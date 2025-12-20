Γεωργιάδης: Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό - Το κράτος έχει απόλυτη ευθύνη να την παρέχει

Ο Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε στις ΗΠΑ, όπου πραγματοποίησε κύκλο επαφών στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον με φορείς Υγείας, πολιτικούς παράγοντες και εκπροσώπους της ομογένειας

Γεωργιάδης: Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό - Το κράτος έχει απόλυτη ευθύνη να την παρέχει
«Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, δεν μπορείς να αποκλείσεις κανέναν από την πρόσβαση στην υγεία επειδή δεν έχει χρήματα. Το κράτος έχει απόλυτη ευθύνη να την παρέχει», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, συνοψίζοντας το μήνυμα της επίσκεψης του στις ΗΠΑ, όπου πραγματοποίησε κύκλο επαφών στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον με φορείς Υγείας, πολιτικούς παράγοντες και εκπροσώπους της ομογένειας.

Σε ενημέρωση δημοσιογράφων που έλαβε χώρα στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι είχε διαδοχικές συναντήσεις με διοικήσεις κορυφαίων αμερικανικών νοσοκομείων, διαγνωστικών κέντρων και φαρμακευτικών εταιρειών, με στόχο τη διεύρυνση της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ στον τομέα της Υγείας και την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εμπειρία του νοσοκομείου Mount Sinai, το οποίο έχει αναπτύξει εξειδικευμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για κλινική χρήση. Όπως σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, «αν καταφέρουμε να το φέρουμε στην Ελλάδα, θα έχουμε πολύ μεγάλη εξοικονόμηση πόρων, γιατί με λιγότερα μπορείς να κάνεις πολύ πιο σοβαρά πράγματα».

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως κρίσιμο εργαλείο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του ΕΣΥ. «Η τεχνητή νοημοσύνη τελικά αυτό θα μας προσφέρει: εξοικονόμηση πόρων για να δώσουμε χώρο στο προσωπικό και περισσότερες θεραπείες στους ασθενείς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ψηφιοποίηση αποτελεί βασικό μοχλό βιωσιμότητας του δημόσιου συστήματος.

Θετική αποτίμηση έγινε και για το μοντέλο λειτουργίας μεγάλων διαγνωστικών δικτύων, όπως το Northwell Health, όπου -όπως ανέφερε- «ο τρόπος που κεντρικοποιούν τις εξετάσεις μειώνει κόστος και χρόνους αναμονής». Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, «ο τρόπος που συνεργάζονται με τα δημόσια νοσοκομεία για τη διαχείριση των διαγνωστικών εξετάσεων είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ», καθώς μπορεί να απελευθερώσει πόρους για την ενίσχυση των πραγματικά επειγόντων περιστατικών.

Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεωργιάδης συμμετείχε σε εκδήλωση στο Μουσείο του Εβραϊκού Λαού, όπου μίλησε για τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ, δίπλα στον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, και τιμήθηκε για τη συμβολή του στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Στην Ουάσιγκτον έλαβε επίσης μέρος σε κλειστό round table στο Κογκρέσο, με πρωτοβουλία του ομογενή βουλευτή Γκας Μπιλιράκη, με αντικείμενο τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ-ΗΠΑ και στον τομέα της Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των επαφών του στο Λευκό Οίκο συζήτησε μεταξύ άλλων για τις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ. «Εδώ στην Αμερική έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, και στους Έλληνες και στους Αμερικανούς, ότι έχει δημιουργηθεί τόσο στενή σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ και νομίζω ότι αυτό μας βοηθάει και εδώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι η συνάντηση που θα έχουν οι υπουργοί Ενέργειας των χωρών τις επόμενες εβδομάδες για την υπογραφή του 3+1 θα αφήσει εποχή. Οι Αμερικανοί, βλέπω, είναι αποφασισμένοι να μπουν δυναμικά».

Αναφερόμενος στο πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ο υπουργός Υγείας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η χώρα θα συνεχίσει σε τροχιά σταθερότητας, σημειώνοντας ότι «ο ελληνικός λαός γνωρίζει πως η πολιτική αστάθεια οδηγεί σε οικονομική ύφεση». Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσανατολισμένη στην αυτοδυναμία, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι πολίτες θα αναγνωρίσουν τη σημασία της κυβερνητικής συνέχειας.

«Όταν έρχεται η ώρα της κάλπης σφίγγουν τα πράγματα. Πιστεύω ότι ο λαός θα αναγνωρίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη που παραμένει ένας εξαιρετικά παραγωγικός και υποδειγματικός πρωθυπουργός» ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, σχολίασε και την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο δημόσιο διάλογο, χαρακτηρίζοντας την «διασκεδαστική και ευχάριστη» και πρόσθεσε ότι «αναμένουμε να ξεκαθαρίσει και η κ. Καρυστιανού τις προθέσεις της». Κατά τον κ. Γεωργιάδη, η εμπειρία της προηγούμενης δεκαετίας έχει καταστήσει σαφές στους πολίτες το κόστος της αβεβαιότητας και των πειραματισμών στη διακυβέρνηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο εκπροσωπεί την Ελλάδα στο εξωτερικό «είναι υποδειγματικός» και ενισχύει τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας. Όπως σημείωσε, «ο Μητσοτάκης εκπροσωπεί την Ελλάδα στα διεθνή fora με τρόπο εντυπωσιακό και αυτό αντανακλά στην Ελλάδα».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Υγείας συναντήθηκε και με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο.

