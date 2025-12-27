To σφάξιμο του χοίρου: Το κρητικό έθιμο των Χριστουγέννων που εξασφάλιζε κρέας μέχρι το καλοκαίρι

Στην παλαιότερη Κρήτη, η 26η Δεκεμβρίου ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με μια ζωτικής σημασίας διαδικασία για κάθε νοικοκυριό. Το σφάξιμο του χοίρου την επομένη των Χριστουγέννων δεν αποτελούσε απλώς μια εθιμοτυπική εκδήλωση, αλλά μια στρατηγική επιβίωσης.

Σε εποχές όπου δεν υπήρχαν ηλεκτρικά ψυγεία, ο τεμαχισμός και η επεξεργασία του ζώου επέτρεπαν στις οικογένειες να έχουν διαθέσιμο κρέας μέχρι και τους καλοκαιρινούς μήνες.

