LIVE η συμπροσευχή Πάπα και Οικουμενικού Πατριάρχη στη Νίκαια για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο

Ιστορική οικουμενική συμπροσευχή λαμβάνει χώρα στη Νίκαια της Βιθυνίας στις ανασκαφές της αρχαίας Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου με την παρουσία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, αλλά και πολλών εκπροσώπων θρησκευτικών κοινοτήτων και δογμάτων, καθώς και λοιπών αξιωματούχων.

Παρών και ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, Θεόδωρος και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, αλλά και εκπρόσωποι πάνω από 20 διαφορετικών Εκκλησιών, ομολογιών, κοινοτήτων και εκκλησιαστικών οργανισμών. Απόντες πάντως οι Πατριάρχες Αντιοχείας Ιωάννης και Ιεροσολύμων Θεόφιλος.

Το επίκεντρο της επίσκεψης θα είναι η κοινή προσευχή με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον primus inter pares (πρώτο μεταξύ ίσων) της παγκόσμιας Ορθοδοξίας και, για τρεις δεκαετίες, τον πιο σταθερό εταίρο του Καθολικισμού στην αναζήτηση της πλήρους Κοινωνίας.

Τρεις προκλήσεις με αφορμή την επέτειο από τη Σύνοδο της Νίκαιας

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, δεύτερη μέρα του ταξιδιού του στην Τουρκία, ο Πάπας Λέων XIV είχε συνάντηση με επισκόπους, κληρικούς και λαϊκούς στην Κωνσταντινούπολη.

Μιλώντας στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πνεύματος, ο Πάπας αναφέρθηκε και στη Σύνοδο της Νίκαιας σε συσχετισμό με τις σημερινές θεολογικές προκλήσεις.

Με την ευκαιρία της 1700ής επετείου της Α΄ Συνόδου της Νίκαιας, ο Πάπας Λέων επισήμανε τρεις προκλήσεις που παραμένουν επίκαιρες για την Εκκλησία σήμερα.

Πρώτον, τόνισε την ανάγκη «να κατανοήσουμε την ουσία της πίστης», σημειώνοντας ότι το Σύμβολο της Πίστεως συνεχίζει να αποτελεί «πυξίδα» για την ενότητα και τη διάκριση.

Δεύτερον, προειδοποίησε για μια τάση που περιέγραψε ως «νέο Αρειανισμό», όπου ο Ιησούς θαυμάζεται ως ιστορική προσωπικότητα, αλλά δεν αναγνωρίζεται ως ο ζωντανός Υιός του Θεού.

Τρίτον, αναφέρθηκε στην εξέλιξη της δογματικής, υπενθυμίζοντας την οργανική ανάπτυξη των πρώτων Συνόδων και επιβεβαιώνοντας ότι η δογματική, ενώ έχει τις ρίζες της στην αμετάβλητη αλήθεια, προσαρμόζει την έκφρασή της καθώς η κατανόηση βαθαίνει.

