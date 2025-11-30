Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από το Φανάρι έστειλαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας

Οι δύο προκαθήμενοι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων ΙΔ' ευλόγησαν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου και αντήλλαξαν ασπασμό

Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από το Φανάρι έστειλαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και η ο Πάπας Λέων ΙΔ ευλογούν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχείου, στο Φανάρι

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τη θρονική εορτή του τίμησε σήμερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Η πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία τελέστη προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, παρουσία του Πάπα Λέοντος ΙΔ'.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έφθασε στο Φανάρι περίπου στις 10:30 τοπική ώρα (9:30ώρα Ελλάδας). Παρόντες στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου ήταν ιεράρχες των δύο εκκλησιών, εκπρόσωποι άλλων χριστιανικών ομολογιών, διπλωμάτες, άλλοι επίσημοι και πιστοί. Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπεί ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Στην ομιλία του μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αποκάλεσε τον Πάπα «αγαπημένο αδελφό» και τόνισε ότι ο κοινός εορτασμός της 1700ής επετείου της Α' Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας ενίσχυσε την εκκλησιαστική ενότητα. Επανήλθε δε στην πρότασή του για εορτασμό του Πάσχα σε κοινή ημερομηνία, λέγοντας ότι Κωνσταντινούπολη και Ρώμη συζητούν πώς μπορεί να καταστεί αυτό εφικτό.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του τόνισε ότι η ενότητα είναι κάτι που αποζητούμε και μία αδήριτη ανάγκη, «κυρίως στους καιρούς που ζούμε» με τους πολέμους και κάθε είδους διάκριση από την ακόρεστη επιθυμία κάποιων να κυριαρχήσουν.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δήλωσε ότι δεν μπορούμε να είμαστε συνένοχοι στην αιματοχυσία που πραγματοποιείται στην Ουκρανία.

Υπέρ του διαλόγου των Εκκλησιών της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης εκφράστηκε και ο Πάπας Λέων, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν υπήρχαν συγκρούσεις, όπως και σήμερα υπάρχουν εμπόδια που μας εμποδίζουν στο να οδεύσουμε προς την πλήρη κοινωνία. Δεν πρέπει να σταματήσουμε τον αγώνα, να συνεχίσουμε να θεωρούμαστε αδέλφια, τόνισε και προσέθεσε ότι στόχος του είναι να υπηρετεί τους πάντες, να προστατεύει την κοινωνία και την ενότητα.

Σε αυτούς τους καιρούς που χαρακτηρίζονται από συγκρούσεις και αιματοχυσίες, οι εκκλησίες πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο του ειρηνοποιού, υπογράμμισε ο Πάπας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας οι δύο προκαθήμενοι ευλόγησαν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου και αντήλλαξαν ασπασμό.

Φανάρι - Πάπας Λέων ΙΔ' - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων ΙΔ ευλογούν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχείου, στο Φανάρι

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη συνέχεια, ο Πάπας Λέον ΙΔ', αφού παρακάθισε σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, αναχώρησε αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για την Βηρυτό, όπου θα συνεχίσει την αποστολική του περιοδεία στο δεύτερο σκέλος της.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο Πάπας επισκέφθηκε το πατριαρχείο της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη.

«Αυτή η επίσκεψη μου δίνει την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Θεό για τη θαρραλέα χριστιανική μαρτυρία του αρμενικού λαού σε όλη την ιστορία, συχνά εν μέσω τραγικών περιστάσεων» ανέφερε στη σύντομη ομιλία του ο Πάπας.

Τόνισε ακόμη ότι «σε αυτή την 1700ή επέτειο της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, η επίσκεψή μου προσφέρει την ευκαιρία να τιμήσουμε το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας. Πρέπει να αντλήσουμε από αυτή την κοινή αποστολική πίστη προκειμένου να ανακτήσουμε την ενότητα που υπήρχε στους πρώτους αιώνες μεταξύ της Εκκλησίας της Ρώμης και των αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών».

Από την πλευρά του ο Πατριάρχης των Αρμενίων, Σαχάγκ Μασαλιάν, είπε στη δική του ομιλία ότι «ο αρμενικός λαός δεν ξεχνά τους Πάπες που ύψωσαν τη φωνή τους στις δύσκολες στιγμές μας, που στάθηκαν στο πλευρό των χριστιανικών κοινοτήτων που βρίσκονταν σε κίνδυνο και που υπερασπίστηκαν την αλήθεια όταν ο κόσμος δίσταζε».

Συμπλήρωσε δε ότι σήμερα, οι χριστιανοί σε όλη τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μετανάστευση και μείωση του πληθυσμού τους. «Σε τέτοιες εποχές, η ενότητα γίνεται απαραίτητη. Εδώ στην Τουρκία, οι χριστιανικές κοινότητές μας ζουν ως ένα μικρό ποίμνιο, το οποίο όμως είναι πιο δεμένο με αμοιβαίο σεβασμό. Η Αρμενική Αποστολική Εκκλησία πιστεύει ακράδαντα ότι η χριστιανική διαίρεση πληγώνει το Σώμα του Χριστού, αλλά εμπιστευόμαστε ότι το Άγιο Πνεύμα θεραπεύει αυτές τις πληγές και φέρνει τις Εκκλησίες πιο κοντά, βήμα βήμα» είπε ο Πατριάρχης των εν Τουρκία Αρμενίων.

