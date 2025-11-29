LIVE - O Πάπας Λέων στο Φανάρι: Δοξολογία και κοινή δήλωση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι

Με δοξολογία στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο συνεχίστηκε η τρίτη μέρα του ταξιδιού του Πάπα στην Τουρκία, έπειτα και την χθεσινή ιστορική συμπροσευχή στη Νίκαια, όπου τόσο ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος όσο και ο Πάπας Λέων μίλησαν για την ανάγκη να προχωρήσουν οι Χριστιανοί στην αναζήτηση της ενότητας.

Δείτε στιγμιότυπα από την υποδοχή του Πάπα στο Φανάρι και από τη δοξολογία:

Pope Leo XIV has met Patriarch Bartholomew I at the Ecumenical Patriarchate of Costantinople in the Fener district of Istanbul on the Golden horn pic.twitter.com/bzm1kVCJtU — Filippo Cicciù (@filippocicciu) November 29, 2025

POPE LEO XIV ARRIVES AT ST. GEORGE’S CATHEDRAL ⛪



He was greeted by Patriarch Bartholomew I, and together they lit a candle as a sign of fellowship ?️



Watch the live coverage on the Rome Reports website ? pic.twitter.com/UtbD2Cxthy — ROME REPORTS (@romereports) November 29, 2025

The Pope, st. Peter successor, and the Patriarch Bartolomew, st. Andrew successor. Phanar, Istanbul pic.twitter.com/AoWQVL64IH — Andrea Tornielli (@Tornielli) November 29, 2025

#PapaLeoneXIV #LeoneXIV #ViaggioApostolico

Doxologia a Istanbul, Phanar, presso la Chiesa Patriarcale di San Giorgio,

Il Papa arriva nella Cattedrale dove viene accolto dal Patriarca Bartolomeo I pic.twitter.com/UrIkgF8zaq — L'Osservatore Romano (@oss_romano) November 29, 2025

Τι είπαν Πάπας και Πατριάρχης στους χαιρετισμούς τους στη Δοξολογία

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο σας καλωσορίζει με μεγάλη χαρά και με πνεύμα αγάπης», ανέφερε στο χαιρετισμό του ο κ. Βαρθολομαίος.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο προσκύνημα στη Νίκαια, με αφορμή την επέτειο της Συνόδου, το οποίο προετοιμαζόταν από την περίοδο του Πάπα Φραγκίσκου. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ψυχή του και το πνεύμα του μας συντροφεύει», τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Υποδέχθηκε τον Πάπα «ως αδελφό», όπως είπε χαρακτηριστικά, και τόνισε ότι ευθύνη όλων είναι η «ενότητα του πνεύματος στο δεσμό της ειρήνης»

Από την πλευρά του ο Πάπας Λέων αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν χθες στη Νίκαια και τόνισε την ενθάρρυνση του δρόμου προς την πλήρη Κοινωνία.

Στη συνέχεια Βαρθολομαίος και Λέων έψαλαν μαζί το Σύμβολο της Πίστης στα ιταλικά.

Ακολούθησε συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και υπογραφή κοινής δήλωσης, αλλά και ανταλλαγή δώρων.

Το Newsbomb έχει ήδη προϊδεάσει για το περιεχόμενο αυτής της διακήρυξης.

Ο Πάπας στο Μπλέ Τζαμί και στους Συρο-Ορθόδοξους

Νωρίτερα σήμερα ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επισκέφθηκε το Μπλε Τζαμί, στην Κωνσταντινούπολη, όπως είχαν πράξει και οι προκάτοχοί του όταν επισκέφθηκαν την Τουρκία, ο Πάπας Φραγκίσκος το 2014 και ο Πάπας Βενέδικτος το 2006.

Starting off his third day in Türkiye on his first Apostolic Journey, Pope Leo XIV visited the Sultan Ahmed Mosque, also known as the “Blue Mosque.”



"The Pope experienced the visit to the Mosque in silence, in a spirit of recollection and attentive listening, with deep respect… pic.twitter.com/ba0RjYfZsG — Vatican News (@VaticanNews) November 29, 2025

Στη συνέχεια ο ποντίφικας μετέβη στην ΣυρΟρθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Εφραίμ, που βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Εκεί βρέθηκαν και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρος και ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ.

Το μήνυμα που έγραψε ο Πάπας Λέων XIV στο βιβλίο επισκεπτών στην Εκκλησία του Αγίου Εφραίμ έχει ως εξής:

«Σε αυτή την ιστορική περίσταση, στην οποία γιορτάζουμε τα 1700 χρόνια από την Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, συγκεντρωνόμαστε για να ανανεώσουμε την πίστη μας στον Ιησού Χριστό, αληθινό Θεό και αληθινό άνθρωπο, γιορτάζοντας την πίστη που μοιραζόμαστε όλοι μαζί. Ευχόμαστε πολλές ευλογίες σε όλους όσοι έχουν συγκεντρωθεί εδώ και σε όλες τις κοινότητες που εκπροσωπούν».

The message written by Pope Leo XIV in the Book of Honor at the Church of Mor (St.) Ephrem:



“On the historic occasion in which we celebrate 1700 years since the Ecumenical Council of Nicea, we gather to renew our faith in Jesus Christ true God and true man, celebrating the faith… pic.twitter.com/N42ul7cJde — EWTN Vatican (@EWTNVatican) November 29, 2025

