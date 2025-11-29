Επιστροφή ενοικίου: Τι να κάνετε αν δεν λάβατε την επιδότηση

Η καταβολή της επιστροφής ενοικίου στους δικαιούχους ξεκίνησε χθες, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025.

Προθεσμίες και λάθη

Σε περιπτώσεις λανθασμένης εφαρμογής κριτηρίων ή ασυμφωνιών στα μισθώματα, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Η διαδικασία αυτή γίνεται μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, με την υποχρεωτική υποβολή μισθωτηρίου, βεβαίωσης σπουδών και τραπεζικών παραστατικών.

Παράλληλα, όσοι πληρούν τα κριτήρια αλλά δεν έλαβαν την ενίσχυση, οφείλουν επίσης έως 31 Δεκεμβρίου 2025 να καταθέσουν αίτημα ελέγχου, προκειμένου η επιδότηση να δοθεί σε επόμενο χρόνο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι χωρίς την υποβολή αίτησης, δεν μπορεί να γίνει καμία καταβολή.

Κριτήρια δικαιούχων

Η ενίσχυση χορηγείται με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από 20.000 ευρώ για τους άγαμους, από 28.000 ευρώ για τα ζευγάρια με ανάλογη προσαύξηση ανά παιδί, και από 31.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Επιπλέον, η ακίνητη περιουσία των δικαιούχων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ, με προσαύξηση για τα επιπλέον μέλη. Στην περίπτωση των φοιτητών, εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά στοιχεία.

Κυρώσεις

Σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις στα ενοίκια, η επιστροφή θα υπολογιστεί αποκλειστικά βάσει των πραγματικών εισπράξεων όπως αυτές έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές. Ωστόσο, οι ψευδείς δηλώσεις μισθώσεων επισύρουν επιστροφή των ποσών με τόκους και αποκλεισμό από επιδοτήσεις για τρία χρόνια.

