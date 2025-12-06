Οικουμενικός Πατριάρχης για επίσκεψη Πάπα Λέοντος ΙΔ΄: «Είναι ένα σπουδαίο γεγονός»

Αναφερόμενος στην παρουσία του Πατριάρχη Αλεξανδρείας και εκπροσώπων των Πατριαρχείων Ιεροσολύμων και Αντιοχείας χαρακτήρισε τη συνύπαρξή τους ως ένα γεγονός «ανεπανάληπτης ιστορικότητας»

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων ΙΔ ευλογούν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχείου, στο Φανάρι

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, το Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025, χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία, για την εορτή του Αγίου Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού, στον πανηγυρίζοντα φερώνυμο Ιερό Ναό στο Τζιβαλί της Πόλεως, ο οποίος έχει παραχωρηθή για την εξυπηρέτηση της Ουκρανικής κοινότητος της Πόλεως.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη του Πάπα Ρώμης Λέοντος ΙΔ' στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

«Είη ευλογημένον το όνομα του Κυρίου, ο Οποίος μας δίδει την δύναμιν και τη δυνατότητα να συνεχίζουμε εις την Πόλιν των πόλεων, επί μακράν σειράν αιώνων, την κληρονομίαν των Πατέρων μας και την Παράδοσιν της Μεγάλης Εκκλησίας.

oikoumenikos-patriarxis-4.jpg

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος / Πηγή Φωτο: Νίκος Παπαχρήστου

Συνεχίζοντες δε ακριβώς την παράδοσιν αυτήν, η οποία είναι παράδοσις καταλλαγής, ειρήνης και αγάπης προς όλους, υποδεχθήκαμε επισήμως προ μιάς εβδομάδος ακριβώς εις την έδραν της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, επί τη ευκαιρία της Θρονικής αυτής Εορτής, την Α.Αγιότητα τον νέον Πάπαν Ρώμης Λεόντα ΙΔ´, ο οποίος, ανταποκρινόμενος εις πρόσκλησιν της ημετέρας Μετριότητος, ήλθε ενταύθα διά να συνεχίση, από μέρους της Εκκλησίας της Πρεσβυτέρας Ρώμης, τας εγκαρδίους αδελφικάς σχέσεις που άρχισαν να καλλιεργούνται από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 μεταξύ των δύο Εκκλησιών μας και που ανεπτύχθησαν και προωθήθησαν τα μέγιστα μετά την εκ του ιερού τούτου Ναού εξαγγελθείσαν και εις την Αγίαν Γην Ιερουσαλήμ πραγματοποιηθείσαν ιστορικήν συνάντησιν μεταξύ του μεγάλου Προκατόχου μας αοιδίμου Οικουμενικού Πατρι-άρχου Αθηναγόρου και του μακαριστού Πάπα Παύλου Ϛ’ το 1964. Από της απόψεως αυτής, εις την ιστορίαν των σχέσεων και του διαλόγου μεταξύ Ρώμης και Κωνσταντινουπόλεως, ο Ναός του Τζιβαλίου θα έχη πάντοτε την θέσιν του».

Στη συνέχεια, ο Παναγιώτατος έκανε μία αποτίμηση της παπικής επισκέψεως:

«Ακολουθώντας και ημείς αυτήν την παράδοσιν, επιλέξαμε τον ιερόν αυτόν Ναόν διά να αποτιμήσουμε την σημασία της επισκέψεως αυτής. Κάθε επίσκεψις του Επισκόπου Ρώμης εις την έδραν του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως – Νέας Ρώμης είναι από μόνη της σπουδαίο γεγόνος. Όταν μάλιστα πρόκειται για την πρώτη επίσκεψι του νέου Πάπα εκτός Ιταλίας με την παρούσια και συμμετοχή του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξαν-δρείας και πάσης Αφρικής και επισήμων εκπροσώπων των άλλων δύο Πατριαρχών της Ανατολής, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, η ιστορικότητά της καθίσταται ανεπανάληπτη.

Χαιρόμεθα βαθέως διότι και ο νέος Πάπας έχει τας αυτάς ως και οι άμεσοι προκάτοχοί του διαθέσεις διά το μέγα ζήτημα της των πάντων ενώσεως, ως μας διεβεβαίωσεν ο ίδιος τόσον εις τας δύο επισήμους ομιλίας του κατά την Δοξολογίαν επί τη υποδοχή του και κατά την Θείαν Λειτουργίαν επί τη εορτή του Αγίου Ανδρέου, όσον και κατά τας κατ᾽ ιδίαν συνομιλίας μας. Μαζί του θα προχωρήσωμεν επί τα πρόσω, διατηρούντες ανόθευτον την αλήθειαν της πίστεώς μας. Έχουμε ανάγκη των προσευχών σας, όλων σας! Βοηθήσατέ μας δι᾽ αυτών, διά να βοηθήσωμεν την Εκκλησίαν, διά να βοηθήσωμεν υμάς, τον λαόν του Θεού, "ίνα πάντες εν ώσι", διά να δοξασθή ο Πατήρ ημών ο ουράνιος.

oikoumenikos-patriarxis-2.jpg

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος / Πηγή Φωτο: Νίκος Παπαχρήστου

Εν τω πνεύματι τούτω, αύριον θα τιμήσωμεν εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν εν συγχοροστασία με την ενταύθα τιμίαν Ιεραρχίαν του Θρόνου, κατά τον Όρθρον και την Θείαν Λειτουργίαν, και εν συνεχεία με Δοξολογίαν, την 60ην επέτειον από της άρσεως εκατέρωθεν των αναθεμάτων του 1054 μεταξύ των Εκκλησίων Ρώμης και Κωνσταντινουπόλεως, την 7ην Δεκεμβρίου 1965. Το ιστορικόν αυτό γεγονός, το οποίον η ημετέρα Μετριότης είχε την ευλογίαν να βιώση εκ του σύνεγγυς ως νέος διάκονος, μαζί με την ειδικώς αποσταλείσαν εις Βατικανόν προς τούτο Πατριαρχικήν Αντιπροσωπείαν, απετέλεσε την απαρχήν του διαλόγου της αγάπης και της αληθείας, καταργώντας το σύμβολον του σχίσματος και υψώνοντας την αγάπην ως σύμβολον επασυναντήσεως των δύο αδελφών Εκκλησιών, χάρις εις την διορατικότητα και ανοικτοσύνην του Πάπα Παύλου Ϛ’ και του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου. Είη η μνήμη των αιωνία και άληστος!»

Με αφορμή τη σημερινή εορτή, αναφέρθηκε στους αειμνήστους Μ. Οικονόμο Νικόλαο Πετροπέλλη, Αρχειοφύλακα των Πατριαρχείων, ο οποίος επί δεκαετίες διετέλεσε Ιερατικώς Προϊστάμενος της Κοινότητας Αγίου Νικολάου Τζιβαλίου, και Νικόλαο Μαγγίνα, στενό συνεργάτη και επίσημο φωτογράφο του Πατριαρχείου.

oikoumenikos-patriarxis-3.jpg

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος / Πηγή Φωτο: Νίκος Παπαχρήστου

Ακολούθως, ο Παναγιώτατος εξέφρασε την Πατριαρχική ευαρέσκειά του και τον δίκαιον έπαινον προς τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Αλικαρνασσού κ. Αδριανό, Επόπτη της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, «ο οποίος μοχθεί ιδιαιτέρως διά τας ποιμαντικάς και λειτουργικάς ανάγκας της Κοινότητος ταύτης, η οποία φιλοξενεί το Ουκρανόφωνον ποίμνιον της καθ᾽ ημάς Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής». Επίσης, συνεχάρη και ευλόγησε πατρικώς τον Ιερατικώς Προϊστάμενο της Κοινότητος Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου κ. Μεθόδιο Βολόστσενκο, και ευχαρίστησε την Εκκλησιαστική Επιτροπή της Κοινότητος «διά τον ζήλον με τον οποίον εργάζονται προς συντήρησιν και προαγωγήν αυτής».

Εκκλησιάστηκαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Λήμνου κ. Ιερόθεος, Προύσης κ. Ιωακείμ, ο Γενικός Πρόεξενος της Ουκρανίας στην Πόλη Εντιμ. κ. Roman Nedilskyi, με την Ευγεν. σύζυγό του, μέλη της Ουκρανικής Κοινότητος, και προσκυνητές από το εξωτερικό.

Την παραμονή της εορτής, Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, ο Παναγιώτατος χοροστάτησε στον Μ.Εσπερινό που τελέστηκε στον πανηγυρίζοντα Ι.Ναό Αγίου Νικολάου Υψωμαθείων. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στον βίο του θαυματουργού Αγίου Νικολάου, ο οποίος συμμετείχε στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, την επέτειο των 1700 ετών από την σύγκληση της οποίας τίμησαν από κοινού ο Παναγιώτατος με τον Πάπα Ρώμης καθώς και με Προκαθημένους Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών και εκπροσώπους άλλων χριστιανικών ομολογιών και οργανισμών.

oikoumenikos-patriarxis-1.jpg

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος / Πηγή Φωτο: Νίκος Παπαχρήστου

«Ήταν ένα ιστορικό γεγονός απτής εκδηλώσεως της ενότητος των Χριστιανών, καθώς, παρά τας διαιρέσεις μας, παλαιάς και νεωτέρας, στείλαμε ηχηρόν μήνυμα εις τα πέρατα της οικουμένης, «έως εσχάτου της γης», ομολογούντες από κοινού το αυτό Σύμβολον της Νικαίας – Κωνσταντινουπόλεως, "Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον"», τόνισε, στην ομιλία του, ο Παναγιώτατος.

Ο Πατριάρχης συνεχάρη τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σηλυβρίας κ. Μάξιμο, Επόπτη της Περιφερείας Υψωμαθείων, «διά τον ακάματον ζήλον και την συγκινητικήν του αφοσίωσιν εις την επιτέλεσιν των καθηκόντων του», καθώς και την Εκκλησιαστική Επιτροπή της Κοινότητος, για το επιτελούμενο έργο.

