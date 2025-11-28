Πάπας Λέων: Επισκέφθηκε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πνεύματος στην Κωνσταντινούπολη

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' επισκέφθηκε τον Καθολικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πνεύματος στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της αποστολικής του περιοδείας στην Τουρκία.

Newsbomb

Πάπας Λέων: Επισκέφθηκε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πνεύματος στην Κωνσταντινούπολη

O Πάπας Λέων ΙΔ επισκέπτεται τον Καθολικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πνεύματος στην Κωνσταντινούπολη 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κατά την ομιλία του στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πνεύματος στην Κωνσταντινούπολη, ο Πάπας Λέων ΊΔ αναφέρθηκε στη βαθιά χριστιανική παράδοση της περιοχής, σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα μέρος όπου η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη αγκαλιάζονται, όπου γράφτηκαν οι σελίδες πολυάριθμων Συνόδων και το οποίο υπήρξε λίκνο σημαντικών στιγμών της οικουμενικής χριστιανικής ιστορίας.

«Η πίστη που μας ενώνει έχει βαθιές ρίζες. Υπακούοντας στο κάλεσμα του Θεού, ο πατέρας μας Αβραάμ αναχώρησε από την Ουρ των Χαλδαίων και στη συνέχεια, από την περιοχή της Χαρράν, στο νότιο τμήμα της σημερινής Τουρκίας, έφυγε για τη Γη της Επαγγελίας (βλ. Γένεση 12, 1). Όταν ήρθε η ώρα, μετά το θάνατο και την ανάσταση του Ιησού, οι μαθητές του ήρθαν επίσης στην Ανατολία. Στην Αντιόχεια, της οποίας επίσκοπος ήταν ο 'Αγιος Ιγνάτιος, ονομάστηκαν για πρώτη φορά «Χριστιανοί» (βλ. Πράξεις 11, 26). Από αυτή την πόλη, ο 'Αγιος Παύλος ξεκίνησε μερικά από τα αποστολικά του ταξίδια που οδήγησαν στην ίδρυση πολλών κοινοτήτων. Ομοίως, στην Έφεσο, στις ακτές της ανατολικής χερσονήσου, όπου, σύμφωνα με ορισμένες αρχαίες πηγές, έζησε και πέθανε ο Ιωάννης, ο αγαπητός μαθητής και ευαγγελιστής».

Ο Πάπας υπενθύμισε με θαυμασμό τη μεγάλη βυζαντινή ιστορία, την ιεραποστολική δυναμική της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης και τη διάδοση του Χριστιανισμού σε όλη την Ανατολή. Έκανε αναφορά στις πολλές κοινότητες χριστιανών ανατολικού δόγματος - Αρμένιοι, Σύριοι και Χαλδαίοι - καθώς και στις κοινότητες λατινικού δόγματος στην Τουρκία και συμπλήρωσε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο παραμένει σημείο αναφοράς τόσο για τους Έλληνες πιστούς όσο και για τους πιστούς άλλων Ορθόδοξων Εκκλησιών.

Επιπλέον, απηύθυνε μήνυμα ελπίδας προς τις χριστιανικές κοινότητες της Τουρκίας, παρά το μικρό αριθμητικά μέγεθός τους, και υπογράμμισε τον ρόλο της Εκκλησίας λέγοντας ότι είναι «μια μικρή κοινότητα, αλλά καρποφόρα σαν σπόρος και ζύμη της Βασιλείας». Στην παρέμβασή του ο Πάπας αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή της Τουρκίας ως γέφυρας μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ενώ μίλησε με θέρμη για την αξία του θρησκευτικού και κοινωνικού πλουραλισμού, κάνοντας αναφορά στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των μειονοτήτων.

Ο Πάπας εξήρε τους νέους που αναζητούν την Εκκλησία και ενθάρρυνε τη συνέχιση του διαθρησκειακού διαλόγου, καθώς και τη φροντίδα προσφύγων και μεταναστών, κάνοντας ξεχωριστή μνεία στη δραστηριότητα της καθολικής φιλανθρωπίας. «Σας ενθαρρύνω επίσης να ακούτε, να συνοδεύετε τους νέους, να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς όπου η Εκκλησία στην Τουρκία καλείται να υπηρετήσει: τον οικουμενικό και διαθρησκευτικό διάλογο, τη μετάδοση της πίστης στον τοπικό πληθυσμό και την ποιμαντική υπηρεσία προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες» δήλωσε.

Αναφερόμενος στους εορτασμούς για τα 1.700 χρόνια από την Α' Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, τόνισε τη σημασία του «Συμβόλου της Πίστεως» για τη χριστιανική ενότητα και προέτρεψε σε διαρκή προσαρμογή του μηνύματος της Εκκλησίας στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Τέλος, ολοκλήρωσε την ομιλία του καλώντας τους πιστούς να διαφυλάξουν τη χαρά και το πάθος της πίστης, με την ευχή η Παναγία να τους προστατεύει και να τους εμψυχώνει. Μετά τον καθολικό καθεδρικό ναό του Αγίου Πνεύματος, ο Πάπα Λέων επισκέφθηκε το «Σπίτι φιλοξενίας ηλικιωμένων των Μικρών Αδελφών των Φτωχών» και στη συνέχεια αναχώρησε με ελικόπτερο για τη Νίκαια της Βιθυνίας.

Στις 15:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας), στον αρχαιολογικό χώρο όπου βρίσκονται τα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου θα παρίσταται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και μαζί με τον Πάπα Λέοντα και συνοδεία επικεφαλής άλλων χριστιανικών ομολογιών που διαβιούν στη Τουρκία, θα προσευχηθούν για να τιμήσουν την 1.700η επέτειο από την Α' Οικουμενική Σύνοδο. Το βράδυ ο Πάπας θα έχει συνάντηση με τους αρχιερείς της αποστολικής αντιπροσωπείας του Βατικανού

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:39ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Zητά έρευνα για την «συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν 

14:33ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για τις καταιγίδες - Πού οφείλεται η ένταση των φαινομένων στην Αττική

14:33ΚΟΣΜΟΣ

LIVE η συμπροσευχή Πάπα και Οικουμενικού Πατριάρχη στη Νίκαια για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Νεροποντή και χαλάζι πλημμύρισαν μαγαζιά στην Μυτιλήνη

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι συνέλαβαν τον άνδρα που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Πάπα Ιωάννη Παύλο πριν από την επίσκεψη του Λέοντα στη Νίκαια

14:14LIFESTYLE

Πασίγνωστος ηθοποιός με δική του εκπομπή στην ΕΡΤ

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρομπέρτα Μετσόλα συζητούν με νέους - Δείτε live

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 37χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με όπλο – Τον βρήκε μέσα στο ΙΧ του περαστικός

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικό σκάνδαλο στη Ρουμανία: Ο υπουργός Άμυνας παραιτήθηκε επειδή είπε ψέματα στο βιογραφικό του

14:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ με άρωμα γυναίκας στο ΟΠΑΠ Game Time

13:57ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Ισχυρές καταιγίδες την επόμενη ώρα σε Κυκλάδες και Μυτιλήνη

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας σε Μετρό και Τραμ το Σάββατο μεταξύ 10:00 και 14:00 - Αναστέλλεται η στάση το βράδυ

13:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

COSMOTE TV: Σαββατοκύριακο με τα ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, Ρόμα - Νάπολι και τον τελικό του Copa Libertadores

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιμράν Χαν: H oικογένειά του ζητά αποδείξεις ότι είναι ζωντανός - Οργιάζουν οι φήμες στο διαδίκτυο - «Βγάλτε τον από το κελί θανάτου»

13:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική: Πρόβλημα με το πλημμυρισμένο ΣΕΦ

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Κεραυνός έπεσε στο στρατόπεδο Μεσολογγίου - Προληπτικά στο νοσοκομείο τέσσερις στρατιώτες

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Δρόμοι-ποτάμια στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο

13:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο «Νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης» προβλέπει πότε η AI θα φέρει την κατάρρευση της κοινωνίας

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Με τις πλάτες της κουμπαριάς ο «Φραπές» έκλεινε ραντεβού με κρατικούς αξιωματούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

13:22ΕΛΛΑΔΑ

«Αθάνατος»: Αντήχησε η Κρήτη αποχαιρετώντας τον 19χρονο Ραφαήλ - Θρήνος και τιμές στην κηδεία του - «Σε ευχαριστώ γι' αυτές τις πέντε μέρες στη Ρόδο», είπε ο πατέρας του

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Δεν σκότωσα εγώ την πεθερά μου» - Ανατρέπει τα πάντα στην απολογία της η 46χρονη

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στο Μενίδι: 14χρονη Αλβανίδα Ρομά πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα με έμβρυο σε σακούλα - Κατήγγειλε ότι την ξυλοκόπησε η μητέρα της και απέβαλε

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Αδέλφια από τη Συρία δολοφόνησαν και πέταξαν σε βάλτο την αδελφή τους επειδή «αμαύρωσε την τιμή τους»!

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Κεραυνός έπεσε στο στρατόπεδο Μεσολογγίου - Προληπτικά στο νοσοκομείο τέσσερις στρατιώτες

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Σφοδρή χαλαζόπτωση σε Κεφαλονιά, Μονεμβασιά και Ερμιόνη - Απίστευτες εικόνες

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Τούνη: «Λύγισε» έξω από το δικαστήριο - «Το περιμένω οκτώ χρόνια, το χρειάζεται η ψυχή μου»

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας σε Μετρό και Τραμ το Σάββατο μεταξύ 10:00 και 14:00 - Αναστέλλεται η στάση το βράδυ

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 37χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με όπλο – Τον βρήκε μέσα στο ΙΧ του περαστικός

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Τόκα: Η κόρη του Μάριου Τόκα παρεμβαίνει για την επίμαχη περιοδεία με έργα του Μάνου Χατζιδάκι

09:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από τη Βόρεια Αφρική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι συνέλαβαν τον άνδρα που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Πάπα Ιωάννη Παύλο πριν από την επίσκεψη του Λέοντα στη Νίκαια

07:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τι ώρα θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Αττική - Ποτάμια οι δρόμοι, κλειστά σχολεία

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Οργή και θρήνος στο Χονγκ Κονγκ: Toυλάχιστον 128 οι νεκροί της πυρκαγιάς - Η εγκληματική αμέλεια της εταιρείας συντήρησης

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιμράν Χαν: H oικογένειά του ζητά αποδείξεις ότι είναι ζωντανός - Οργιάζουν οι φήμες στο διαδίκτυο - «Βγάλτε τον από το κελί θανάτου»

12:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βίντεο της Φίνος Φιλμ για την Black Friday: Το «πάω για κάτι ψώνια και θα γυρίσω» και άλλες ατάκες

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Μπομπ Ρος: Ρεκόρ για τον τηλεοπτικό ζωγράφο - Πίνακάς του ξεπέρασε το $1,5 εκατ. σε δημοπρασία

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο Τυμπάκι για τον 19χρονο Ραφαήλ: «Ήθελε να γίνει αξιωματικός, του άρεσε πολύ» - Αυτή την ώρα η κηδεία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ