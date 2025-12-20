Συνάντηση Άδωνι Γεωργιάδη με Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος υποδέχθηκε τον Έλληνα Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβη Αγλαΐα (Άγη) Μπαλτά, στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής στη Νέα Υόρκη.

Ο υπουργός κ. Γεωργιάδης επισκέπτεται τη Νέα Υόρκη για συναντήσεις με κορυφαία ιατρικά ιδρύματα, με έμφαση στη συνεργασία στον τομέα της υγείας και την ιατρική καινοτομία.

Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε θερμές ευχές για τα Χριστούγεννα και στους δύο αξιωματούχους, εκφράζοντας την ελπίδα για υγεία, ειρήνη και επιτυχία στο δημόσιο έργο τους.

Σε ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε:

«Είχα σήμερα την μεγάλη χαρά και Τιμή να λάβω την Ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής στην Αρχιεπισκοπή. Μας συνδέει φιλία πολλών ετών και του εύχομαι να είναι πάντα δυνατός και να αντέχει τις δυσκολίες του θρόνου του εκεί. Καλά Χριστούγεννα».

