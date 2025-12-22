Κέρκυρα: Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη φλαμίνγκο στη Λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου - Εντυπωσιακό βίντεο

Αντιμέτωποι με ένα σπάνιο και συνάμα εντυπωσιακό θέαμα ήρθαν οι κάτοικοι της Κέρκυρας, καθώς ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε μια χειμωνιάτικη επίσκεψη σμήνους φλαμίνγκο στη Λιμνοθάλασσα Χαλικιοπούλου.

Ο σύλλογος Υλλαικού λιμένα δημοσίευσε ένα υπέροχο βίντεο με την ζωή που επιστρέφει στη Λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου μαζί με τα Φλαμίνγκο στην Κέρκυρα.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο: