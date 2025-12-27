Κέρκυρα: Χειροπέδες σε ανήλικο για κατοχή ναρκωτικών

Χειροπέδες σε ανήλικο πέρασαν αστυνομικοί την Παρασκευή (26/12) στην Κέρκυρα, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθη, βραδινές ώρες χθες (26 Δεκεμβρίου 2025), στην πόλη της Κέρκυρας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ανήλικος ημεδαπός για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων, ο ανήλικος εντοπίστηκε να κατέχει μία συσκευασία με 51,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, η οποία και κατασχέθηκε.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

*Με πληροφορίες από corfutvnews.gr

