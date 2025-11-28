Μητσοτάκης για επιστροφή ενοικίου: «Μόνιμο μέτρο, που στηρίζει πραγματικά το εισόδημα»

Περίπου 900.000 νοικοκυριά βλέπουν από σήμερα (28/11) να πιστώνεται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς η επιστροφή ποσού ενός ενοικίου.

Η διαδικασία πληρωμών έχει αρχίσει και η καταβολή των χρημάτων «τρέχει» αυτόματα, χωρίς αιτήσεις, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι «η στέγαση είναι μείζον ζήτημα, ειδικά για τους νέους μας και είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Θέλω να ξέρετε ότι καθημερινά καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξουμε όλους τους συμπολίτες μας, ειδικά αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη», σε σημερινή (28/11) δημοσίευση στο TikTok.

Πρόκειται για «ένα μόνιμο μέτρο, το οποίο στηρίζει πραγματικά το εισόδημά τους. Γίνεται πράξη χάρη στη βελτιωμένη πορεία της οικονομίας μας. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιστροφή έως 800 ευρώ με προσαύξηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Επίσης, το ποσό διπλασιάζεται φτάνοντας έως τα 1.600 ευρώ όταν η οικογένεια, εκτός από τα ενοίκια της κύριας κατοικίας, καλύπτει και φοιτητική στέγη. Για αυτό και είναι κρίσιμο να δηλώνονται στα συμβόλαια τα πραγματικά μισθώματα, ώστε οι ενοικιαστές να παίρνουν την πραγματική αποζημίωση που δικαιούνται», σημείωσε ακόμη ο πρωθυπουργός.