Η στιγμή που Πάπας Λέων και Πατριάρχης Βαρθολομαίος ψάλουν μαζί στα λατινικά το «Πάτερ Ημών»-Βίντεο

Το «Πάτερ Ημών» στα λατινικά έψαλαν, όπως το Newsbomb ανέφερε νωρίτερα, ο Πάπας Λέων XIV και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α΄ κατά τη διάρκεια της Δοξολογίας στον ναό του Αγίου Γεωργίου στο Πατριαρχείο στο Φανάρι.

Στο τέλος της Δοξολογίας, μαζί με τον Πατριάρχη, έφυγαν από τον καθεδρικό ναό και κατευθύνθηκαν προς την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου για συνάντηση με τις αντιπροσωπείες και μια σύντομη ιδιωτική ακρόαση.

The'Our Father' in Latin by Pope Leo XIV and Patriarch Bartholomew I ?



At the end of the Doxology, together with the Patriarch, they left the cathedral and headed to the Ecumenical Patriarchate headquarters for a meeting with the delegations and a brief private audience ⛔ pic.twitter.com/7l6fmMnXQA — ROME REPORTS (@romereports) November 29, 2025

At the Greek Orthodox Patriarchal Church of St. George in Istanbul, Pope Leo XIV leads the Orthodox in reciting the Our Father in Latin. pic.twitter.com/pqTgnSoq8L — Catholic Sat (@CatholicSat) November 29, 2025

Τι είπαν Πάπας και Πατριάρχης στους χαιρετισμούς τους στη Δοξολογία

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο σας καλωσορίζει με μεγάλη χαρά και με πνεύμα αγάπης», ανέφερε στο χαιρετισμό του ο κ. Βαρθολομαίος.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο προσκύνημα στη Νίκαια, με αφορμή την επέτειο της Συνόδου, το οποίο προετοιμαζόταν από την περίοδο του Πάπα Φραγκίσκου. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ψυχή του και το πνεύμα του μας συντροφεύει», τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Υποδέχθηκε τον Πάπα «ως αδελφό», όπως είπε χαρακτηριστικά, και τόνισε ότι ευθύνη όλων είναι η «ενότητα του πνεύματος στο δεσμό της ειρήνης»

Από την πλευρά του ο Πάπας Λέων αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν χθες στη Νίκαια και τόνισε την ενθάρρυνση του δρόμου προς την πλήρη Κοινωνία.

Στη συνέχεια Βαρθολομαίος και Λέων έψαλαν μαζί το Πάτερ ημών στα λατινικά.

Ακολούθησε συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και υπογραφή κοινής δήλωσης, αλλά και ανταλλαγή δώρων.

H Κοινή Διακήρυξη που υπεγράφη στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου, συμβολίζει την κοινή δέσμευση για τη χριστιανική ενότητα.

Το Newsbomb έχει ήδη προϊδεάσει για το περιεχόμενο αυτής της διακήρυξης.

