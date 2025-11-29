LIVE - O Πάπας Λέων στο Φανάρι: Δοξολογία και κοινή δήλωση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Έπειτα από την συμπροσευχή στη Νίκαια το Φανάρι ανοίγει τις πύλες του για τον Πάπα
Με δοξολογία στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο συνεχίστηκε η τρίτη μέρα του ταξιδιού του Πάπα στην Τουρκία, έπειτα και την χθεσινή ιστορική συμπροσευχή στη Νίκαια, όπου τόσο ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος όσο και ο Πάπας Λέων μίλησαν για την ανάγκη να προχωρήσουν οι Χριστιανοί στην αναζήτηση της ενότητας.
Δείτε στιγμιότυπα από την υποδοχή του Πάπα στο Φανάρι και από τη δοξολογία:
Τι είπαν Πάπας και Πατριάρχης στους χαιρετισμούς τους στη Δοξολογία
«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο σας καλωσορίζει με μεγάλη χαρά και με πνεύμα αγάπης», ανέφερε στο χαιρετισμό του ο κ. Βαρθολομαίος.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο προσκύνημα στη Νίκαια, με αφορμή την επέτειο της Συνόδου, το οποίο προετοιμαζόταν από την περίοδο του Πάπα Φραγκίσκου. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ψυχή του και το πνεύμα του μας συντροφεύει», τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
Υποδέχθηκε τον Πάπα «ως αδελφό», όπως είπε χαρακτηριστικά, και τόνισε ότι ευθύνη όλων είναι η «ενότητα του πνεύματος στο δεσμό της ειρήνης»
Από την πλευρά του ο Πάπας Λέων αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν χθες στη Νίκαια και τόνισε την ενθάρρυνση του δρόμου προς την πλήρη Κοινωνία.
Στη συνέχεια Βαρθολομαίος και Λέων έψαλαν μαζί το Σύμβολο της Πίστης στα ιταλικά.
Ακολούθησε συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και υπογραφή κοινής δήλωσης, αλλά και ανταλλαγή δώρων.
Το Newsbomb έχει ήδη προϊδεάσει για το περιεχόμενο αυτής της διακήρυξης.
Ο Πάπας στο Μπλέ Τζαμί και στους Συρο-Ορθόδοξους
Νωρίτερα σήμερα ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επισκέφθηκε το Μπλε Τζαμί, στην Κωνσταντινούπολη, όπως είχαν πράξει και οι προκάτοχοί του όταν επισκέφθηκαν την Τουρκία, ο Πάπας Φραγκίσκος το 2014 και ο Πάπας Βενέδικτος το 2006.
Στη συνέχεια ο ποντίφικας μετέβη στην ΣυρΟρθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Εφραίμ, που βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Εκεί βρέθηκαν και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρος και ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ.
Το μήνυμα που έγραψε ο Πάπας Λέων XIV στο βιβλίο επισκεπτών στην Εκκλησία του Αγίου Εφραίμ έχει ως εξής:
«Σε αυτή την ιστορική περίσταση, στην οποία γιορτάζουμε τα 1700 χρόνια από την Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, συγκεντρωνόμαστε για να ανανεώσουμε την πίστη μας στον Ιησού Χριστό, αληθινό Θεό και αληθινό άνθρωπο, γιορτάζοντας την πίστη που μοιραζόμαστε όλοι μαζί. Ευχόμαστε πολλές ευλογίες σε όλους όσοι έχουν συγκεντρωθεί εδώ και σε όλες τις κοινότητες που εκπροσωπούν».