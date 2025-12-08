Κωστής Χατζηδάκης: Επισκέφτηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στη Νέα Υόρκη - Τι συζήτησαν

Την έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής στη Νέα Υόρκη επισκέφθηκε ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έγινε αποδεκτός από τον Σεβασμιώτατο κ. Ελπιδοφόρο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη χαρά τους για την επανασύνδεση της συνεργασίας της Αρχιεπισκοπής με την ελληνική κυβέρνηση η οποία θα λειτουργήσει προς όφελος της Ελλάδας, ενώ συμφώνησαν η συνεργασία αυτή να επεκταθεί ακόμη περισσότερο.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε στην αφοσίωση και την αγάπη προς τη μητέρα Πατρίδα την οποία τρέφουν οι Ελληνοαμερικανοί περιγράφοντας αρκετές από τις δράσεις που γίνονται στην ομογένεια για τη διατήρηση της ελληνικής παράδοσης, της γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Τόνισε επίσης την ανάγκη διεύρυνσης του αριθμού των ελληνοαμερικανικών σχολείων για τη διατήρηση της γλώσσας, της κληρονομιάς και της κοινότητας προς όφελος των νέων.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα προσφέρει κάθε στήριξη την οποία θα χρειαστεί στο έργο της η Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Ο Αρχιεπίσκοπος ανταπέδωσε, επιβεβαιώνοντας, ότι: «Η Αρχιεπισκοπή δεσμεύεται στην Ελλάδα και στον λαό της Ελλάδας» σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει να παρέχει οικονομική βοήθεια όποτε χρειαστεί.

Στο τέλος της συνάντησης ο κ. Ελπιδοφόρος προσέφερε αναμνηστικά δώρα στον κ. Χατζηδάκη και τη σύζυγό του, Καλλιόπη Καλαϊτζή καθώς και έναν σταυρό για τον γιό τους.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για επίσημες συναντήσεις στο πλαίσιο του “REBRAIN Greece Νέα Υόρκη”, πρωτοβουλίας της Ελλάδας η οποία προσφέρει μια πλατφόρμα δικτύωσης για την ελληνική διασπορά για να ανακαλύψει πολλές υποσχόμενες ευκαιρίες εργασίας που είναι πλέον διαθέσιμες στην Ελλάδα.

Η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη για την συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής:

«Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο γνωριζόμαστε πάνω από 25 χρόνια. Από τότε που εκείνος ήταν στο Φανάρι και εγώ ακόμα Ευρωβουλευτής.

Τόσο η Αρχιεπισκοπή Αμερικής όσο κι εκείνος προσωπικά παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των δεσμών της ελληνικής ομογένειας με την πατρίδα μας. Στη συνάντησή μας, λοιπόν, συζητήσαμε, μεταξύ άλλων, για το έργο της Αρχιεπισκοπής και για την ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ που παραδοσιακά λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ Αθηνών και Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, συζητήσαμε για τις πολιτικές που προωθούμε με στόχο την επιστροφή στην Ελλάδα των νέων παιδιών που ζουν στο εξωτερικό. Ήδη το 2023 για πρώτη φορά αυτοί που γύρισαν πίσω ήταν περισσότεροι από αυτούς που έφυγαν. Και η προσπάθειά μας φυσικά συνεχίζεται. Γνωρίζουμε ότι η αγάπη των Ελλήνων της διασποράς για την πατρίδα, σε συνδυασμό με την πρόοδο στην οικονομία, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή ακόμη περισσότερων νέων», έγραψε στην ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

