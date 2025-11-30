Live - Φανάρι: Η Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Ανδρέα προεξάρχοντος Οικουμενικού Πατριάρχη

Σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, εορτή του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, τελείται πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου.

Στη θεία λειτουργία για τη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου παρίστανται ο Πάπας Λέων ΙΔ', ιεράρχες των δύο εκκλησιών, εκπρόσωποι άλλων χριστιανικών ομολογιών, διπλωμάτες και άλλοι επίσημοι. Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπεί ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας οι δύο προκαθήμενοι θα ευλογήσουν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου.

Παρακολουθήστε ζωντανά

Υπενθυμίζεται πως χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων ΙΔ' υπέγραψαν στο Φανάρι, στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου, Κοινή Διακήρυξη, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την πλήρη κοινωνία και απορρίπτοντας κατηγορηματικά τη χρήση της θρησκείας για την αιτιολόγηση της βίας.

Διαβάστε επίσης