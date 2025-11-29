Viral στιγμή για τον Πάπα: Δυσκολεύτηκε να αποκαλύψει μαρμάρινη επιγραφή - «Κόλλησε» το πανί

Από ένα απρόοπτο σημαδεύτηκε η επίσκεψη του Πάπα Λέων ΙΔ' στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πνεύματος στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή (28/11), με την αμήχανη στιγμή να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ποντίφικας θα αποκάλυπτε μια μαρμάρινη επιγραφή που αναφέρεται στην επίσκεψή του στην Τουρκία, όμως το πανί αποδείχθηκε πιο «πεισματάρικο» από το αναμενόμενο.

Ο Πάπας καταγράφηκε σε βίντεο να προσπαθεί -μάταια- να κατεβάσει το ύφασμα, αλλά αυτό είχε κολλήσει, με παρευρισκόμενους να κινητοποιούνται για να τον βοηθήσουν.

https://www.instagram.com/reel/DRmcC_0EWex/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

