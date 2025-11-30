Επιστροφή ενοικίου: Πότε λήγει η προθεσμία για όσους δεν έλαβαν την ενίσχυση ή την έλαβαν μειωμένη 

Πώς και πού υποβάλλονται τα αιτήματα των δικαιούχων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δίνει τη δυνατότητα επανεξέτασης της διαδικασίας για τους δικαιούχους επιστροφής ενοικίου (που αφορά μισθώσεις του φορολογικού έτους 2024), οι οποίοι είτε δεν έλαβαν καθόλου την ενίσχυση είτε την έλαβαν μειωμένη.

Πώς και πού υποβάλλετε αίτημα

Ενοικιαστές που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αλλά δεν είδαν το ποσό στον λογαριασμό τους, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβουν το ποσό που δικαιούνται. Το αίτημα εξέτασης της συνδρομής των προϋποθέσεων πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Αυτό γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, με την επισύναψη των κατάλληλων δικαιολογητικών. Η τελική προθεσμία υποβολής είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ποιες περιπτώσεις καλύπτονται

Η διαδικασία επανεξέτασης καλύπτει περιπτώσεις όπως η μη πληρωμή της ενίσχυσης για όλες τις φοιτητικές κατοικίες της οικογένειας, η καταβολή μικρότερου ποσού από το προβλεπόμενο – παρότι το συνολικό ενοίκιο έχει δηλωθεί σωστά στο Ε1 – καθώς και περιπτώσεις φοιτητών που αποκλείστηκαν λόγω εσφαλμένης εφαρμογής του περιουσιακού κριτηρίου, ενώ είναι οι ίδιοι δικαιούχοι.

Ποσά ενίσχυσης και υπολογισμός

Το ύψος της ενίσχυσης φτάνει έως τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, ποσό που προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία, το ποσό ανέρχεται επίσης έως τα 800 ευρώ ανά φοιτητή. Το ποσό επιστροφής ενοικίου θα υπολογίζεται με βάση τις φορολογικές δηλώσεις και θα αντιστοιχεί στο 1/12 του δηλωθέντος ενοικίου, τόσο για την κύρια όσο και για τη φοιτητική κατοικία.

Πληρωμές

Η αυτόματη πληρωμή της φετινής επιστροφής, η οποία έγινε χωρίς την υποβολή αίτησης, ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής και αναμενόταν να ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου. Τα χρήματα πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και εμφανίζονται σταδιακά, ανάλογα με την τράπεζα που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

