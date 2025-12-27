Άδωνις Γεωργιάδης: Μείωση 60% του χρόνου εξυπηρέτησης ασθενών στα ΤΕΠ

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Δεκεμβρίου, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα ΤΕΠ υπολογίζεται στις 3 ώρες και 53 λεπτά, δηλαδή κάτω από το όριο των τεσσάρων ωρών

Άδωνις Γεωργιάδης: Μείωση 60% του χρόνου εξυπηρέτησης ασθενών στα ΤΕΠ
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Σημαντικές βελτιώσεις στους χρόνους εξυπηρέτησης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλάτησης, ανέφερε σε ανάρτησή του το Σάββατο (27/12) ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τον Δεκέμβριο του 2025 ο μέσος χρόνος αναμονής διαμορφώθηκε στις 3 ώρες και 53 λεπτά, έναντι άνω των 9,5 ωρών την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παράλληλα, στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσιάζει συγκεντρωτικά στοιχεία για τη λειτουργία των ΤΕΠ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα οποία – όπως επισημαίνει – καταγράφονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλάτησης ασθενών.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, την περίοδο Φεβρουαρίου – Νοεμβρίου 2025 σημειώθηκε μείωση κατά 65% στον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης των ασθενών, εξέλιξη που αποδίδεται στις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί στο σύστημα υγείας.

Για την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025, ο υπουργός Υγείας αναγνωρίζει ότι καταγράφεται αύξηση κατά 7% στον χρόνο εξυπηρέτησης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτή συνοδεύεται από σημαντική αύξηση της προσέλευσης στα ΤΕΠ. Όπως αναφέρεται, η αυξημένη κίνηση σχετίζεται κυρίως με την έξαρση των αναπνευστικών νοσημάτων κατά τους χειμερινούς μήνες.

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Δεκεμβρίου, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα ΤΕΠ υπολογίζεται στις 3 ώρες και 53 λεπτά, δηλαδή κάτω από το όριο των τεσσάρων ωρών. Σημειώνεται ότι την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο μέσος χρόνος αναμονής ξεπερνούσε τις 9,5 ώρες, με τη μείωση να αγγίζει το 60%.

Ολόκληρη η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

Σας παρουσιάζω τα τελευταία καταγεγραμμένα στοιχεία από το ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλάτησης ασθενών στα ΤΕΠ των Νοσοκομείων του ΕΣΥ:
Αποδεικνύεται σημαντική μείωση -65% στο μέσο χρόνο εξυπηρέτησης ασθενών την περίοδο Φεβρουαρίου – Νοεμβρίου 2025 σε συνέχεια των πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί.
Αύξηση +7% του χρόνου εξυπηρέτησης των ασθενών την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025, αλλά με παράλληλη αύξηση της κίνησης στα ΤΕΠ λόγω αύξησης κυρίως των αναπνευστικών νοσημάτων.
Και με τα τελευταία στοιχεία του Δεκεμβρίου, υπολογίζεται ότι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης είναι στις 3 ώρες και 53 λεπτά, δηλ κάτω από τις 4 ώρες. Πέρσι τους ίδιους μήνες ήταν πάνω από 9,5 ώρες ➤ Άρα η μείωση της αναμονής είναι -60%.

Συγκεκριμένα:
Συνολικός αριθμός περιστατικών και μέσος χρόνος εξυπηρέτησης τελευταίας εφημερίας
Εφημερίες νοσοκομείων την περίοδο 16-22 Δεκεμβρίου

  • ΠΓΝ Ιωαννίνων
    Αριθμός περιστατικών: 312
    Εξυπηρέτηση: 3,25 ώρες

  • ΠΓΝ Πατρών
    Αριθμός περιστατικών: 305
    Εξυπηρέτηση: 2,04 ώρες

  • ΓΝ Καρπάθου
    Αριθμός περιστατικών: 21
    Εξυπηρέτηση: 1,52 ώρες

  • ΓΑΝΑ Άγιος Σάββας
    Αριθμός περιστατικών: 15
    Εξυπηρέτηση: 1,09 ώρες

  • ΓΟΝΚ Άγιοι Ανάργυροι
    Αριθμός περιστατικών: 65
    Εξυπηρέτηση: 3,36 ώρες

  • Παίδων Αγία Σοφία
    Αριθμός περιστατικών: 406
    Εξυπηρέτηση: 2,15 ώρες

  • ΓΝΑ ΚΑΤ
    Αριθμός περιστατικών: 468
    Εξυπηρέτηση: 3,47 ώρες

  • ΠΓΝ Αττικόν
    Αριθμός περιστατικών: 770
    Εξυπηρέτηση: 4,03 ώρες

  • ΓΝΑ Λαϊκό
    Αριθμός περιστατικών: 447
    Εξυπηρέτηση: 3,29 ώρες

  • ΓΝΑ Γεννηματάς
    Αριθμός περιστατικών: 1.031
    Εξυπηρέτηση: 4,45 ώρες

  • ΓΝΑ Σισμανόγλειο
    Αριθμός περιστατικών: 200
    Εξυπηρέτηση: 5,56 ώρες

  • ΓΝΑ Ευαγγελισμός
    Αριθμός περιστατικών: 864
    Εξυπηρέτηση: 3,48 ώρες
  • Παίδων Αγλαΐα Κυριακού
    Αριθμός περιστατικών: 383
    Εξυπηρέτηση: 2,27 ώρες

  • Παίδων Πεντέλης
    Αριθμός περιστατικών: 223
    Εξυπηρέτηση: 1,28 ώρες

