοπλες δυνάμεις ξεκινά το Λονδίνο - Αμειβόμενη εκπαίδευση ενός έτους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:09ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια όρη: Σπαράζουν οι συγγενείς των θυμάτων - Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Πέθανε την ίδια ημέρα με τον παππού του

20:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για ισχυρούς ανέμους το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 4 περιοχές

19:52LIFESTYLE

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Μου έστειλε γλάστρα και είχε μέσα κοριό, φρίκαρα»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή (28/12): Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του χρόνια ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι - Τα δύο σενάρια

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Τι προκάλεσε τη χιονοστιβάδα που σκότωσε τους 4 ορειβάτες

11:15LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Προσέφερε 20.000 ευρώ στον τηλεμαραθώνιο του Ant1

22:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό «κύμα» θα σκεπάσει όλη την Ευρώπη από την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς - Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία από ECMWF και GFS

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Έκλεισε η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Φλόριντα: Σκότωσε τη σύζυγό του, πυροβόλησε τη 13χρονη κόρη τους και μετά αυτοκτόνησε - Του ζήτησαν να αλλάξει κανάλι

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης ενός ζευγαριού στην Βρετανία: Το «έλα μέσα» για ένα βράδυ σε άστεγο που έμεινε σπίτι τους για 45 χρόνια

13:00LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Οι μεγάλες απώλειες που σημάδεψαν την Ελλάδα το 2025 σε πολιτική, τέχνη και κοινωνία - Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, Διονύσης Σαββόπουλος, Καίτη Γκρέυ, Νίκος Γαλανός, Κώστας Σημίτης

20:25LIFESTYLE

Η Kris Jenner μοιράστηκε λαμπερές φωτογραφίες από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή της οικογένειας Kardashian

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ - πρίγκιπας Χάρι: Αποχωρεί ακόμη μία υπεύθυνη επικοινωνίας τους - Ήταν η 11η μέσα σε πέντε χρόνια

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσσηνία: Δημοτικός σύμβουλος βρέθηκε απαγχονισμένος

18:12LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Χριστούγεννα με την Αντωνά και βίντεο από το υψηλότερο κτίριο του κόσμου

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Ουρές χιλιομέτρων σε παραδρόμους της Βοιωτίας: Μεγάλη ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες - Δείτε βίντεο

17:01ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Η πώληση F-35 στην Τουρκία μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο - Ο Ερντογάν επιθυμεί να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ