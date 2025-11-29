Viral στιγμή για τον Πάπα: Δυσκολεύτηκε να αποκαλύψει μαρμάρινη επιγραφή - «Κόλλησε» το πανί
Το πανί που κάλυπτε την επιγραφή αποδείχτηκε πιο «πεισματάρικο» από το αναμενόμενο
Από ένα απρόοπτο σημαδεύτηκε η επίσκεψη του Πάπα Λέων ΙΔ' στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πνεύματος στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή (28/11), με την αμήχανη στιγμή να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο ποντίφικας θα αποκάλυπτε μια μαρμάρινη επιγραφή που αναφέρεται στην επίσκεψή του στην Τουρκία, όμως το πανί αποδείχθηκε πιο «πεισματάρικο» από το αναμενόμενο.
Ο Πάπας καταγράφηκε σε βίντεο να προσπαθεί -μάταια- να κατεβάσει το ύφασμα, αλλά αυτό είχε κολλήσει, με παρευρισκόμενους να κινητοποιούνται για να τον βοηθήσουν.
