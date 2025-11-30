Πάπας Λέων ΙΔ’ για πόλεμο στη Γάζα: «Λύση δύο κρατών για την Παλαιστίνη»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’, μετά την ιστορική του επίσκεψη στο Φανάρι και τη συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, με κοινές προσευχές και την υπογραφή κοινής διακήρυξης ομολογιακής ενότητας –γεγονός που σηματοδοτεί μία νέα εποχή στη σχέση Ορθοδοξίας και Καθολικής Εκκλησίας– μετέβη στον Λίβανο, σε μία κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα.

Πέρασε ήδη ένας χρόνος από την υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ, αλλά ο τακτικός λιβανικός στρατός δεν κατάφερε να αφοπλίσει την Χεζμπολάχ, η οποία όμως αρνείται να καταθέσει τον οπλισμό της, ενώ, πληθαίνουν οι ενδείξεις πως ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται να εισβάλλει ξανά στα εδάφη για να αφοπλίσει πλέον εκείνος την τρομοκρατική οργάνωση.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, μιλώντας για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, πρότεινε τη λύση των δύο κρατών, σημειώνοντας πως «γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ δεν αποδέχεται αυτήν τη λύση προς το παρόν. Την θεωρούμε ως τη μοναδική που μπορεί να τερματίσει τη συνεχιζόμενη σύγκρουση».

Ο Πάπας μετέβη στη Βηρυτό μετά την Τουρκία, όπου τον υποδέχθηκαν με τιμές ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Ναμπί Μπερί, ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ και ανώτατοι αξιωματικοί του στρατού.

Ο Ποντίφικας θα παραστεί σε θρησκευτικές τελετές και συναντήσεις στη Βηρυτό και άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψης.

