Πάπας Λέων: Επισκέφθηκε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πνεύματος στην Κωνσταντινούπολη

Κατά την ομιλία του στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πνεύματος στην Κωνσταντινούπολη, ο Πάπας Λέων ΊΔ αναφέρθηκε στη βαθιά χριστιανική παράδοση της περιοχής, σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα μέρος όπου η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη αγκαλιάζονται, όπου γράφτηκαν οι σελίδες πολυάριθμων Συνόδων και το οποίο υπήρξε λίκνο σημαντικών στιγμών της οικουμενικής χριστιανικής ιστορίας.

«Η πίστη που μας ενώνει έχει βαθιές ρίζες. Υπακούοντας στο κάλεσμα του Θεού, ο πατέρας μας Αβραάμ αναχώρησε από την Ουρ των Χαλδαίων και στη συνέχεια, από την περιοχή της Χαρράν, στο νότιο τμήμα της σημερινής Τουρκίας, έφυγε για τη Γη της Επαγγελίας (βλ. Γένεση 12, 1). Όταν ήρθε η ώρα, μετά το θάνατο και την ανάσταση του Ιησού, οι μαθητές του ήρθαν επίσης στην Ανατολία. Στην Αντιόχεια, της οποίας επίσκοπος ήταν ο 'Αγιος Ιγνάτιος, ονομάστηκαν για πρώτη φορά «Χριστιανοί» (βλ. Πράξεις 11, 26). Από αυτή την πόλη, ο 'Αγιος Παύλος ξεκίνησε μερικά από τα αποστολικά του ταξίδια που οδήγησαν στην ίδρυση πολλών κοινοτήτων. Ομοίως, στην Έφεσο, στις ακτές της ανατολικής χερσονήσου, όπου, σύμφωνα με ορισμένες αρχαίες πηγές, έζησε και πέθανε ο Ιωάννης, ο αγαπητός μαθητής και ευαγγελιστής».

Ο Πάπας υπενθύμισε με θαυμασμό τη μεγάλη βυζαντινή ιστορία, την ιεραποστολική δυναμική της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης και τη διάδοση του Χριστιανισμού σε όλη την Ανατολή. Έκανε αναφορά στις πολλές κοινότητες χριστιανών ανατολικού δόγματος - Αρμένιοι, Σύριοι και Χαλδαίοι - καθώς και στις κοινότητες λατινικού δόγματος στην Τουρκία και συμπλήρωσε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο παραμένει σημείο αναφοράς τόσο για τους Έλληνες πιστούς όσο και για τους πιστούς άλλων Ορθόδοξων Εκκλησιών.

Επιπλέον, απηύθυνε μήνυμα ελπίδας προς τις χριστιανικές κοινότητες της Τουρκίας, παρά το μικρό αριθμητικά μέγεθός τους, και υπογράμμισε τον ρόλο της Εκκλησίας λέγοντας ότι είναι «μια μικρή κοινότητα, αλλά καρποφόρα σαν σπόρος και ζύμη της Βασιλείας». Στην παρέμβασή του ο Πάπας αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή της Τουρκίας ως γέφυρας μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ενώ μίλησε με θέρμη για την αξία του θρησκευτικού και κοινωνικού πλουραλισμού, κάνοντας αναφορά στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των μειονοτήτων.

Ο Πάπας εξήρε τους νέους που αναζητούν την Εκκλησία και ενθάρρυνε τη συνέχιση του διαθρησκειακού διαλόγου, καθώς και τη φροντίδα προσφύγων και μεταναστών, κάνοντας ξεχωριστή μνεία στη δραστηριότητα της καθολικής φιλανθρωπίας. «Σας ενθαρρύνω επίσης να ακούτε, να συνοδεύετε τους νέους, να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς όπου η Εκκλησία στην Τουρκία καλείται να υπηρετήσει: τον οικουμενικό και διαθρησκευτικό διάλογο, τη μετάδοση της πίστης στον τοπικό πληθυσμό και την ποιμαντική υπηρεσία προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες» δήλωσε.

Αναφερόμενος στους εορτασμούς για τα 1.700 χρόνια από την Α' Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, τόνισε τη σημασία του «Συμβόλου της Πίστεως» για τη χριστιανική ενότητα και προέτρεψε σε διαρκή προσαρμογή του μηνύματος της Εκκλησίας στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Τέλος, ολοκλήρωσε την ομιλία του καλώντας τους πιστούς να διαφυλάξουν τη χαρά και το πάθος της πίστης, με την ευχή η Παναγία να τους προστατεύει και να τους εμψυχώνει. Μετά τον καθολικό καθεδρικό ναό του Αγίου Πνεύματος, ο Πάπα Λέων επισκέφθηκε το «Σπίτι φιλοξενίας ηλικιωμένων των Μικρών Αδελφών των Φτωχών» και στη συνέχεια αναχώρησε με ελικόπτερο για τη Νίκαια της Βιθυνίας.

Στις 15:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας), στον αρχαιολογικό χώρο όπου βρίσκονται τα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου θα παρίσταται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και μαζί με τον Πάπα Λέοντα και συνοδεία επικεφαλής άλλων χριστιανικών ομολογιών που διαβιούν στη Τουρκία, θα προσευχηθούν για να τιμήσουν την 1.700η επέτειο από την Α' Οικουμενική Σύνοδο. Το βράδυ ο Πάπας θα έχει συνάντηση με τους αρχιερείς της αποστολικής αντιπροσωπείας του Βατικανού

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

