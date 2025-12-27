Άδωνις Γεωργιάδης: Μείωση 60% του χρόνου εξυπηρέτησης ασθενών στα ΤΕΠ

Σημαντικές βελτιώσεις στους χρόνους εξυπηρέτησης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλάτησης, ανέφερε σε ανάρτησή του το Σάββατο (27/12) ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τον Δεκέμβριο του 2025 ο μέσος χρόνος αναμονής διαμορφώθηκε στις 3 ώρες και 53 λεπτά, έναντι άνω των 9,5 ωρών την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παράλληλα, στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσιάζει συγκεντρωτικά στοιχεία για τη λειτουργία των ΤΕΠ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα οποία – όπως επισημαίνει – καταγράφονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλάτησης ασθενών.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, την περίοδο Φεβρουαρίου – Νοεμβρίου 2025 σημειώθηκε μείωση κατά 65% στον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης των ασθενών, εξέλιξη που αποδίδεται στις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί στο σύστημα υγείας.

Για την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025, ο υπουργός Υγείας αναγνωρίζει ότι καταγράφεται αύξηση κατά 7% στον χρόνο εξυπηρέτησης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτή συνοδεύεται από σημαντική αύξηση της προσέλευσης στα ΤΕΠ. Όπως αναφέρεται, η αυξημένη κίνηση σχετίζεται κυρίως με την έξαρση των αναπνευστικών νοσημάτων κατά τους χειμερινούς μήνες.

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Δεκεμβρίου, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα ΤΕΠ υπολογίζεται στις 3 ώρες και 53 λεπτά, δηλαδή κάτω από το όριο των τεσσάρων ωρών. Σημειώνεται ότι την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο μέσος χρόνος αναμονής ξεπερνούσε τις 9,5 ώρες, με τη μείωση να αγγίζει το 60%.

Συνολικός αριθμός περιστατικών και μέσος χρόνος εξυπηρέτησης τελευταίας εφημερίας

Εφημερίες νοσοκομείων την περίοδο 16-22 Δεκεμβρίου

ΠΓΝ Ιωαννίνων

Αριθμός περιστατικών: 312

Εξυπηρέτηση: 3,25 ώρες





Αριθμός περιστατικών: 305

Εξυπηρέτηση: 2,04 ώρες





Αριθμός περιστατικών: 21

Εξυπηρέτηση: 1,52 ώρες





Αριθμός περιστατικών: 15

Εξυπηρέτηση: 1,09 ώρες





Αριθμός περιστατικών: 65

Εξυπηρέτηση: 3,36 ώρες





Αριθμός περιστατικών: 406

Εξυπηρέτηση: 2,15 ώρες





Αριθμός περιστατικών: 468

Εξυπηρέτηση: 3,47 ώρες





Αριθμός περιστατικών: 770

Εξυπηρέτηση: 4,03 ώρες





Αριθμός περιστατικών: 447

Εξυπηρέτηση: 3,29 ώρες





Αριθμός περιστατικών: 1.031

Εξυπηρέτηση: 4,45 ώρες





Αριθμός περιστατικών: 200

Εξυπηρέτηση: 5,56 ώρες





Αριθμός περιστατικών: 864

Εξυπηρέτηση: 3,48 ώρες

Αριθμός περιστατικών: 383

Εξυπηρέτηση: 2,27 ώρες





Αριθμός περιστατικών: 223

Εξυπηρέτηση: 1,28 ώρες

